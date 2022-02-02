多樣性活力的台南街道空間，就是一種最直接、也最自然生成的社會性基礎設施

文：朱穎芃

生活在台南許多年，不同於在其他城市總是明確地前往特定目的，閒來無事我就會到街道上散步，沿著蜿蜒巷弄任意遊走。台南的街道特別有趣，永遠不會令人感到無聊。人們拉著板凳就在門前吃飯聊天，或從高朋滿座的店家外帶餐點就走到附近廟埕享用；咖啡店在對面的牆邊放了長椅，於是街道成了露天咖啡館，客人端著咖啡與路人談笑風生。 廟宇眾多的台南幾乎每週都有廟會舉行，毫不客氣地封住大小道路，人們一邊嘟囔一邊認命地繞路，還有男女老少拖著小圓凳湊熱鬧，行人、汽車與繞境隊伍並行，陣頭等過馬路時對路人的鏡頭咧嘴燦笑。有天出門，發現鄰居整理了我門前荒廢許久的花圃、還妝點了綠意，於是往後數年我也認真地照顧起花圃。這是台南，一座特別容易與陌生人建立連結的城市。 珍．雅各（Jane Jacob）知名著作《偉大城市的誕生與衰亡》，當中談論街道生活多樣性與其條件的段落在台南人眼裡看來或許有些大驚小怪，但單調的區域不會讓人自然產生認同感：有差異而非複製的都市鄰里空間，才是都市具有吸引力的關鍵。

饒富趣味的街道——層層堆疊的歷史

外地人對台南的第一印象往往是樓房低矮、巷弄蜿蜒、廟宇特多。這饒富興味的城市風景與其他都市以汽車為本位設計的道路大相逕庭，卻與台南的發展史息息相關。

台南的街道發展可以追溯到四百年前，荷蘭東印度公司在安平建立熱蘭遮城、赤崁樓一帶建立普羅民遮城。



Photo Credit: 中央研究院人社中心GIS專題中心 圖左，1875年，《台灣府城街道圖》。圖右，1935年，《台南市街圖》。

根據古地圖，清廷設台灣縣署期間，現在的台南舊市區（中西區）已有方正的街道，街廓內是蜿蜒小路，還有東西向的五條港曲折地經過；基於當時的移民開拓與貿易歷史，許多廟宇也分布其中，常民生活以它們為中心建立。

日治時期總督府為求現代化（西化）與治理方便，視彎曲街道為混亂，藉市區改正計畫將主要道路改為放射與格狀的綜合系統，拉直部分小路，把街廓分割成更小的區塊；原本的河流也漸漸改為地下水道，由空拍圖可見台南舊市區的街廓紋理在當時已相當接近現在的模樣。

戰後，國民政府將行政中心設在舊市區以南，開發重心向外圍轉移，加上允許的容積率遠低於台灣其他城市，使市區樓高大多僅有四層。舊市區的街道系統與巷道尺度在戰後沒有大幅度的更動，但缺乏完善規劃。因應交通方式革新與人口增加，有些道路被拓寬，例如海安路沿線因此留下許多畸零地與閩式街屋殘骸。

新建房屋與老舊建築雜亂並置、計畫道路圍著舊市區向外開展。這有些古怪又衝突的紋理成了台南的一大特色，雖然幾經破壞，筆直的馬路之間仍隱藏著可以一窺清代街道生活的風景。戰後盛行現代主義，人們普遍崇尚整齊的街道與商場，但在過度競爭下也逐漸感到無趣與貧乏，轉而追求多樣性。這時，「人們長久以來行走於社區的舊道路」，也就是巷弄，就重新被關注。

四百年歷史，舊時代的生活以及人與人間的親和根深柢固地依附於廟宇及巷弄空間。所謂的街道多樣性應當使人想要步行其間、時而駐足、彼此攀談。

在前述背景下，台南巷道自然而然地滿足了《偉大城市的誕生與衰亡》所述「需要小街廓」與「需要舊建築」條件：小街廓更有機會使人在轉角處產生互動，混合年代的舊建築賦予街道特色外，也提供不同的預算條件，進而引入不同類型的使用。

