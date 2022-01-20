從經濟學來看「不斷追求清零」並非最適值，但為何沒人敢說「不再追求清零」？

文：李明軒（中山大學政治經濟系副教授）

在經濟學理論中，我們往往需要求解「最適值」，例如幫消費者解出最適合的商品消費數量、幫廠商解出最適合的產品生產數量、幫學生解出最適合的受教育年數、幫民眾解出最適合的疫苗施打量、幫社會解出最適合能夠接受的污染數量、幫政府解出最適合的公共服務提供數量等。

在求解這些「最適值」時，不二法門都是進行所謂的「成本效益分析」，例如對於廠商來講，每多生產一單位的產品，所增加的額外成本是多少？所帶來的額外效益（收入）又是多少？當額外收益大於額外成本，多生產一單位的產品是有利可圖的，因此我們判斷廠商應該繼續增加生產，直到額外成本與額外效益打平。

同樣的，對於社會而言，尋找最適合能夠接受的汙染數量時，我們會比較每減少一單位污染的額外成本、與每減少一單位污染的額外效益。當減少污染的額外效益大於額外成本，我們判斷減少污染是有利於整個社會的，因此應該繼續減少汙染；但是若減少污染的額外成本大於額外效益，代表減少污染的社會成本太大，則我們應該停止減少汙染，而讓社會接受或是承受一點點程度的汙染。

換言之，我們常常會發現讓環境「零汙染」並非是最適合的解，因為整個社會所必須付出的成本太過昂貴。（並且，感謝老天爺的設計，生物是能夠承受與代謝掉一點點程度的污染的。）

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自2020年1月以來，各國都已經壯烈的抗疫了兩年，至今大多數國家已宣布「與病毒共存」，堅持「清零」的國家僅剩少數。

套用上述經濟學理論，我們可以尋找一個國家最適合能夠接受的「確診數」。我們比較每減少一個確診數所帶來的額外成本、與每減少一個確診數所帶來的額外效益，若是額外效益大於額外成本，我們就繼續努力清零；但若是額外成本大於額外效益，我們就應該接受某個程度的確診數量，不堅持清零。

照道理說，「清零」不會是最適合的解。然而，人命關天，雖然不是每一個確診病人最後都會喪命，但是每減少一個確診案例、等於就是降低失去一條人命的可能性，因此減少確診人數的額外效益成為無限大。在這樣的社會氣氛下，沒有一個人敢說出「不再追求清零」的話語，整個社會也陷入「不斷追求清零」的迴路。

經濟部統計處每個月公布國內工商業經營概況，其中可以用來一窺中小型自營攤商營運狀況的「商業登記歇業家數」，2015、2016、2017、2018年每年「批發、零售及餐飲業」的歇業家數都在24,000家左右，受到疫情影響的2020年，歇業家數上升到33,233家，上升了近一萬家，2021年截至11月底也已經有25,533家業者歇業。

而在「運輸、倉儲及通信業」中，最大的苦主主要是旅遊運輸業者，過去每年歇業家數平均在500家左右，2020年則上升至879家，2021年截至11月底也已經有802家業者歇業。這些數字僅是有登記的商業家數，未包含在這些數字裡的還有較大型的公司家數、或是沒有登記的小攤商等。

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疫情以來，不少經濟學家也已經統整出幾類相對受傷較大的受害者：包括收入以現金為主者（相對於每月領薪水者），例如依靠來客流量的餐廳、小吃店、零售工作者等，以及藍領工作者（相對於可以遠距上班的白領工作者），例如仍必須親身前往工作場所工作、因此可能暴露於病毒之中的運輸業司機、倉儲物流業工人等。

這些經濟本就相形弱勢者受到收入情況惡化、或是自身染疫無法繼續工作的影響，除了本身更形弱勢，他們的下一代所接受到的教育與社會資源也可能更有限，成為跨世代的貧窮陷阱。

目前各國都期望Omicron病毒可以是老天爺的垂憐（mercy），是老天爺送來終結疫情的禮物。若是進一步的科學證據發現Omicron病毒所導致的重症與死亡案例顯著較低，加上國人目前正全力追趕第三劑疫苗的覆蓋率，或許我們也可以試著逐漸回復經濟理論的理性，不再堅持追求清零，而是在「控制疫情」與「讓社會經濟正常運作」之中取得平衡。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航