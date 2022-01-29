2022/01/29,
生活

獸醫教你「貓版過年求生術」：帶貓出遠門要注意什麼？鞭炮很大聲怎麼辦？

獸醫教你「貓版過年求生術」：帶貓出遠門要注意什麼？鞭炮很大聲怎麼辦？
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我們想讓你知道的是

每年過年期間對於人跟貓咪，都是一個挑戰，希望這篇文章能夠幫助到各位家長，讓貓跟人都不那麼緊張、降低貓咪生病的機會，順順利利、開開心心的過年。

每到過年的時候，許多人都會煩惱該怎麼應對久未見面的親戚、長輩的各種「問候」，這些明明是好意的「關心」讓你無法招架，卻又無法避免，是不是讓你很頭疼？其實站在貓的角度來看，他們一樣也會有類似的困擾！而且除了跟不熟的人互動之外，帶貓回家過年的通勤路上、轉換環境等事件都可能會造成不小的壓力、進而引發行為、甚至健康上問題。

如果你已經經歷過貓咪過年時的各種狀況，希望這篇文章裡的解方可以幫助你改善那些問題。如果你是養貓不到一年、還未經歷過貓咪過年期間的新手，你可能想像不到會發生什麼狀況，那你更應該好好的讀完這篇文、預先做好準備，讓你的貓能跟你一起平安度過年節假期。

過年期間，貓咪面對的各種難關

年節假期許多人會返鄉、出遊在外過夜或是出國，這時候貓咪該如何安置就成了一個問題了，有人選擇讓貓咪自己看家、有人把貓咪一起帶上外出、有人送去寵物旅館或是請人到家中照顧，不論是哪種方式都有潛在的問題，是需要特別留意的，這邊我分項來幫大家分析一下：

  • 貓咪在通勤返鄉的路上

當你看到貓咪身體蜷縮在籠子內、眼睛（瞳孔）瞪得大大的、或是聽到一直喵喵叫，就表示牠很緊張。當通勤的距離遠、時間久的時候，貓咪就會累積壓力。之前坐高鐵的時候遇過有人帶的貓整路都在喵，要牠主人手伸進去袋子裡才安靜，在氣氛寧靜的車廂內實在很難不被其他乘客忽視啊。

家長們說話的聲音跟手上的氣味可以讓貓咪沒那麼焦慮，其他也可以放些平常在用的玩具或睡墊在籠子內增加熟悉感、再用外套罩住籠子增加隱蔽性，也能避免不斷經過的人流干擾、或是路人的注視。

  • 面對陌生環境

貓咪到了新環境之後，最大的問題是沒有安全感。有些貓去了新家之後就躲起來避不見面、不吃不喝不上廁所，就是因為還沒有建立安全感。

這時候，光是給食物、水跟貓砂盆是不夠的，要給個貓咪足夠的時間來探索、認識環境，並且要確保有提供讓貓躲藏觀望的空間才行；任何陌生人的風吹草動都可能會讓膽小的貓咪卻步不敢探索，而過年又是一整天到半夜通宵都熱熱鬧鬧的，可能一直到好幾天後假期結束要離開的時候，都還沒有完全適應。

貓咪過年求生_002
作者提供
剛出門的叉哩縮在籠子的最裡面
  • 獨自看家的風險

如果離家天數不多，有人會選擇讓貓咪自己留守看家，這樣雖然省事，但是我也遇過幾次因此發生問題的。

例如，貓咪在家無聊就亂吃亂拆搞破壞、結果吞了繩子；還有一個Case是把貓咪獨留在家兩晚後回去發現怎麼食物都沒什麼吃、貓很虛弱的癱在地上就被帶來掛急診，驗血發現腎指數很高，可是為什麼或在家到底發生什麼事也沒人知道；這些都是潛在的問題。

  • 托給朋友照顧（多貓相處問題）

離家期間把貓咪托給親朋好友代為照顧是個常用的方法，不過除了跟陌生環境一樣要適應一陣子之外，如果對方家中還有其他貓咪，也要留意多貓相處、資源分配的問題唷！弱小貓怕被欺負，而我的貓叉哩卻是去欺負別人——朋友家裡養的好脾氣布偶貓在上廁所，叉哩就去貓砂盆前面堵、讓人家好不自在；然後還搶人家的罐頭吃，我真是羞愧啊。

  • 大掃除使用清潔劑、消毒劑的潛在危害

這個月初的時候才遇到一隻肝指數高的貓咪，其實在家一切正常無異狀，只是剛好做手術麻醉前的驗血檢查時才意外發現，推測可能跟前一週家裡大掃除使用清潔劑有關；去年台灣疫情剛爆發的時候，也遇過一隻嘔吐、眼瞼嘴脣腫脹發紅的貓咪，也是懷疑跟消毒劑使用有關。

這邊要特別提醒大家，市售許多「環境」消毒劑的成分是對貓咪有刺激性/有害，甚至是有毒的，各位家長要注意小心使用唷！詳細請見這篇文章

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出門一陣子後漸漸比較放鬆的叉哩，開始好奇東張西望

貓咪緊迫，會發生什麼問題？

  • 短暫卻高強度的緊迫與生理刺激（驚嚇、追逐、掙扎）

若是已知有氣喘或心臟病的貓咪都要特別注意避免這類型的緊迫，因為心肺系統可能在很短的時間之內就負荷不來、造成嚴重的後果例如呼吸窘迫、暈厥甚至休克。輕微至中等的程度時會看到貓咪張口喘氣、呼吸急促，這時候就要趕快讓貓咪冷靜休息了。

當然也有貓咪是第一次發生喘不過氣的情況，這時候各位家長就要提高警覺了，可能有潛在的氣喘或心臟病，最好安排個時間去動物醫院檢查一下，特別是貓肥厚型心肌病的好發品種（高風險族群）——緬因貓、挪威森林貓、布偶貓、美短、豹貓等等，更需要小心注意。

  • 輕度卻持續不斷的壓力也可能造成問題（連續數日無法好好休息）

溫水煮青蛙式的緊迫也會導致疾病的產生，麻煩的是有時貓咪表面上可能看起來一點壓力也沒有，讓家長根本感覺不到其實貓咪心裡不開心。

最常見的兩個例子就是下泌尿道症候群（排尿困難、尿在沙發/棉被/枕頭上），以及皰疹病毒的復發（打噴嚏、流眼淚），相信有很多家長都為了貓咪這兩類疾病所苦啊，反反覆覆又無法確實根除；減少或避免貓咪的壓力，是控制這類疾病的重要關鍵之一。

劉醫師的小提醒

首先，準備好過年期間 / 夜間有營業的動物醫院名單，以備不時之需 。

再者，貓咪若有慢性病、或正在用藥治療中——若平時就診的醫院在過年期間不營業的話，要先確認手頭是否有足夠藥物，然後可以先跟醫院申請病歷摘要，若狀況不穩去另一家醫院檢查時，接手的醫生比較容易快速掌握情況，有時可以因此省下一些檢查費用唷！

若是沒有要與貓一起出門，也可以跟代為照顧的朋友 / 到府貓保姆或貓旅館事先溝通好，如果貓咪生病的話要送去哪間醫院、找哪位家庭醫師或是哪裡急診。

至於那些因為太過緊張、或其他原因不適合出遠門的貓，我建議的優先順序是：


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