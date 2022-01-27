《週休三日工時革命》：促進勞資雙贏的彈性工作安排，週休三日的形式可能多達數十種

文：安德魯・巴恩斯（Andrew Barnes）、史黛芙妮・瓊斯（Stephanie Jones）

掀起「四天工作制」的全球改革風潮

登機時，我帶著一件看似無害的物品，但就此改變自己和許多人的生活，那就是《經濟學人》（Economist）雜誌，裡頭有篇文章報導了兩項研究，是關於加拿大和英國週休二日的工時制。研究發現，一天上班8小時，員工有生產力的時間只有1.5至2.5小時。

我身為管理約240人的業主，對此大吃一驚。思考一番後，我明白了一點，雖然資方針對不同職位與部門制定工作量，但有些員工可能一天只有幾小時的生產力。根據我的推算，如果每位員工的生產力平均每天約2.5小時，雇主只要想辦法讓員工的生產力每天多40分鐘，那麼週休三日與週休二日的生產力就沒有不同。如果我成功了，生產力就會保持穩定，獲利也會持穩。但有一點我無從預測，那就是每週多放一天假不知道對員工的幸福感與工作態度會帶來什麼影響。

這就是「100－80－100」準則的開端。員工達到100％的生產力，但只用了80％的時間在工作，就能領取100％的薪資。於是我寄了一封電子郵件給人資協理，說明這個突發奇想，最初她以為我在說笑，還把信刪掉。幾週後，我回到紐西蘭，向她保證我是認真的，接著我們開始搜尋有哪些業主已經認同週休三日的好處。太陽底下絕對沒有新鮮事吧？

結果發現，我提出的週休三日是全新概念，從未有人精確驗證過。雖然很多公司都嘗試過全職工作模式，例如把40小時的工時壓縮在4天，或減少工時並降薪。然而，「100－80－100」的準則強調的是生產力，不只是為了讓工作和生活達到平衡，而是一場宏大的實驗，連我的團隊也多半視為不可行又不合理。

我進一步探討週休三日的概念，卻面臨一道難題，那就是實踐週休三日後如果出了差錯，怎樣才不會對企業造成重大傷害？畢竟投資人和獨立董事多少會有疑慮。因此我們決定實驗週休三日制度，並另外聘請研究人員來驗證這種工作模式是否有效與可行。

由於實驗要有充裕的時間，才能蒐集足夠的數據進行研究分析。起初決定試辦6週，後來延長到8週，因此我們獲得比較完整的數據。

本公司以非強迫的方式進行8週實驗，由2位大學研究人員密切追蹤，最後取得大量數據。因此我可以很肯定：週休二日是十九世紀的觀念，不適合二十一世紀。

我開始把週休三日的概念套用在現今的職場。過去幾十年，科技大幅進展，網路與社群媒體的興起打造出超連結世界，全新商業模式削弱舊有公司與產業的中間地位，但整體生產力卻沒有跟著提升。此外，雖然消費者是這類全新模式的既得利益者，但員工的工作環境也沒有跟著改善。在已開發國家與開發中國家，勞工的工作壓力日益劇增，幾乎到了流行病的程度。

雖然我無法證明第四次工業革命的工作環境，有比第一次工業革命處處煙灰的空氣糟糕，但隨著全球人口成長、中產階級增加、各項資源短缺的壓力，人類的工作方式急需大翻轉，這樣人力與貿易才能發揮最大效益，人類和地球的緊繃狀態才能開始緩和。

若你了解週休三日的概念，本書會提出實踐週休三日的方針，詳述生產力導向與減少工時有哪些好處，還會探討推行時會碰到的阻礙與解決方法。

飛機上的那個男人難以相信過去一年發生的事，不過週休三日並未被視為不可行，也沒有受到排斥，反而促成我人生中極為精采的一年，全球也開始就工作的未來願景展開對話，瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇還針對此主題安排議程。我成了多國媒體的焦點，接受美國、英國、日本、烏克蘭、法國電視網的專訪，還受邀加拿大、南非的廣播電台。傳統與網路媒體爭相報導這個話題，觀眾也熱烈回應。紐西蘭永恆守護者公司（Perpetual Guardian）實施週休三日的新聞一度成為《紐約時報》（New York Times）的熱門報導，閱覽人數僅次於川普與普丁高峰會。

一篇新聞報導闡述的工時概念，掀起75國的討論話題，隨著數十家公司進行實驗並提出實證，愈發引人注目。與此同時，已有多國政府與立法機構開始認真討論週休三日的法案，也有多個組織採用，例如英國的工會聯盟（Trades Union Congress）、綠黨（GreenParty）、工黨（Labour Party）等。在我撰寫本書之際，俄羅斯議會開始擬定草案，打算在全國逐步實行週休三日。我一想到週休三日的制度也許能讓世界變得更好、更健全，就不由得振奮起來，我可以篤定地說，週休三日早就從南太平洋小國的小小實驗擴散至其他地區。

工時剝奪休息、家庭、社交時間

從統計數據與軼事證據可得知，雇主期望勞工「時時處於開機狀態」，勞工不願逃離或無法逃離科技，工作情況因此惡化，不僅排擠其他活動，還影響身心健康。苛刻的通勤導致工作時數延長，剝奪人們的休息時間、家庭時間、社交時間，職場本身因此成為心理疾病的常見肇因與加劇因素。這現象並非白領上班族獨有，更影響到工廠、教室、醫院、零售店等其他領域的眾多勞工。

在英國，勞工生病損失的工作日中，57％的肇因為工作壓力、焦慮感或憂鬱。根據職業醫學學會的報告，英國每年約40萬名勞工表示自身疾病是工作壓力所致。2017年至2018年，因工作引發心理疾病而損失的工作日有1540萬天，超過前一年的1250萬天，雇主與自雇者每年損失的收入，累計介於334億至430億英鎊（約新台幣1兆2000億至1兆6000億元），每年損失的稅金或國民保險收益介於108億至144億英鎊（約新台幣4000億至5300億元）。