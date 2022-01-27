《何謂中華、何謂漢》：「中華」民國的建立──「漢族」的欺瞞

文：後藤多聞（ごとうたもん）

「中華」民國的建立──「漢族」的欺瞞

一八九○年代中期，隨著日清戰爭爆發，中國變成了帝國主義的獵場。洋務運動（由開明官員主導的近代化運動）遭到保守派壓制，列強以租借之名行掠奪領土之實、西歐資本的滲透……凡此種種，都讓中國陷入前所未見的國家危機當中。

在這個日清戰爭失敗、被迫接受下關（馬關）條約屈辱條件的時代裡，有個主張撕毀條約、徹底抗戰的人，那就是剛剛科舉及格，三十七歲的康有為。他和他的同志梁啟超一起向光緒帝（一八七五—一九○八在位）上奏，倡議展開變法與政治改革，最終目標則是將國家轉換為立憲君主制，這就是被稱為「維新派」的集團。

一八九八年六月，第十一任皇帝德宗光緒帝將改革重任託付給維新派，此即「戊戌變法」，但這項運動被西太后敵視為「大逆不道，構煽陰謀」，僅僅百天就遭到瓦解，這就是所謂的「戊戌政變」。政變後，康有為流亡到日本。西太后是第十任皇帝穆宗同治帝的母親，當穆宗年紀輕輕便猝逝之後，便成為絕對的權力者。

一九○○年，獲得西太后支持的義和團（清末從山東省蔓延到整個華北的排外宗教運動）高舉「扶清滅洋」旗幟，四處襲擊殺害外國人，這就是成為清朝滅亡導火線的義和團事件。之後英美日等八國聯軍攻進北京，占領紫禁城，事件才終於平息。

第二年二月十四日，從西太后手裡取回實權的光緒帝，發布了「量中華之物力，結與國之歡心」的上諭。對光緒帝而言，滿族的王朝就是「中華」，「中華」等於「滿＋漢」。

可是在此同時，這個中華和「太宗的中華」又有些許差異。之所以如此，是因為歷經十七世紀康熙帝時代的尼布楚條約、十八世紀雍正帝時代的恰克圖條約，以及一八六○年咸豐帝時代締結的北京條約，中俄間的國境大致確定下來。因此，「量中華之物力」這句話，應當也有表現出對於領土範圍的意識。

順道一提，中俄整體國境線的確定是在二○○四年；先前的一九六九年，兩國曾在中蘇國境、烏蘇里江上的珍寶島（達曼斯基島），發生軍事衝突。一九九○年代下半夜，隨著中亞各國從前蘇聯羽翼下自立，中國也和他們締結了國境協定。

在國境確定下來之前，中國軍隊曾屢次對外侵略。一九六九年，他們越過國境入侵越南，此即所謂「中越戰爭」。兩國的陸地國境，最後在一九九九年劃定下來。中國和印度在一九六○年代，也曾在喀什米爾地區發生軍事衝突；直到現在，中國和印度的國境仍未確定下來。

話說回來，與現代相連的「中華」這個概念在議論中登場，是辛亥革命之前、二十世紀初期的事。以下參考台灣中研院近史所沈松僑副研究員的論文〈我以我血薦軒轅——黃帝神話與晚清的國族建構〉進行概觀。

在日本以新聞工作者身分展開活動的梁啟超（一八七三—一九二九，清末學者，康有為的弟子），在與孫文和宮崎滔天等人的交流中，朝著建立嶄新國體而努力前進。光緒二十七年（一九○一），他發表了《中國史敘論》。這篇文章當中的一節是這樣寫的：

吾人所最慚愧者，莫如我國無國名之一事。尋常通稱，或曰諸夏、或曰漢人、或曰唐人，皆朝名也。外人所稱，或曰震旦、或曰支那，皆非我所自命之名也。（梁啟超《中國史敘論》）

這個時代，「Nation」的漢譯曾經被考慮譯為「國族」。在「nationalism」（國族主義）高漲的情勢下，梁啟超力陳，現在為止的國名不過只是王朝的名稱，故此應該從國民的立場出發，重新導正歷史。在這篇論述問世後，對嶄新國史學的關心程度急遽升高。

這個時候，「中華民族」和「漢族」這兩個詞也都還沒出現。

以天下自居，只有朝號而無國號……（康有為，〈海外亞美歐非澳五洲二百埠中華憲政會僑民公上請願書〉）

要做個正正經經的國家，就不能不擁有國名，因此康有為提議，定國名為「中華國」，並主張合滿、漢、蒙、回（伊斯蘭教各族）、藏五族為中華一員，也就是所謂的「五族共和」。他力陳應「團和大群，以強中國」，並企圖維持帝制。沈松僑認為，「康有為心目中的中國國族，實為一個道德文化的社群」。

一九○五年，孫文等人在東京組成中國同盟會，正式展開打倒清朝的運動，「革命派」就此誕生。他們的綱領是「驅逐韃虜（滿族）、恢復中華、創立民國、平均地權」。

作為革命派先鋒的是章炳麟（一八六九—一九三六）：

建漢名以為族，而邦國之義斯在。建華名以為國，而種族之義亦在。中國民族者，一名漢族，其自曰中華人，又曰中國人。（章炳麟，《中華民國解》）

章炳麟提議，將居住在中國大陸、以漢語為母語的集團統稱為「中國民族」、「漢族」、「中華人」，由此可以看出無視其他少數民族存在的意思。

「漢族」這個名稱，就這樣在歷史上首度登場。不只如此，「漢」本身還被定義為中華；這堪稱是一種極大的扭曲。

章炳麟主張，華、夏、漢等名諱，都是指黃帝以來漢族居住的領域，和夷狄彼此相異。構成中國的幾乎全是漢族，「中國國族」就是以漢族為主體。

他又主張，中國歷史應該從傳說時代的領袖黃帝時期算起，因此應該從西曆變更為黃帝紀元。使用「黃帝」作為民族象徵來掌握人心，也是從這時候開始。

曾在梁啟超主筆的變法派機關報《時務報》擔任記者的章炳麟，也是戊戌變法後流亡日本的人士之一。之後，他轉向革命派，以打倒清朝、實施漢人主導的民族革命——光復——為職志。同盟會成立的第二年，也就是一九○六年十二月，他們在東京神田召開「紀十二月二日紀元節慶祝大會」，紀念中國同盟會的機關報《民報》創刊一周年。跟在孫文之後登台的章炳麟這樣疾呼：