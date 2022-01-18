日本被動元件大廠村田製作所爆發群聚感染，停工牽動全球車用、工控市場供需，進一步抬升價格

日本新冠疫情嚴峻，全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭——村田製作所（Murata Mfg）宣布，旗下位於日本境內的MLCC重要生產據點爆發員工群聚感染，1月17日起停工，牽動全球車用、工控高規MLCC供需更加緊張，進一步抬升價格走勢。

日本疫情爆發，單日確診突破3萬人大關

根據日本媒體《富士新聞網》報導指出，其國內單日新增確診突破3萬人大關，創下歷史新高，截至1月18日，日本有16府縣單日新增突破紀錄，其中包含東京都、埼玉縣等13都縣，已向政府申請適用防止蔓延等重點措施。

防止蔓延重點措施是「緊急事態宣言」的前一階段防疫作為，由中央政府授權地方政府，針對實際情況作出防疫判斷，日本政府發言人、內閣官房長官長松野博表示：「日本全國正面臨疫情以未曾經歷過的快速在擴散」。

日本疫情嚴峻，全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭——村田製作所宣布，旗下重要的生產據點「福井村田製作所」已有員工群聚染疫，即（17）日起停工。

《日經新聞》報導指出，福井製作所員工人數約7000人，累計確診已達116人，居家隔離人數超過1256人。村田並未透露停工廠區，何時復工，但強調不會對出貨造成影響。

業內人士告訴《經濟日報》，村田停廠廠區是生產高容產品，隨著產線停擺，將導致車用、工控等高規MLCC供需將更加緊張。業界還說，一般被動元件需求較疲弱，但汽車相關需求強勁。

業內人士進一步表示，目前台灣國巨（YAGEO）高階產品產能利用率全滿，訂單能見度佳，由於村田製作所和國巨部分產品重疊，可能將受惠於轉單效應，挹注營運。

轉單效益發酵，國內疫情危機四伏

國巨目前是全球領先的被動元件服務供應商，供應據點涵蓋亞洲、歐洲及美洲，並向客戶提供「一次購足服務」，例如電阻、電容以及無線元件等電子零組件，滿足不同領域需求。

受惠於國巨日前併購效應，改善產品組合並身兼經銷、製造商角色，《工商時報》報導指出，轉型成效已經顯現，高附加價值的高階產品比重已提高到70至75%，目標2023年會進ㄧ步提升至8成。

被動元件通路商告訴《經濟日報》，被動元件進入調整，尤其是陶瓷電容進入和緩階段，市況仍需要觀察，不過高階規格需求持續成長，價格也趨於穩定，業內人士也預期，年後需求回溫，車用、5G、工控等高仍具強勁支撐。

《關鍵評論網》詢問資深投資人陳建融對於「轉單效應」的看法，他強調國巨短期內會有轉單可能性，但是長久投資關鍵是技術，再加上近日台灣也有群聚風險，如仁寶平鎮廠停工等，桃園工業區、新竹科學園區附近都傳出個案，也代表風險逐漸擴大，投資仍建議觀望。

他說，台灣相對於其他國家疫情還是管控得宜，近年來經濟成長有突破，看到台灣股市繼續向上，台積電上攻將會帶動相關產業也會拉升，持續看好台灣未來景氣發展。陳建融還說，關注元宇宙是熱門題材，台灣電子產業可以在這上面發揮，同時也是未來趨勢。

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核稿編輯：翁世航