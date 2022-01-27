《盜夢偵探》的性別意涵：如果沒有女人，男人要如何證明自己的氣概、價值、權威？

文：吳貳說

《盜夢偵探》（パプリカ）是2006年的電影，改編自筒井康隆1993年的同名小說，其故事講述一個可以使用科技干涉夢境的時代，但科技在開發過程還不完善的時期被人盜走作惡，於是主角追回科技的故事。

純看簡介似乎難以看出有什麼性別相關的元素，這也不是在討論性別的電影（而是夢境），尤其是當主角都已經做為女性時，似乎就已經是性別的一大進步——嘿，主要角色都是女性了，女性主義者還有什麼不滿的？

然而有趣的就是，即使主角是女性，我們也很難在這部作品中發現其他重要的角色是女性身份。所長、發明家、嫌疑人、理事長、真兇、警察，這些角色幾乎包辦了所有功能，而這些角色全都是男性。

即使主要視角是女性，也不等於女性真的是「主要」的。主角處理的是男性的創傷（警察）、男性的慾望（真兇），而關於「她」自己的描述卻少之又少。他是怎麼想的？他如何看待小辣椒的身份？他會做什麼夢境？他想透過這樣的身份，去做什麼對自己有意義的事？

我們根本不知道「她」有何動機，從頭到尾，他都在參與被男性推動的故事。

關於性別議題最大的誤區即是「性別議題不存在」。 若說主題是夢境不是性別、若說性別比例只是社會常態而不足為奇，或因為「這只是2006年的作品」，我們就停下腳步不去思考，認定提出抗議的人不過是大驚小怪，就是忽略了我們能做到的最微小改變。

Photo Credit: 《盜夢偵探》

為何主角是女性？ 如果主角是男性，故事還能成立嗎？

答案是：不行。

我們先來快速的看一下故事大綱： 主角有雙重身份，他利用夢境對人心理治療，平日是研究家。但某日進入夢境的裝置被人盜走，夢境侵入現實，而主角認為主導這些狀況的最終魔王可以用相反的元素抵銷：現實對夢境、女人對男人。

同時除了主線以外，還有其他條副線：身為魔王的理事長行動不便，他需要一個打手，這個打手需要有足夠的動機來協助理事長作惡，電影給出的動機是打手垂涎主角，想透過夢境控制主角； 而制衡打手的警察需要與主角做出聯繫，才能在緊要關頭出現，電影給出的關連性是諮商，警察要傾訴，並且在承認自己的夢想之後，才能完成「英雄救美」的劇情。

為了讓以上這些線索都與「主角」聯繫上，主角必定要是女性、姣好、年輕，而不能由男性擔任。

我們再來看以下的三張截圖。

Photo Credit: 截圖自《盜夢偵探》 主角在速食店被搭訕。

在片頭，導演塑造了主角是個「會被搭訕」的有價值女性，為第二張的男性角色動機做鋪墊。

Photo Credit: 截圖自《盜夢偵探》 主角被做為作惡的理由並被垂涎、被控制。

同時，也因為主角被控制，警察才有機會上演英雄救美的情節，並透過這樣「只在虛構與電影才會出現」的場合，來圓滿「他」的電影夢，並完成次要劇情線。

Photo Credit: 截圖自《盜夢偵探》 昏迷的主角被強行親吻並被做成圓滿結局。

如果主角不是女性，而是男性，這一切都不成立了。所有角色都要重新改寫、安排動機，否則，過多的非日常元素（打手垂涎同性、警察拯救並親吻同性、魔王被同性抵銷）會使這部電影的主軸從「夢」變成「性別」。

但這一切的「主角必定要是女性」的論述，並不因此證明了「女性不可或缺」。這只揭露了這個社會如何透過持續地踐踏女性，來完成男性故事的習慣。

女性要忍受這些騷擾做為故事轉折，而如果女人不存在，這些騷擾也都不再必要，也不能被當成動機。女性當然是必要的，但那必要性只等同於貨幣。如果沒有女人，男人要如何證明自己的氣概、價值、權威？男人又要怎麼證明自己不是「娘娘腔」跟「同性戀」？

我們理所當然的性別歧視與男性優勢

其實真的要說，我不真的認為《盜夢偵探》是刻意重現父權的電影。

它只是很日常，並且忠實還原了異性戀文本是如何被實踐的。若男人犯錯、必定是為了權力或女人；若男人得利，必定有女人芳心（與性）做為獎品。

女人在此是沒有自由意志的，就算主角從昏迷中清醒，發現自己正在被警察熱吻而賞了警察一巴掌，也沒辦法彌補主角的自主權被侵害的事實。

電影甚至有個有趣的細節，主角作為獨立自主的女性，喜歡上的對象卻是外貌不算出眾、個性也算不上負責的研究員（我也從沒搞懂主角有對象是如何為了劇情服務的）。但這種模式不太會性別顛倒的發生。

我們需要世界這樣運轉，作品如此重複，我們才不會失去焦點。就算裡面複製了權力不對等、性騷擾、意淫、物化也一樣。

不只是《盜夢偵探》，其他作品也是。我總是要說服自己一次又一次的忽略女性處境，我才能好好把一部作品看完。

而這些都不是男性的日常。

Photo Credit: 《盜夢偵探》

我們能不能做些什麼？

我想我們還是可以。不用到真的什麼都不支持的地步（有時候我們也很難預先得知這部作品的性別觀念是否有所開放、或過於陳舊），老實說，我也還是很喜歡導演今敏，也覺得《盜夢偵探》能把夢境重現得如此具體是很了不起的成就。

但我認為我們不該沉默。不該因為「不用反抗」就全都不做。我們可以簡單的思考「如果性別調換（甚至不一定要是二元性別）、性向調換，這些成規都還能成立嗎？」，也可以說「我覺得這邊滿性別歧視的」、「這樣好像不太平等」。轉貼性別文章、去查一些沒聽過的名詞、看討論性別的影片，讓他人知道你在乎。

只有一兩個人做可能看起來不夠重要，不過這麼說的人要是不只一兩個人，而是所有人都這麼說，那這些情況就不會再是常態。我們會重視這些細節，而在重視這些細節的時候，也許作品會變得更多采多姿，也許世界會變得更寬容，也許生活就會變得比較容易。