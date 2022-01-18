英國提供飛彈、加拿大疑派特種部隊、德國外長出訪基輔，北約國家大動作挺烏克蘭

俄羅斯及烏克蘭邊境氣氛緊張，北大西洋公約組織（NATO）成員國頻頻發聲支持烏克蘭，包含英國提供用於自衛的反坦克導彈、加拿大據傳將派遣特種部隊，德國外長也親自出訪基輔，重申對烏克蘭主權的支持。

根據《BBC》報導，英國國防部長華勒斯（Ben Wallace）表示，英國已經向烏克蘭提供用於自衛的反坦克導彈，另外還會有一小組英國軍隊被送到烏克蘭協助訓練。

英國軍隊從2015年烏克蘭危機以來，就協助該國訓練軍隊。2014年，俄羅斯入侵克里米亞的時候，英國也曾承諾要幫助重建烏克蘭海軍。英國的第一批的輕型反裝甲武器已經發送出去，華勒斯指出，是因為俄羅斯的行為越來越具威脅性，才會為烏克蘭提供額外的武力協助。

「烏克蘭絕對有權力去防守邊境，這些協助可以大大增加他們做這件事情的能力。」華勒斯表示，但他強調，這些武器只著重於短程和防禦性的功能，也就是說並不會威脅到俄羅斯，只是要確保烏克蘭能夠自我防衛。

烏克蘭駐英國大使向《BBC》表示，他們非常歡迎英國送來武器和額外部隊，但最大的問題並不是這個，而是烏克蘭不是北約成員國。

烏克蘭外長普利斯特艾科（Vadym Prystaiko）直言：「我們希望能加入北約……我們正在獨自面對歐洲最大的軍隊。」

加、德外長訪烏克蘭，重申對烏支持

另一方面，根據加拿大《環球新聞》的報導，加拿大將向烏克蘭派遣一支特種部隊，消息人士指出，這支特種部隊是北約為防止俄國侵略烏克蘭、並協助烏克蘭政府的舉措之一，除此之外，在全面開戰時，他們也負責加拿大外交人員的撤離計畫。

加拿大政府和軍方都未向《環球新聞》證實此事，只是回應特種部隊確實有參與加拿大對烏克蘭的廣泛協助。

在此同時，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），並會見烏克蘭總理史米加（Denys Shmygal），一方面討論俄羅斯「具侵略性的行動」，另一方面重申對烏克蘭主權的支持。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今（18）日也首度訪問烏克蘭，根據《路透社》的報導，他希望俄羅斯和烏克蘭之間的緊張關係，能夠透過外交手段解決；不過，他也警告俄羅斯，若他們出手攻擊烏克蘭，那俄羅斯自己也會受到攻擊。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出訪西班牙馬德里時表示，一切都是要避免烏克蘭發生軍事衝突。

根據《BBC》報導，西方國家和烏克蘭的情報部門曾暗示，在俄羅斯軍隊集結於邊境之後，2022年初可能會入侵烏克蘭。同時，俄羅斯也指責北約國家輸入武器給烏克蘭，並批評美國加劇該地區的緊張局勢。

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）指出，俄方的主要訴求是停止北約向東擴張，「要確保烏克蘭永遠不會成為北約成員國。」而北約秘書長史托騰伯格在日前也強硬表示，北約允許每個國家選擇自己的進程加入北約。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範