2022/01/19,
動物

棄養倉鼠潮初爆發：先了解倉鼠習性，再作決定

棄養倉鼠潮初爆發：先了解倉鼠習性，再作決定
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

真係想棄養前，不如先了解倉鼠生活習性，再做決定。

銅鑼灣寵物店Little Boss嘅倉鼠對病毒呈陽性反應，漁護署旋即宣佈撲殺全港寵物店所有倉鼠，引發恐慌性棄養潮。「掌心生命-香港倉鼠關注協會」短短半日間，就收到好多求助。

有飼主哭訴，長輩連籠帶倉鼠棄置喺垃圾房，去到見到籠已經打開咗，倉鼠逃去無蹤；有深水埗街坊喺條街見到倉鼠蹤跡，懷疑係棄養嘅倉鼠；協會收到棄養查詢由20多宗，凌晨已經急增至80多宗。真係想棄養前，不如先了解倉鼠生活習性，再做決定。

以下係與「掌心生命-香港倉鼠關注協會」負責人陳小姐嘅電話訪問內容摘要，歡迎大家補充及指正。

1）倉鼠係獨居和夜行動物，正常飼養情況，應該係一籠一鼠。佢哋唔需要曬太陽、唔需要出街散步。唯一要出街，就係飼主剛剛領養完倉鼠，又或者帶佢睇獸醫，當然有少部分飼主會帶倉鼠出街「打卡」影相。

所以正常嚟講，如果你早過12月22號已經養緊倉鼠。倉鼠除咗同飼主一家，係唔會同其他倉鼠甚至人類有接觸，感染病毒可能係微乎其微，除非飼主本身染病毒，然後傳畀佢。

2）可能有人話，倉鼠都會交配，咁咪有接觸囉。但正常嚟講，如果飼主想倉鼠長命啲，係唔會畀佢懷孕生b。倉鼠一般得1年半至3年壽命，而生b會消耗好多營養，令倉鼠壽命縮短。雌性倉鼠有蓄精功能，即係交配完後會儲起部分精子，等生咗第一批，然後再用儲起精子再生第二批。

3）喺城市棄養倉鼠，佢哋生存機會極低，周街棄養等於扼殺倉鼠生命。如果倉鼠係12月22號後購買，棄養喺街令佢周圍走，反而增加傳播風險。

4）倉鼠賣得好平，每隻可能20幾蚊有交易。因為寵物店真正賺錢係周邊產品，例如賣籠、賣飼料。一年有幾多隻倉鼠輸入香港仲係未知之數，但肯定全港有養倉鼠嘅人唔會係小數目。與此同時，香港可以為倉鼠診治嘅獸醫寥寥無幾，如果倉鼠有上呼吸道感染症狀，要排期睇獸醫，可能都要等兩至三日。

5）作為飼主可以點做？要同屋企長輩溝通，亦要觀察飼養倉鼠有冇上呼吸感染症狀，有嘅帶佢睇獸醫。而協會底線好明確，如果倉鼠有上呼吸道感染，肯定唔會接收。

6）香港對小動物關注好弱，以前無一個倉鼠關注團體，只有有心義工。「掌心生命-香港倉鼠關注協會」其實只係成立咗一個月，負責人陳小姐做過一年獨立義工，覺得港人對正確飼養倉鼠知識薄弱，先下決心成立協會，無諗到遇到棄養潮。

7）陳小姐理解防疫好重要，唔贊成全面撲殺，更唔希望出現棄養潮。佢認為好多年長嘅人因為恐懼，一聽到有疫情，堅持送走倉鼠。佢盡量用視像通話，向長輩解釋情況，唔希望市民唔掌握資訊就做決定，「咁小嘅生命都值得尊重，應該畀個機會佢哋。」

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文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

（標題為編輯所擬，原標題為「棄養倉鼠潮初爆發，棄養前請睇一睇倉鼠特性」）

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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