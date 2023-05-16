涉嫌洩密護航少年猥褻犯，2法官遭懲戒法院判免職，其中1人不滿將再上訴

士林地院法官姜麗香及高雄地院法官侯弘偉，被指控護航涉嫌性侵安置機構少年的一名林姓主任，以及沒有遵守保密義務，洩露被害人的個資，遭到監察院彈劾後，轉介到懲戒法院審理，昨（15）日判決出爐，這2名法官遭判免職，轉調司法事務官，並且裁定停職。姜麗香法官回應，少年後來說自己是「酒醉亂講」，他是秉持司法良知，將會再上訴。

案發經過為何？

台東某安置機構有1名收容少年，指控遭受林姓前主任性侵、傷害等等。根據檢方調查，2019年初至2020年8月間，林姓主任在對他所照顧的一名少男打手槍，並對另名少年也有性騷擾行為。林主任犯行東窗事發後，還毆打並恐嚇被害少年。

法官姜麗香接手本案後，透過高雄地院法官侯弘偉聯繫時任台東地院主任調查保護官的洪幸（停職中），請洪幸協助訪視。然而洪幸訪視後，當天晚間打電話給姜麗香，告知少年坦承是亂講的，又把電話轉由少年親自向姜麗香表示他是酒醉後亂講的。但另有2名保護官主動與社工前往訪視，製作輔導紀錄送給姜麗香，告知少男身上的確有傷，但姜麗香仍然未採信少年一開始的指控，出具意見書，表示「不贊成通報」。

事後，姜麗香把法官意見書告知與案件無關的高雄地院另一名法官侯弘偉，侯弘偉得知後就和原本就是好友的林姓主任互傳訊息，給予安慰鼓勵外，還提供相關的法律諮詢。另外洪幸保護官也因為自己在工作上與同事的個人恩怨嫌隙，把少年的資料傳給林姓主任。

監察院、懲戒法院調查後都認定2法官有違失

而這件事情也讓監察院深入調查，調查之後認定，侯弘偉於2020年8月25日知道此案後與林姓主任傳遞訊息，除了安慰對方，還有附和林姓主任委任律師的意見，這些行為均已直接觸及刑事案件的事實核心攻防，形同給了林姓主任法律諮詢意見，顯然有失法官應謹守的交友分際，去年監察院將姜、侯2法官彈劾並移送懲戒法院。

懲戒法院審理此案後，認為姜麗香未持平的審酌資訊，不僅做出了「不通報」的法官意見書，還沒遵守保密義務，把個資等相關訊息，透露給同為法官的侯弘偉，讓他跟涉案的林姓前主任互通有無，提供法律諮詢，明顯違反《少年事件處理法》及《法官法》，一審除了判免職，也裁定停職。

懲戒法院表示，司法人員因執行職務，只要知悉有「疑似」性侵害事件發生時，就應該在24小時內及時通報，不管加害人是否有性侵害實證、被害人願不願意通報，法律沒授權法官有裁量的職權；姜麗香主張不應通報，沒能公正、客觀、中立。

另外，姜麗香也把少年疑遭林姓主任性侵害的相關資料傳給侯弘偉，侯再輾轉提供給林，讓林可以在案件偵查時使用，也違反少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法保密規定。懲戒法院認為，姜麗香違反《法官法》第18條及《法官倫理規範》第3、5條規定，情節重大，損害人民對法官職務信任。

法官辯解：將上訴到底

《自由時報》報導，姜麗香表示，有關通報部分，本案被安置的孩子，自始至終都告訴她「沒有這回事」，是他喝酒醉「亂講」的，而且訪視的保護官、社工回報也是如此。

姜麗香進一步強調，她從事法官多年，一向秉持司法良知，對案件調查始終堅持法律對當事人有利不利皆應注意的規定，這是司法人員最根本的價值，本件孩子被性侵的調查也是如此，懲戒法院判決嚴重誤會，自己一定會為尋回司法人員根本價值上訴到底。

侯弘偉面對媒體詢問，他不願多談此案。

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核稿編輯：翁世航