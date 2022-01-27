《何謂中華、何謂漢》：「漢人」是從五胡十六國開始使用的，且在當時蘊含侮蔑意味

文：後藤多聞（ごとうたもん）

「漢」，又是什麼呢？

作為前提，我首先想提提「漢」、「中華」、「中國」這幾個詞彙。

「中國」自古以來，就一直為人所使用。比方說一九六三年，在今天中國陝西省西安以西、黃河支流渭水流域的寶雞市出土，西周時代（西元前一○二七—七七一）的青銅器「何尊」上，就刻有「宅茲中國」（定居於中國）字樣。孔子（西元前五五二—四七九）彙整的詩集《詩經》，也有一段有名的句子：「惠此中國、以綏四方。」（大雅・民勞）在前漢（西漢）時代，司馬遷（西元前一四五？—八七？）的《史記》中，也有這樣的記載：

繆公怪之，問曰：「中國以詩書禮樂法度為政，然尚時亂，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？」（《史記》本紀五・秦本紀）

「繆公」就是西元前六世紀、春秋時代的秦國第九代國王穆公，也是司馬遷所說的「春秋五霸」之一。這段話是他向戎王使者提出的問題，在這裡，「中國」可以解釋成共享詩書禮樂法度的各國，也就是春秋時代爭相並起的所有國度。

同時，這裡所謂的「中國」也是指「中央之國」，亦即從地理來看位於中央的國度，是和「四夷、夷狄」相對的詞彙，因此當然不是近代的國家概念。這塊領域指的是扣除邊境的中央地區，也就是黃河中游，和「中原」可以說是同義。不只如此，在《左傳》裡，也可以看見「和諸戎狄，以正諸華」（襄公十一年）的字句。這裡的「華」，指的是和戎狄對峙的世界，也就是中原世界、中夏——以後來的漢人為中心所構成的世界。《左傳》是解說孔子編纂的史書《春秋》的作品，一般公認是在西元前四世紀完成其原型。

除此之外，也有「華夏」這樣的稱呼。據白川靜《字通》所述，華即是花，是一種美稱；夏則是頭戴舞冠、儀容端整的舞者模樣——也就是在神廟之前呈現舞蹈。後漢（東漢）時代完成的最古老漢字辭典《說文解字》（許慎撰），就說「夏，中國之人也」。「夏」這個名詞，既是中國最古老王朝的名字，同時也被當成「中國」的代名詞。

「中國人民」這個詞的來歷也很悠久，在西元前一世紀、司馬遷的《史記》中就可以看見：

……皆中國人民所喜好。謠俗被服飲食，奉生送死之具也。（《史記》列傳六十九・貨殖列傳）

在上述的時代，「中華」還沒有登場。

「中華」是「中」與「華」兩字合成起來的語彙。中指的是「中央」，華則是輝煌燦爛，或者「文化盛行的土地」（《廣漢和辭典》，諸橋轍次等編），原本並沒有指涉任何民族、或是特定場所之意；換言之，它的內涵其實是很空洞的。

皇帝自己使用「中華」這個詞的時間相當晚，大概要到七世紀中葉。使用這個詞的人，是公認史上最優秀的皇帝——唐朝的第二任皇帝，太宗李世民。

自古以來，皇帝就算平定了中夏，也無法使戎狄臣服。但太宗在逝世兩年前，也就是貞觀二十一年（六四七），舉出了五個理由，認為自己已經達成這個任務。其中的第五個理由是：

自古皆貴中華，賤夷、狄，朕獨愛之如一，故其種落皆依朕如父母。（司馬光撰，《資治通鑑》卷一九八，貞觀二十一年五月）

這段話的出處是來自《資治通鑑》。這是十一世紀下半葉的北宋時代，流淌著西晉王族血脈的名門貴族司馬光，奉宋朝第五代皇帝英宗詔命，花費近二十年歲月撰寫而成，總共兩百九十四卷，從西元前四○三年涵蓋到西元九五九年的編年體史書。之後我還會經常參照到它，接下來都略稱為《通鑑》。

在這裡的「中華」，指的是自古代延續下來的中原文明。當然，太宗是把自己放在中華一邊的。

可是，對於太宗家族的出身，趙翼明快地斷言：

周、隋、唐三代之祖皆出於武川。

也就是說，唐朝，以及前一代的隋朝，全都繼承了北魏的血脈，換言之即是與騎馬遊牧民族緊密相連。鮮卑拓跋的後裔標榜「中華」；透過追溯箇中的來龍去脈，我們正可以看出「中華」成形的過程。

另一方面，「漢族」這個稱呼，則不見於以《史記》為首的歷代王朝正史。在歷代正史當中，也沒有類似「漢族」這樣的表現手法。據神戶大學教授王柯（專攻中國近現代史）的《多民族國家：中國》所言，漢族這個用語是在二十世紀初期辛亥革命以降，對應民族國家理論才初次誕生的詞彙。關於這點，後面我們會再提及。

不過，「漢人」這個稱呼，則是在漢王朝滅亡不久就已出現：

漢代初傳其道（佛教），惟聽西域人得立寺都邑，以奉其神，漢人皆不出家。魏承漢制，亦循前軌（前代之法）。（《晉書》列傳第六五，藝術・佛圖澄）

從這段文字中明顯可以看出，「漢人」指的是「漢朝的人民」。

既然如此，那形成「漢」的核心居民，它又是出自哪裡呢？

在《史記》周本紀中，可以看到從漢朝上溯千年，滅亡殷（商）的周，其部族進入中原時的狀況：

於是古公乃貶戎狄之俗，而營筑城郭室屋，而邑別居之。（《史記》本紀四，周本紀）

周的先祖古公亶父因為被異民族所逼迫，所以率領部族從靠近陝西省與甘肅省交界處的豳（陝西省彬州市）之地，移居到陝西省北部岐山的山麓地帶。古公亶父一族原本也是出身自遊牧民；到了這個地方，他們才將原本的戎狄習俗——遊牧狩獵採集生活轉換為農耕，並且開始定居下來。

在黃河支流渭水的北方、靠近黃土高原中央定居下來的周族，他們居住的土地稱為「周原」，是中國最古老的詩集《詩經》誕生的地方。現今在微微隆起的小山——岐山的山麓地帶，還可以看到宛若往昔，綿延不斷的田園地帶。當時還沒有稻作，作物是以粟、黍、稗等雜穀（五穀）為主。

古公亶父有三個兒子；因為察覺到父親想把國家讓給么子季歷，所以長子太伯與次子虞仲往南方出奔，切斷頭髮、在身上刺青，化身成蠻族。太伯成為春秋時代南方之雄——吳國的始祖，季歷則繼承了父親的事業。季歷的兒子就是周文王，文王的兒子則是滅亡殷的武王。周大約是在西元前一○二七年，也就是距今三千年前建國。