金管會揪出20多個投資客組「零元炒房團」，要求銀行公會訂定自律規範防堵

（中央社）金管會金檢發現投資客炒房新招，有投資客利用投資理財課程誘導民眾組炒房團，手法包含拉抬買賣契約、人頭戶買賣等，代書甚至居中協助金流提取，金管會今天找銀行總經理開會，要銀行公會訂定自律規範防堵。

跨部會聯手打炒房，揪出投資炒房團

房價驚驚漲，政府部會聯手打炒房，繼央行找國銀「喝咖啡」，要求購地貸款限18個月內動工後，金管會今天也找全體本國銀行、信用合作社及票券金融公司總經理及總稽核等高階主管召開「銀行業不動產授信業務主要檢查缺失」視訊會議。金管會列出國銀不動產授信3大缺失，要業者確實改善，並將列為今年一般金檢的重點查核項目。

第一，銀行辦理建築購地貸款或週轉金授信案件，有多次辦理續約展期但借戶仍未動工興建的情形，且銀行沒有在展期時要求借戶收回部分貸放資金或調高利率。

第二，銀行辦理購置工業區土地貸放案件，歷經多次展期借戶仍未動工興建，銀行甚至於展期時調降貸放利率。

第三，投資客利用投資理財課程誘導民眾組成炒房團，向銀行融資，另貸放後有由代書以現金提領貸款資金等情事，銀行卻沒有及時察覺。

金管會檢查局副局長張子敏說，金管會對一家銀行辦理一般金檢時發現，有代書多次提領現金幫客戶代繳房貸，銀行在防制洗錢沒有落實審核，金管會繼續追查後，研判背後涉及20多個投資客透過理財課程組炒房團，涉及拉抬買賣契約、人頭戶買賣、協助製造投資客收入證明等手法，代書則在中間作資金金流提取，甚至協助投資客還貸款。

張子敏表示，金管會查到有代書在這家銀行涉及相關炒房手法後，有再往前追查代書先前在另一家銀行的相關行為，「我們已經去查了」。金管會並未透露投資客炒房縣市，不過據悉此炒房團為北部的案件。

金管會已明列銀行在不動產授信面的相關缺失，並透過銀行公會轉知所有金融機構，要各金融機構回頭檢討，避免相關情形再發生，此外也要銀行公會研議未來針對理財課程炒房行為訂定相關自律規範，督促銀行在授信面建立機制防堵。

張子敏指出，銀行應注意進件來源，理財團的同一個案源通常來自同一個仲介；第二，銀行辦理對保時應留意是否為集體購屋，並仔細檢視合約是否有金額等明顯錯誤；第三，銀行應建立還款相關機制，檢視是否有第三人代繳等行為，若銀行貸後管理有留心，應該很早就能發現異常情形。

至於銀行缺失是否會開罰，張子敏說，檢查局已出具檢查報告，並移請銀行局進行後續行政處理；至於若相關證據充足，個案手法也恐涉及刑事責任。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航