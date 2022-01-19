泰國的「森林高僧博物館」，展現了僧侶包辦地方大小事的「阿姜文化」

泰國在1992年成立詩琳通公主人類學中心（ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร，Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre），並於1999年正式營運。該中心立基於人類學和人文社會科學，從千禧年後陸續建置了不少資料庫，對於推廣泰國人文學科與教育有重要貢獻，美中不足之處，是因資料增減或政策變更，資料庫內容會不時隨之異動，但相對於鄰近緬甸、寮國、柬埔寨和越南等國而言，泰國這個人文資料庫已是非常難得的官方資訊了。

以博物館為例，詩琳通公主人類學中心目前收錄泰國1580間博物館的簡介資料，並將其區分為國家級、區域級、省級和地方級博物館；據該中心學者指出，泰國組織博物館的歷史迄今已有150年，近20年來，博物館在泰國社會中更發揮越來越重要的作用，尤其對於凝聚社區和保護文化資產有顯著效果。

事實上，泰國博物館產業興起的現象，不只見於博物館資料庫的建置，很多地方政府也都聯手在地大學，共同走入社區進行博物館業務的相關培訓，因為這項產業鍊涉及文資保護、地方觀光、一鄉一品（OTOP）與社區營造，無論就國家經濟戰略或振興地方產業而言，都是值得投入的項目。

眾多博物館中，有一類「森林高僧博物館」（พระป่าพิพิธภัณฑ์，Forest Monks Museum）相當特別，是專為佛教大師設置的博物館，因為泰國是南傳佛教國家，有一派僧侶主張在森林中修行，部分得道高僧圓寂後，徒弟們會收集大師的舍利子與生前用品，於佛寺內成立博物館供信眾參拜。詩琳通公主人類學中心共收錄了25間「森林高僧博物館」，一間在清邁，其餘都分佈在泰國東北，而這與當地的人文環境有關。泰東北是泰國人均所得最低的區域，居民的平均收入連曼谷人均的五分之一都不到，加上地處高原，有不少森林，種種艱困的環境，反而造就出許多高僧。

阿姜（อาจารย์, ajahn）是泰文「師父」的意思，而「阿姜文化」則是佛教僧團對泰國社會影響力的展現，自古以來，泰國佛寺和僧侶一直為當地的發展做出貢獻，阿姜文化無疑是泰國一項重要的活遺產。佛寺向來是泰人村落的中心，它不僅是在地的宗教會所，也是地方教育、公益和傳統醫學的實踐場地。

古時泰國僧侶往往身兼數職，除需舉行歲時祭儀外，也要肩負起教導村民識字、技能與生活教育的責任，在自己自足的農村，佛寺長期協助村落培養社會人才，使其服務佛寺與俗家，貢獻鄉里。這也是泰國社會為何規定男子必須短期出家的原因，因為送小孩進佛寺當和尚，一方面可以累積功德，報答父母恩，另一方面，在教育未普及的年代，佛寺能教導孩童識字、抄寫貝葉經與學習雕刻、繪畫等工匠技能，兼具宗教與世俗雙重利益。

僧侶們教育村民，同時也是村落的意見領袖，舉凡村裡有挖井、賑災、鋪橋、造路或興建學堂等公益活動時，都會由師父帶領村民們齊力完成；此外，若村民有疾病時，部分佛寺的僧團也會提供藥草藥方供治癒之用。

由此可知，佛寺是泰國社會的重要組織，其與基層村落的政治、教育、經濟以及人文藝術的發展密切相關，因此，在社區博物館的推動上，無論是文物的提供、人才的培養，乃至社區資源的整合，佛寺僧侶都扮演了舉足輕重的角色，很多偏鄉甚至將博物館直接設置在佛寺內，這種將「佛寺」與「博物館」結合的阿姜文化，已成為泰國博物館的一項特色，而「森林高僧博物館」正是阿姜文化下的一處結果。

Photo Credit：張雅粱 森林高僧博物館，筆者攝於泰國烏汶府巴蓬寺

阿姜曼（พระอาจารย์มั่น ภูริทตโต，Ajahn Mun，1870-1949）和阿姜查（อาจารย์ชา，Ajahn Chah，1918-1992）是華人比較熟悉的泰國高僧，他們都是東北人，其「森林高僧博物館」分別座落於東北色軍府和烏汶府的偏鄉郊區。

因阿姜查是我第一位認識的泰國師父，結緣在先，所以2016年趁調研機會，我就直接進入烏汶參拜。阿姜查成名晚於阿姜曼，祂生前曾就教過許多大師，包括阿姜曼在內，之後阿姜查透過實證找到適合的修行方式，並進入森林創建巴蓬寺（วัดหนองป่าพง，Wat Nong Pa Phong），持續弘法利生，圓寂後，巴蓬寺就為阿姜查成立博物館。

巴蓬寺位於森林內，距離烏汶市中心大約半小時車程，明確來說，它是一處禪修中心，跟一般泰國佛寺迥然不同，整座道場從園區、建築到內殿佈置都以簡樸為主，沒有多餘的裝飾與符號；茂密的森林、乾淨的道路與單純的建材，「自然」是巴蓬寺給人最強烈的視覺印象。寺內大片園區除了兩三尊佛陀像外，不見其它的天神法像，這和我所認知的東北佛寺差距很大，因為我跑遍東北上百間佛寺，每間佛寺幾乎都是法像滿滿，但在巴蓬寺，一切所有相皆是虛妄，阿姜查摒除感官我執，從環境直接教導信徒回歸清靜心，只在極不起眼的泰式木屋裡，敬奉一小尊佛陀，若不仔細找，還很難發現。

Photo Credit：張雅粱 巴蓬寺建築，筆者攝於泰國烏汶府

Photo Credit：張雅粱 泰國佛寺建築與供奉的法像，筆者攝於泰國烏汶府Wat Tai Phrachao Yai Ong Tue

寺中兩處稍微華麗的設計，都建於阿姜查圓寂後，一處是安奉阿姜查舍利的佛塔，以金白雙色打造莊嚴明亮的視覺主調，另一處則是大師博物館，大型的素可泰圓雕佛行像（ปางลีลา，Walking Buddha）矗立館外，將巴蓬寺的素樸調性結合現代設計，吸引信眾入館。館內的陳設物品很少，只有一面鐫刻阿姜查修行身影的浮雕是斧鑿最深的藝術品，其餘展示都是大師生前的文物、森林日常、照片及報導等，平凡不過的展品，其精神意義遠大於物質，用意在於緬懷阿姜查生前的身教儉樸與法語教誨。

Photo Credit：張雅粱 阿姜查佛塔，筆者攝於泰國烏汶府巴蓬寺

Photo Credit：張雅粱 阿姜查佛塔內部，筆者攝於泰國烏汶府巴蓬寺