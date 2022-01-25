別讓精神科病房成為孤島（下）：借鑑他山之石，將電子產品使用權還給住院者

文：王修梧（台灣失序者聯盟發起人代表）

1972年，美國透過阿拉巴馬州的懷亞特（ Wyatt v. Stickney）案，聯邦法院樹立了「懷特原則」（Wyatt standards） ，要求精神醫療專業者如斟酌病情等因素，欲限制病患通信通話及會見訪客，需開立醫囑並定期審視限縮的必要性。

雖然該原則精神被1980年頒訂的《心理健康體系法》採納，但是許多醫院忌憚病患會透過網路接觸到「錯誤」 醫學資訊，或是連結到自殺相關網站，因此還是禁止上網。

2009年，美國一份針對32州司法精神醫療機構的調查表示，至少有30間機構限制網路使用，絕大多數禁止病患攜帶3C產品入院。

他山之石1：電子產品友善取向的管理模式

在此時空背景下，紐約大學朗格尼醫學中心一個跨專業團隊，於2013年試行了「電子產品友善取向」（electronics-friendly approach）的病房管理模式。

團隊成員之一，精神科護理師埃克利（Rachel Eakley）表示，從計畫一開始，他們便將「電子產品近用」定位為一種特權（privilege），而非屬於所有住院者的普遍權利（Right）。病患需通過個人史調查（調查病患是否具有透過網路或手機，造成自己或他人威脅的可知紀錄），以及在院行為評估後才有機會取得電子產品近用權。

符合上述資格者，在簽署關於隱私保護、使用安全及責任歸屬等內容的特別協議後，就能正式加入計畫，他們的手機或其他3C產品，也會被統一放置在護理站內的安全區域充電。

基於安全考量，病患取走通訊裝置及放回護理站時都需要實名登記。而為了避免出現偷拍或錄影錄音等行為，工作人員會將防竄貼紙（tamper-resistant stickers）覆蓋在每一台內建相機功能的電子設備鏡頭上，這些貼紙一經撕開便會變換顏色或其他外貌，使用者違規的話，在登記歸還時很容易被識破。



防竄貼紙，最下面的那張曾經被撕掉又貼上，便會露出浮水印。Photo Credit: 多多益善

計畫執行期間，有一名因憂鬱症頻繁出入醫院的女大學生，擔心學習進度落後而申請提前出院，但在工作人員協助安排下，她透過電腦等設備跟教授協議另類的課業安排，維持平時學業表現，並在出院前透過手機，將精神科醫師與心理治療師的診療行程安排妥當。

就臨床觀察立場來說，這名學生及其他住院者透過手機等設備將日常生活帶進醫院，讓醫護人員能真正就近認識病患如何應對關係、進行工作、處理生活大小事，以及在現實生活中面臨哪些難解的壓力，或者病患自己也未曾覺察到的創傷。

埃克利跟她的同事在2017年將計畫執行過程撰寫成文，並且被《精神醫療服務》審稿者視作回應精神健康問題的一種嶄新路徑，也刊登在「前線報告」（Frontline Reports）的專欄。

該報告表示，當計畫結束時，全院超過四分之三的住民都能使用智慧手機等產品，只有很小部分的人被剝奪使用權，其中絕大部分都是將手機借給病友才違規。據團隊觀察，計畫執行期間並未出現任何安全及隱私問題。

相反的，他們發現病患擔心手機遭到沒收，因此在行為控制跟活動參與度上都有顯著提升。而不論病患或是工作人員，對於3C友善政策都給予壓倒性的正面評價，唯一增加的負擔是登記手機所耗費的時間。

他山之石2：使用者與醫護人員共同設計的美好解方

埃克利團隊在朗格尼醫學中心的3C友善政策，是由醫護人員規畫及主導的病房管理模式。而在澳洲新南威爾斯州 （以下簡稱新州）南區，心理健康資源使用者（以下簡稱使用者）及護理人員，從2017年開始，便透過共同規畫（co-design）的方式，將包括智慧手機在內的個人電子設備帶到精神病房內。

雖然州政府並未針對醫療機構內的行動裝置使用頒布任何相關法規，但截至2017年5月的一份調查顯示，新州66間精神科急性病房中，共56間均實施手機禁用政策 （占總調查數85%），另有7間則允許病人在監控下有限度的使用手機。

在這個背景下，因為使用者倡議團體持續遊說，新州南區健康局決定在高賓市 （Goulburn）及比加鎮 （Bega）兩地，進行4個月的「手機近用試辦計畫」。

為了推展與觀測計畫執行成效，健康局委託使用者代表，與試辦病房的護理人員組成工作團隊。於此期間，所有住院者都能使用智慧手機等個人行動裝置，但每2天會檢視是否有危險及不當使用狀況，且所有住院者都受邀針對病房行動裝置使用方式提供建議。

這些建議經工作團隊彙整為幾個基本準則：

所有住院者都能使用行動設備，除非有如下危險或不恰當使用行為：

（1）拍照、錄影，以及側錄病房內談話

（2）摔扔或嘗試破壞手機 不應在病房或安靜區域通話 手機應保持靜音，尤其是團體課程及醫師問診進行時 耳機可在自我安撫（譬如感到焦慮或受到睡眠干擾）時使用 應自負財務保管責任，並在手機上標註姓名 如果不想隨身攜帶行動裝置，可放在上鎖寄物櫃中 院方不應將「電子設備 （e-devices）近用」做為一種懲罰方法

這些原則充滿高度使用者自治精神，同時又針對病友隱私、病房安寧、財務及人身安全等艱難問題做出回應，並進一步提出，唯有從使用者視角出發才想得到的需求（譬如使用耳機聆聽音樂）。

「上次住院時，還不能使用手機，除了自殘，沒有其他撫平自我的方式。」某位住民在意見回饋調查時如此表示。

這項試辦計畫頗為成功，從2017年9月開始，近用政策推展至新州南區所有急性精神病房。凡是入住者，只要簽署從上述原則發展出來的設備使用協議書後，都能在病房內使用智慧手機等個人行動裝置。

從使用者回饋意見來看，此計畫最大的好處之一在於，人們不會因為住院而和日常生活及人際關係脫節，如其中一位住民這麼說到：「我很難跟剛認識的人述說，我到底怎麼了，這裡面有著信任問題。透過手機，才有辦法跟我認識、我信任的親友尋求支持」。

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新冠疫情是危機，也可以是契機

台灣精神科病房長久以來，都具備「治療」與「監禁」功能。包括人身約束、保護隔離、探訪約束、通訊限縮、（部分病患）無法選擇也無從判斷何時出院，如果想外出透氣，還需配合大部分醫院規定，經診治醫師同意，由家屬陪同，並且需要在時間限制 （慣例為4小時）內返回。