從Omnibus到幽靈公車：在9300多輛巴士運行的倫敦，每一輛都有屬於自己的故事

文：Elanor Wang

和讓人又愛又恨的地鐵相比，雙層巴士或許更讓倫敦市民感到親切。紅色的巴士不僅是城市的文化象徵，它便宜、守備的範圍廣闊，雖然總是慢了那麼一些，但在炎夏裡還是比悶熱的地鐵更適合搭乘。

不只如此，巴士的窗戶和第二層的高度還可以遍覽城市風光，尤其在聖誕節，乘著巴士滑過牛津街，看著燈飾一閃一閃，都照亮了整個愁悶的冬日。

最早的巴士，要從三匹小馬說起

倫敦的巴士行業興盛，根據官方統計，約莫有9300多輛巴士在城市裡運行。然而這盛事的發生，還要追溯至1829年，由商人George Shillibeer以巴黎為藍本所開發的「Omnibus」。

Omnibus是由三匹小馬拉著的單層馬車。從Paddington出發，一路經過Marylebone Road，往東橫跨城市到Bank。不過如今的巴士有了站牌規定，在Omnibus運行的過程中所有人都可以自由地上下車。這樣一日來回四次，每次可以載三個人，票價是一先令（大概是今日的四英鎊）。

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此商業模式在推出之後大受歡迎。3年之間，倫敦就暴增了400輛馬車。他們用巡迴馬車、私人馬車，甚至農用馬車，在街道上風風火火地領著客人遊走於城市裡。馬車也很快地發展成雙層模式，上層通常是無畏風雨的開放式。如今我們仍能看到一群撐著小洋傘的貴婦，以及頭戴紳士帽的人們坐在馬車上搖搖晃晃的老照片。

此外，還有一個無關緊要的冷知識。當初由Mr. Shillibeer所命名的Omnibus，在拉丁文的意思是「給所有人」。不過由於發音有難度，就被簡化為如今使用的「Bus」。

Pantone485C——最能代表倫敦的顏色

根據都市傳言，倫敦巴士的紅，是對都市中其他駕駛者的警告——「保持距離，離遠點。」這是非常合理的解釋，可惜都市傳說僅止於傳說。

倫敦巴士的紅，要從1907年說起。當年巴士系統還是百家爭鳴，每家公司都塗著自己獨有的顏色，在都市裡奔馳。然而以鮮紅色做為賣點的倫敦綜合巴士公司（London General Omnibus Company，LGOC ）脫穎而出。此後整頓了其他車隊，成為倫敦最大的巴士供應商，並主導了倫敦的地面交通。當倫敦交通局在1933年成立時，他們沿用了LGOC的Pantone485C色號，將此顏色明文規範於條約中。

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這一決定延續至今，也是為何我們在倫敦四處都能看到紅色的雙層巴士。此外，英國郵政的腳踏車、郵筒，城市中僅留下裝飾作用的電話亭，甚至中央線（Central Line），全都挪用了Pantone485C色號。

有趣的是，如果從城市上方高樓觀看，會發現巴士其實不是真的那麼紅，因為巴士的車頂大多漆上了白色，用以反射陽光，來減少夏日的高溫。

曾經最方便的逃票路線

往來於東倫敦與市中心的15號公車，曾經是最方便逃票的路線。這個現象和地緣無關，不過要從倫敦人最熱愛的巴士車款Routemaster（中文世界的部分巴士迷愛稱之為「路霸」）開始說起。

Routemaster是倫敦交通局設計，由Associated Equipment Company (AEC) 和Park Royal Vehicles在1954年共同開發而成。摩登時髦的Routemaster，在車內的一二樓都配有座位，乘客由後方的開放式出入口上下車。此外，駕駛員的座位也相當獨立，前方的引擎驅動著整台車的運行，並使用了二戰期間為飛機所開發的鋁合金材質，讓整體輕量化又新穎。根據當時駕駛者的口述，剛開始操作時甚至震驚於Routemaster的輕巧靈活。

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然而Routemaster的大缺點就是車體的開放。即便不是固定的站點，乘客也可以輕易上下車。這除了造成許多人因為沒站好而從上面掉下以外，乘客也可以輕易地逃票。即便倫敦當局為此配置了售票員，仍無法根絕此問題。

2000年代，由於車齡的老舊、難以達到無障礙空間（輪椅和嬰兒車上不去）、以及人力浪費等因素，Routemaster終於被撤除。即便倫敦市政府邀請設計師Thomas Heatherwick重新設計了一款新式的Routemaster，但人們還是無法忘情於童年的版本。因此倫敦市政府仍舊在特殊遺產路線9H（2014年停駛）和15號路線，保留了這台車。

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一直至疫情期間，由於公車的營運成本提高，加上Routemaster的載客量和燃油使用實在太耗成本，始終違背無障礙的需求，倫敦市政府終於在2021年宣布徹底停駛Routemaster。倫敦人的童年，從此以後也只能在影片中追憶。

發生了眾多事故，最終被出口二次使用

倫敦人對大運量雙層巴士的執念，早在1900年的老照片裡搖搖晃晃，上下都塞得滿滿的畫面就看得出來。然而，倫敦市還曾經推出了單層的雙節公車——Bendy。

Bendy從2001年到2011年在倫敦服務。將前後的兩輛聯結起來的設計，像極了台中的BRT。然而Bendy和倫敦窄小彎曲的街道實在不相容，不只是容易逃票、阻塞路口、還常常意外傷害或撞死行人，甚至發生過起火事故。很快地，它就在10年間被競爭激烈的城市淘汰，被出口到馬爾他進行二次使用。

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不過，倫敦史上最可怕的巴士不是Bendy。在Notting Hill Gate旁的Cambridge Gardens，有一輛編號七號的巴士常在半夜呼嘯而過，車上既沒有燈，亦沒有司機掌控方向盤。據稱，許多駕駛為了迴避「幽靈七號」不得不突然轉向，甚至曾發生人身事故。然而幽靈七號的故事一直到1990年5月便軋然而止，和所有怪談一樣，從此無影無蹤。

城市中最不為人知的巴士路線