涉嫌洩密護航少年猥褻犯，2法官遭懲戒法院判免職，其中1人不滿將再上訴
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姜麗香法官表示，之所以沒有通報此案，是因為孩子自始至終都告訴她「沒有這回事」，是他喝酒醉「亂講」的，而且訪視保護官、社工回報也是如此。但是懲戒法院認為，只要知悉有「疑似」性侵害事件發生就該在24小時內通報。
士林地院法官姜麗香及高雄地院法官侯弘偉，被指控護航涉嫌性侵安置機構少年的一名林姓主任，以及沒有遵守保密義務，洩露被害人的個資，遭到監察院彈劾後，轉介到懲戒法院審理，昨（15）日判決出爐，這2名法官遭判免職，轉調司法事務官，並且裁定停職。姜麗香法官回應，少年後來說自己是「酒醉亂講」，他是秉持司法良知，將會再上訴。
案發經過為何？
台東某安置機構有1名收容少年，指控遭受林姓前主任性侵、傷害等等。根據檢方調查，2019年初至2020年8月間，林姓主任在對他所照顧的一名少男打手槍，並對另名少年也有性騷擾行為。林主任犯行東窗事發後，還毆打並恐嚇被害少年。
法官姜麗香接手本案後，透過高雄地院法官侯弘偉聯繫時任台東地院主任調查保護官的洪幸（停職中），請洪幸協助訪視。然而洪幸訪視後，當天晚間打電話給姜麗香，告知少年坦承是亂講的，又把電話轉由少年親自向姜麗香表示他是酒醉後亂講的。但另有2名保護官主動與社工前往訪視，製作輔導紀錄送給姜麗香，告知少男身上的確有傷，但姜麗香仍然未採信少年一開始的指控，出具意見書，表示「不贊成通報」。
事後，姜麗香把法官意見書告知與案件無關的高雄地院另一名法官侯弘偉，侯弘偉得知後就和原本就是好友的林姓主任互傳訊息，給予安慰鼓勵外，還提供相關的法律諮詢。另外洪幸保護官也因為自己在工作上與同事的個人恩怨嫌隙，把少年的資料傳給林姓主任。
監察院、懲戒法院調查後都認定2法官有違失
而這件事情也讓監察院深入調查，調查之後認定，侯弘偉於2020年8月25日知道此案後與林姓主任傳遞訊息，除了安慰對方，還有附和林姓主任委任律師的意見，這些行為均已直接觸及刑事案件的事實核心攻防，形同給了林姓主任法律諮詢意見，顯然有失法官應謹守的交友分際，去年監察院將姜、侯2法官彈劾並移送懲戒法院。
懲戒法院審理此案後，認為姜麗香未持平的審酌資訊，不僅做出了「不通報」的法官意見書，還沒遵守保密義務，把個資等相關訊息，透露給同為法官的侯弘偉，讓他跟涉案的林姓前主任互通有無，提供法律諮詢，明顯違反《少年事件處理法》及《法官法》，一審除了判免職，也裁定停職。
懲戒法院表示，司法人員因執行職務，只要知悉有「疑似」性侵害事件發生時，就應該在24小時內及時通報，不管加害人是否有性侵害實證、被害人願不願意通報，法律沒授權法官有裁量的職權；姜麗香主張不應通報，沒能公正、客觀、中立。
另外，姜麗香也把少年疑遭林姓主任性侵害的相關資料傳給侯弘偉，侯再輾轉提供給林，讓林可以在案件偵查時使用，也違反少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法、性侵害犯罪防治法保密規定。懲戒法院認為，姜麗香違反《法官法》第18條及《法官倫理規範》第3、5條規定，情節重大，損害人民對法官職務信任。
法官辯解：將上訴到底
《自由時報》報導，姜麗香表示，有關通報部分，本案被安置的孩子，自始至終都告訴她「沒有這回事」，是他喝酒醉「亂講」的，而且訪視的保護官、社工回報也是如此。
姜麗香進一步強調，她從事法官多年，一向秉持司法良知，對案件調查始終堅持法律對當事人有利不利皆應注意的規定，這是司法人員最根本的價值，本件孩子被性侵的調查也是如此，懲戒法院判決嚴重誤會，自己一定會為尋回司法人員根本價值上訴到底。
侯弘偉面對媒體詢問，他不願多談此案。
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核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會