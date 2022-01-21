【音樂】伍佰與陳昇的多次合作，洗刷社會對「台客」的刻板污名，彰顯台灣身分的自豪

文：簡弘毅

大家新年好！跨年剛結束，我也如同往年一般，在陳昇跨年演唱會的激情之後，留著音樂旋律的餘韻，慢慢回味著。也因此，停了一小段時間沒有發表文章，主要也是由於跨年演唱會的張力實在太強了，需要喘口氣，重新調整好節奏。

說到演唱會的熱力與張力，恐怕大家不見得想到陳昇，但肯定會同意，伍佰是當代台灣樂壇的搖滾天王，「伍佰&China Blue」在台灣，就是搖滾演唱會的代名詞，不論是諸多膾炙人口的歌曲，或是舞台上展現的爆發力，都是同世代搖滾歌手難以企及的高度。

Photo Credit: 中央社 陳昇

論輩份資歷，或至少年紀，陳昇都早了伍佰一個梯次，兩人相差十歲，伍佰初出道的1992年，陳昇已製作發行過多張個人專輯，在樂壇中已漸漸樹立個人地位。然而同在滾石唱片的機緣之下，兩人藉由一次次的合作，慢慢累積音樂的默契，也演化出兩人深厚的情誼。

陳昇與伍佰可說是台灣流行音樂上，跨足華語與台語、民謠與搖滾的全方位創作代表歌手，並且在多年的PUB現場演唱磨練中，展現強烈的舞台魅力，在俊男美女、你情我愛的主流唱片市場中，殺出一片獨特的天空。從歌曲作品來看，兩人究竟有什麼合作演唱的歌曲，又激盪出什麼狂暴的火花呢？

Photo Credit: 中央社 伍佰

一、〈愛你一萬年〉

說這首〈愛你一萬年〉是伍佰進入大眾耳朵的第一首歌，或許也可以成立。這首翻唱自日本的歌曲，歷經尤雅、萬沙浪、劉文正等人翻唱，在1993年收錄在《只要為你活一天》電影原聲帶之中。這張專輯找來許多滾石的歌手輪番上陣，包含李宗盛、林強、張震岳、L.A.Boyz、李明依、陳昇，也包括了當年還叫做吳俊霖的伍佰，與陳昇合唱了這首早已相當知名的情歌〈愛你一萬年〉。（萬沙浪版本在這裡）

沒想到，陳昇與吳俊霖把這首帶有演歌情調的經典情歌，改編為殺氣騰騰，帶著嘶吼情調的搖滾版本，瞬間賦予這首歌全然的新生命，讓當時的搖滾界眼睛為之一亮，也透過陳昇的帶領，初出茅廬的伍佰所具備獨特詞性的嗓音，就這麼被大眾所聽到並印象深刻，從此一炮而紅。

二、〈可愛的馬〉

比前一首〈愛你一萬年〉更早的合唱，是1992年由滾石發行的《滾石第一流台灣歌12王牌大車拼》裡收錄的〈可愛的馬〉，一樣是改編自日本歌曲，並且歷經郭金發、陳一郎、江蕙等人演唱，最後變成陳昇與伍佰的超級搖滾版本。

關於這首兩人合唱的〈可愛的馬〉，樂評人馬世芳在他的散文《耳朵借我》裡，和許多馬世芳的演講、廣播場合理都曾提過，他正巧目睹了這一首曠世作品的錄音產生過程，果然是一場具有兩人特色的音樂交鋒，在其中，也足以見識到陳昇狂放的音樂才情，做為晚輩的伍佰，只能甘拜下風、作壁上觀了。

三、〈福爾摩莎〉

看來是陳昇在幾次合作之後，見識到伍佰演唱台語歌曲的功力，便邀他在「新寶島康樂隊」專輯中客串演出。這首〈福爾摩莎〉收錄在1994年《新寶島康樂隊-第二輯》裡，是一首帶有演歌或進行曲編曲形式，帶著浪漫悲壯曲風的歌，在當時的時空環境裡，頗有呼應台灣民族意識的氣氛，也和伍佰長期想要發展的台式情調相吻合。

儘管在這首歌裡，伍佰主要是以間奏裡的口白形式登場，但他純正的台語腔調與充滿詞性的語句台詞，仍足以召喚濃烈的國族意識，為這首歌帶出更為鮮明的意境。

有趣的是，在伍佰後來的台語專輯如《樹枝孤鳥》裡，也有著大量相近意象的詞曲創作，若非啟蒙自「師父」陳昇的示範，或許也是一種氣味相投的表現吧。

此後的陳昇與伍佰，在各自的音樂創作與舞台演出上，都走出各自明確的道路，在專輯歌曲演出中，似乎就沒有再合唱過什麼歌，但仍然以各種形式彼此影響著，例如先前介紹過的「限時批」系列歌曲，或是陳昇與ChinaBlue樂團長年來緊密的演出與合作關係，都足以證明彼此之間強烈的競合關係，ChinaBlue裡的鼓手，義大利籍的DINO，也大量出現在陳昇的歌曲如〈四號〉、〈水母〉或甚至知名的〈鼓聲若響〉裡，相信熟悉昇歌的人必然不陌生。

四、台客搖滾精神

然而，若有關兩人的音樂合作僅止於此，那就太可惜了。2005至2007年間，連續三年舉辦的「台客搖滾演唱會」，席捲了台灣社會，藉由華麗、生猛且充滿生命力的音樂演出，讓人們重新認識了所謂「台客」的文化魅力與豐富內在，而這系列的演場會，其中關鍵的核心人物就包含了陳昇與伍佰，他兩也可說是這場演唱會的壓軸重鎮。

通過陳昇與伍佰的舞台演出，不論是風騷嫵媚的〈愛情限時批+等無限時批〉，還是激昂悲壯的〈鼓聲若響〉，亦或是其他以母語演唱的各式歌曲，都是一種自我意識的展現，不但要洗刷過往對「台客」的刻板污名，更是彰顯了作為台灣身分的自豪，既是流行音樂的翻轉，更是搖滾精神的徹底解放。

我想，若是少了陳昇與伍佰這般具有舞台魅力的表演者，這樣的音樂主張與身分彰顯，或許將失色許多。也正是兩人歷經了多年的舞台磨練，又持續堅持以自我身分進行創作， 如此打造出的搖滾姿態，也才能撐起時代賦予的使命，將台灣音樂從負面轉為硬派搖滾的真功夫，叫人刮目相看。

「台客搖滾演唱會」後來停辦了，也或許，台灣社會不再需要一場演唱會來彰顯自我身分，經過這些活動或音樂作品，用自己的姿態唱自己的歌，再也無須透過什麼來證明，一如1970年代的「民歌運動」，2010年後的台語歌曲，逐漸走入年輕人的耳朵之中，展現出來的多元、混雜與自信，恰恰是當代流行歌曲的常態。