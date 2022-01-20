【島嶼文學漫遊錄】如果思想與情感能夠展現台灣精神，需要在意作家書寫的是台文或中文嗎？

我曾是這樣的一種研究生：面對龐然不知節制的文獻，想辦法找到中譯本就對了——當然這招用在經典著作較可行，文獻愈新，愈難找到；努力偷吃步了幾個月，真吐血怎麼那麼多經典理論沒有中譯本啊？膝反射想的是社會學過於邊緣以致難獲出版社垂青；後來知道，簡中本大概二十年前就出了還出好幾版，於是，我的簡體閱讀能力大抵於研究所時期養成……。

我無意探究中國是否重視這個學門，我想說的是，簡體中文市場儘管受法規限制，創作自由遠遜繁體中文市場，但因讀者基數驚人（不考慮其它變因，一本簡體著作面對超過十四億讀者；中國作家富豪榜單計版稅中國作家一年可拿到超過兩千萬人民幣，即便榜末的百萬人民幣，對台灣作家而言亦是望塵莫及），因此活力不遑多讓。

台文與中文

如果「語言是思想與情感的載體」恆真，那麼，只要作家能夠準確表達、讀者能夠正確接收，使用何種語言書寫似乎不是最重要的？

台文系所確實存在這樣一群師生，堅信用台語文書寫才是正港台灣人（不論是羅馬字、漢字或漢羅合用），這情感有點近似於法語之於法國人；然而，真要追本溯源，做為一座命運多舛的移民島嶼，台灣人的語言「論資排輩」恐怕該是滅絕及瀕危的各種原住民語的集合，而非台語（十七世紀，鄭成功帶來福建的泉州、漳州話，融合平埔族語、荷蘭語、西班牙語、日語、英語、北京話而成）。

中文因國民黨推行國語運動成為主要語言，在今天年輕一輩（泛指Z世代）普遍敵視中國的氛圍裡，它突然變得政治不太正確；更不用說現在四十歲上下的青壯年族群，必定皆曾目睹在族群撕裂（誰才是「本省人」？）最嚴重的時期，以中文書寫的中生代作家皆曾被質疑「算不算台灣作家」。

如果思想和情感能夠展現台灣人或台灣精神，用日文寫作的李琴峰算不算台灣作家？我認為，使用哪一種語言書寫絕不能做為作家是否為「台灣作家」的判準，反而作品的情感、質地、思想與內涵，才是更該考慮的。

陳思宏旅居德國多年，《鬼地方》寫出了永靖的面貌而屢獲大獎，對作家而言，使用自己最為嫻熟的語言進行創作，是絕不必牽扯政治的。

當代華文小說二十家

王德威「當代華文小說二十家」中有八位台灣作家入列，朱天文、朱天心祖籍山東臨朐、蘇偉貞祖籍廣東番禺、平路祖籍山東諸城、李渝祖籍安徽、駱以軍祖籍安徽無為，若真以「本省人」標準看，只施叔青、李昂姊妹可算台灣作家？這種政治審查非常過時。

每一個時代有其不可違逆的時代命運，比如生長在日治（據）時期，學日文、寫日文是那時期作家的共同命運，於是，可以很輕易從那時期作家的作品中找到與日本文化界的聯繫，因為他們讀的經典文學是日譯本，他們接收到的文藝資訊更多來自日本（這很合邏輯，作家作為語言的狂熱者，使用哪種語言自然就會關心哪種語言的文學脈動）。

而當代小說家皆生、長於台灣，經驗的是國語運動，只能說活在一個在學校講台語會被體罰的時代，他們僅有的選擇也就只有中文了，而中文的繁富與歧義叢生，也很好地，將他們的作品帶到我們眼前。

這個問題讓人感覺悚慄遽升——我們有「當代台語文小說二十家」嗎？

我求學時期曾經是林俊穎鐵粉，《鏡花園》、《善女人》……他用台語文寫對白、敘事、場景，讀得磕磕絆絆但非常耽溺，那是對文學情感最熱烈的年紀。但我是很後來才知道，台語文書寫要先處理的問題是「誰才是台語文」？

從2021台灣文學獎創作獎（務實面，而非理論面）看來，羅馬字是被排除的。

然而，書寫畢竟是語言的最高層次，選舉時的口號與講演、家常對話……當具備企圖心的作家欲以台語文創作的時候——創作很神聖，但，出版是商業行為——必得面對市場考驗。整件事情變得極為緩步拾級、笨鳥慢飛，除了政治人物發表演說時講台語，有媒體平台提供投稿管道、有獎項能夠競逐，最後，閱聽人必須讀台語文一如讀中文流利——得向下扎根至基礎教育……

彷彿一場超級馬拉松漫無終點。

台語文學場景及題材的「永劫回歸」

從來不會有人宣稱台語將死，畢竟，它是那麼鮮活、那麼無所不在地在日常裡頻頻使用，鄉下祖厝裡的阿公阿嬤、菜市場與街邊小販，或可以武斷地這麼說：都市化程度相對低的區域，台語使用的活性就愈高。

我常在思考這件事，即便今天我們的超長壽八點台語劇，已經演了過多外遇、商戰，這些看起來很「都市化」的情節，但當這些情節成為文字創作，比如，用台語文寫鋼筋叢林裡商戰中都會女性的日常，這件事情會不會變得很怪異？因為現實是，在台北松山、東區、中山等等商辦都會區工作的上班族們，根本沒有人會在工作場域講台語。

於是，鄉土、鄉下究竟會不會成為台語文學場景及題材的「永劫回歸」，或舉個極端一點的例子，比如這是個高科技星際移民的故事，用台語文呈現會變成怎樣？於是我期望當代台語文書寫者，能夠在題材的選擇與構思上更加勇敢創新，鄉土的台語文已讓我感覺疲態橫生。

華文作家的祖師奶奶——張愛玲

對於華文創作者來說，張愛玲的影響力及滲透力可說是無人能及，且出現「張派作家世代論」，張愛玲的語言刺激活化了我們對語言的想像，那是很強的書寫能量，她讓我們看見中文的無所不能，我想大概就是對文字語言難以遏抑的產生崇拜，作家們紛紛執起手中的筆，書寫，啟動。