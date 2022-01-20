避免飛行員落海殉職的悲劇再次發生，國軍的F-16V需要「自動防撞地系統」

文：戰略風格

為什麼F-16需要防撞地裝置？

中華民國空軍預計將擁有207架F-16V戰機（正式名稱F-16AM／BM），成為全球擁有此款先進戰機數量最多的空軍部隊。但培育更多合格的F-16V飛行員，是比改裝與採購戰機，更艱難與長久的任務，要儘量減少可能發生事故的各種潛在因子。

中華民國空軍F-16A戰機曾經在2018年6月4日在新北市瑞芳區五分山撞山，飛行員少校吳彥霆殉職，2022年1月11日又有一架F-16V戰機在嘉義基地附近靶場進行對地攻擊訓練時，大角度俯衝墜海。

兩起不幸事件，許多專家都表示，如果F-16戰機裝有「自動防撞地系統」（Automatic Ground Collision Avoidance System，Auto GCAS），應該能避免此悲劇。但很少人深究，究竟為何只有F-16戰機需要此系統？

F-16纏鬥性能優異的關鍵：先天不穩定性設計

F-16這類纏鬥性能非常優秀的戰機，都是先天不穩定性（Negative stability）設計。這是指一般飛機都有靜穩定性（將飛機重心置於升力中心之前），飛行員不太需要控制，飛機基本上會自行回到直線與水平飛行狀態，但這會大幅限制飛機的機動性能。

F-16的設計則是相反，讓飛機隨時都處於不穩定地狀態，需要不斷調整各個翼面，維持飛行姿態，但這不是傳統的鋼索靠液壓連接舵面的控制系統可以搞定，因此改為「線傳飛控」（fly-by-wire）：將駕駛員的操縱輸入，通過IC轉變為電信號，經電腦或電子控制器處理，再通過電纜傳輸到控制介面。

先天不穩定設計的戰機，利用機體重心在升力中心後方的方式，產生向下的力量令機鼻上仰，除可使飛機的總升力性能變大，而增加飛機載重，並可因為控制面少許的微動量，即可大幅改變飛機姿態，而增加戰機的機動飛行性能，或採用面積較小的水平尾翼即可控制飛機，減輕整體阻力、重量。

而電腦科技大幅進步之後，除了反應速度更快，電腦還能評估飛行員輸入的動作是否正確，否則拒絕執行，讓飛機能更穩定的飛行，因此目前大部分的戰機都採用線傳飛控系統。

不過飛機會失事的原因很多，例如在低空發動機突然故障之類，那先天不穩定設計的飛機，可能就比傳統飛機更容易失事了。F-16常常需要飛行在低空嗎？正好需要。

Photo Credit: 中央社

F-16初次擔任戰鬥轟炸機就顯隱憂

F-16設計之初，是輔助F-15擔任空優戰機，不過以色列在1981年，決定轟炸伊拉克首都巴格達附近的奧斯拉克（Osirak）核反應爐，首度讓F-16擔任戰鬥轟炸機。

因為以色列正牌的A-4攻擊機與幼獅戰轟機（IAI Kfir），因為航程與航電考量，根本無法勝任此任務，F-4則航程勉強可到，但是需要兩名飛行員，一旦損失代價太大。

最後選定由八架F-16A各攜帶兩枚2000磅炸彈，在六架F-15的掩護下，超低空飛行躲避雷達偵測，突襲成功，16枚炸彈命中了14枚，將目標徹底摧毀。

不過，那兩枚「Miss掉」（未命中）目標的炸彈，究竟是發生了什麼事呢？20年後，由負責投擲的飛行員伊夫塔赫·斯派克特（Iftach Spector）親自爆料……原來他當天感冒，身體不適還是勉強出戰，但他在投彈前的鑽升筋斗過程中，出現短暫G力昏迷（G-LOC），偏離預定瞄準點，所幸及時甦醒，但只能勉強投彈，所以未命中。

因為任務成功，當時根本沒人發現有炸彈未命中。伊夫塔赫之所以敢爆料，也是因其擁有12架擊墜敵機紀錄，是貨真價實的空戰英雄，所以把當年的糗事當趣談，無損其生涯戰績。

空戰英雄的身體素質，都可能在對地攻擊中昏迷，可見其危險性。後來各國紛紛仿效以色列，將F-16大量投入對地攻擊時，就讓各種意外數量激增。

75％ F-16失事為「可控飛行撞地」

美國空軍一架雷鳥特技小組的F-16戰機，於2018年在內華達測試暨訓練場（Nevada Test and Training Range）進行例行性特技表演飛行訓練時失事墜毀。當時飛行員貝格諾（Stephen Del Bagno）少校起飛後加速至644公里／每小時，向後帶桿爬升，並持續保持帶桿成倒飛姿態，距地面絕對高度約2439公尺，同時保持倒飛姿態。

當表演動作完成後，飛行員準備向下做「改出動作」（俯衝轉正機身再拉升），隨即再次向後帶桿，建立姿態同時G力上升，抗G衣來不及反應，飛行員產生G力昏迷，飛機姿態為向下俯衝。撞地前，飛行員尚未清醒，不幸機毀人亡。

正常狀態下的人體所能承受的最大極限為正9G到負3G之間。飛行員雖然已受過嚴格訓練，也穿了抗G衣，但若失效或來不及反應，當正G力越大時，飛行員的血液會因壓力而從頭部流向腿部，而使腦部血液量銳減，因缺血缺氧而影響視覺器官，造成視野急速縮小的「黑視症」（Blackout）。

相對的若負G力過大時，血液會反向的由下肢往腦部集中，造成腦部過度充血，可能讓微血管受損，最明顯特徵為眼球也因過度充血，視野一片紅色（光線穿過過度充血的血管）的「紅視症」（Redout）。

若因超負荷的高G力過久，人體腦部可能因為保護作用失去意識，稱為G力昏迷（G-Loc），造成飛機失控。