街道以人為本位的尺度比起大馬路容易親近許多；近年「老屋欣力」的成功推動下，更多老屋被整修，訪客與新創商家、工作室趨之若鶩。

多樣性活力的台南街道空間

在這樣的脈絡下，台南巷道的使用用途混雜似乎也是理所當然的。《偉大城市的誕生與衰亡》點出「需要混合主要用途」，不同族群在不同時間使用巷道，並在某些地點或時段有所重合，最好還要有足夠的住宅聚集以支持區內的經濟活動，並提升多樣性。

就觀光客必訪的國華街而言，永樂市場一樓與週邊是攤販與商家，白天鬧哄哄地熙來攘往。市場二樓是攤商的住家，當中還有幾間小宮廟，近年因租金低廉，吸引不少新創商家進駐。這些咖啡店、民宿、玩具與古著店在午後到夜間就會吸引客人出入，年輕人在此經營的同時也與不同年紀的居民產生有趣的老少互動。

中山路巷內的開隆宮是尋訪台南巷弄空間的新手必備，附近有幾間知名的咖啡店與吳園等景點，也有小吃攤販與家庭理髮店。居民與訪客在參拜七娘媽之餘會在廟埕納涼休息，有時借用宮裡的洗手間。

開隆宮後有隱藏於巷弄的中山市場，剩沒幾個攤販。二樓住宅區住著幾戶老人家，小小空間裡還有閣樓與陽台；近年同樣有工作室、民宿、咖啡店等進駐，傍晚至深夜時段可看見訪客們拿著派不上用場的手機地圖在附近繞行，一面懊惱地笑著，一面尋找低調卻無人不知的店家。



Photo Credit: 眼底城事 圖左，永樂市場二樓。圖右，市場二樓民宅改裝的咖啡店。

而這也只是幾個案例，在許多巷弄空間都能見到類似場景。從西市場到友愛市場、東豐路巷弄到北門路周邊小徑、大天后宮廟埕與五條港宮廟：市場裡有居酒屋、巷子裡是特色書店、古老廟埕酒吧林立，這樣的活力在台南巷弄中隨處可見，而且吸引越來越多人移居。

新創店家悄悄移入，與在地住一輩子的老人家比鄰，居民的曬衣桿旁是店家的小招牌，店家擺放的桌椅旁擱著居民曬乾的柚子皮。這也彰顯了台南巷道的另一個特色，那就是每家每戶的領域邊界是模糊的，巷道公共空間作為私領域的延伸被彈性使用，彼此有著默契、相安無事，儼然是居民共有的領地，對外形成半封閉性的領域。

筆者居住過的中樓里內，有些巷子非常窄小，住宅之間藏著修女會，附近還有些閩式構造老屋。里長彩繪街道後，再擁擠的巷道都顯得有模有樣，居民甚至主動提供外牆央求繪製特定主題，新建別墅也在街道對面的牆上裝飾木板與植栽，藉此成為社區網絡中的一員，共同建立起中樓里在視覺上的領域與地方感。

居民閒暇時會在附近走走看看，有鄰居想主動整理我家門前的花圃也顯得理所當然了：這似乎不只是我的花圃，而是社區的花圃。走入街區，雖然店家不多，卻能感受到另類專屬於居民的生意盎然。

街道作為社會性基礎設施

我想台南的街道就是一種最直接、也最自然生成的社會性基礎設施。Eric Klinenberg《沒有人是一座孤島：運用「社會性基礎設施」扭轉公民社會的失溫與淡漠》一書中強調，社會的健全運作有賴社會性基礎設施，它可以是圖書館或公園，也可以是理髮廳。

它們是「決定社會資本能否發展起來的實體條件」，亦即能讓人彼此交流互動、建立網絡的空間。我們能清楚地意識到現代社會是多麼脆弱，也再次印證可以提供對話機會的社會性基礎設施的重要性。