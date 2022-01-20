給學測考生：考試只能檢視當下狀態，但人生看的是長期持續的累積

一年一度的學測又在倒數了，過去一年多投入教育領域也認識不少高中和大學生，讓畢業多年的我又重新感受到「考試」的魔力。

想起過去的自己，也是這樣被考試「荼毒」的，回過頭看，很想跟正在水深火熱的學弟妹說點什麼：

國中的我：好像很會念書

身為一個老師的小孩，我從小到大就是被逼著唸書、被拿來跟其他老師的小孩互相比較。甚至，在國三考前有好長一段時間，我一回到家就被要求「跪在地上」念書，只因為爸媽覺得，我跪著讀書就不會分心了。

就這樣，那一年我幸運地推甄上了建國中學。但爸媽卻不知道，小時候的我，一直覺得「只有考試考得好，才是他們的兒子」。

高中的我，不知道為何而讀

考上第一志願的建中之後，當然是走路都有風，穿著卡其服走在台北街頭，常會自以為是個天之驕子。當然，親戚朋友都覺得爸媽的教育很成功。

而終於離開家人管轄、來到台北的我，上課睡覺、爬牆翹課也都成了家常便飯，被束縛12年的我叛逆的投入各種「生活」：參加社團、看漫畫／小說，打籃球／撞球⋯⋯樣樣都來。

就這樣，上高中之後的我，忽然失去了讀書的動力，成績從一開始高一班排還有二十幾，到了高三幾乎是墊底。

考大學那一年：跌落神壇

可想而知，班上倒數第三名畢業的我，最後只錄取了一間私立大學。

我至今印象最深刻就是，大學的迎新茶會上，坐在我對面的同學，是泰山高中畢業（當年建中是公立高中第一志願，泰山則是「倒數」第一志願）。

我才懂得，三年後的人生，又會重新洗牌一次。人生不是短跑，而是一場獨一無二的馬拉松。考上建中，又如何？

大學的我：還在探索自己

上大學後，我一方面覺得丟臉，高中同學會一次也沒去過。另一方面，到外縣市、住宿舍又更自由了。

我對化學系的課程一點興趣都沒有，大一上還念到差一學分被二一。但是。除了課業，我加入籃球隊、談戀愛等等都沒少過。

我還記得，當年爸媽曾經這樣對我說道：「不要讓考上建國中學，成為你人生的巔峰。」

決定轉考：好像找到自己的路

直到跑去商學院修了一門「經濟學」，我才覺得念管理比較有趣。即便親戚都覺得化學系畢業的工作比較好找，我還是不顧家人反對，決定轉考MBA。

大四和延畢去補習的那一年，每天唸書超過12小時，是我國中以來第一次那麼認真讀書，只是差別在，這一次，是我自己想念的。後來，如願考上台灣前三的企研所。我以為，接下來的人生會一路順遂⋯⋯

研究所時期：學習是自己的事

好不容易考上自己想要的研究所，開學後卻發現，身邊是各種不知所云的課、很多不知為何而念的同學。唸到一度想休學的我，卻被學長的一句話點醒：「研究生不該等別人教我們，而是自己想辦法去學習。」

從那一刻開始，考試、成績、名次對我來說都沒有太大的意義了。我決定把時間留給自己有興趣人、事、物。

Photo Credit: 中央社

後來的我，開始各種體驗和嘗試，跟研究所室友創辦網站，退伍去非洲當了快一年國際志工，工作之餘同時也是行政院青年顧問。

因為喜歡文字和創辦網站，讓我得以加入新媒體；志工和顧問經驗，讓我擁有更寬廣地視野；而過去的學習歷程，促使現在的我走向教育創新。

我不再依賴成績或比較，來肯定自己有沒有價值，而是學著反求諸己。

想跟大家說的話

確實，在人生的不同階段，總得面對逃不掉的考試和比較。

我分享自己的故事，並非要大家不用努力了，而是調整看待考試的心態，得失心太重，反而容易影響表現——當下當然該盡力去做，但人生也不會因為幾次失敗，就真的爬不起來，更不會因為一次考好了，就得意一輩子。

永遠要相信，定義我們的不是大考或成績，而是一路走來自己到底為何而學，一年、三年、五年又累積了什麼？

考試，只是檢視我們當下的狀態；但人生，看的是長期、持續的累積。

本文經作者授權刊登，圖文原發表於Instagram帳號

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航