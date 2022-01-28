鳳梨罐頭的黃金傳奇：1970年代外銷達到驚人400萬箱，也為台灣賺進可觀的外匯

鳳梨台語諧音為「旺來」，民眾喜愛購買鳳梨祭神、拜拜，求得好運旺旺來。許多商家常在年節擺飾新鮮鳳梨及鳳梨圖像，祈求生意興「旺」，財源滾滾「來」。今日，台灣鳳梨酥享譽盛名，大人小孩喜歡，不僅是年節送禮的最佳推薦，還是許多外國遊客造訪台灣必買的伴手禮。但您可能不知道，早年台灣外銷的鳳梨罐頭數量驚人，還締造過輝煌的世界紀錄。

台灣鳳梨栽培源起於清康熙年間，是由中國東南引進的在來種鳳梨。根據記載，當今高雄大樹地區舊地名為「王萊山」，而王萊正與「旺來」同音，可以推想大樹地區種植鳳梨的盛況。在來種鳳梨只比拳頭略大一些，而且酸性極高，多倚重其纖維作為手工編織的材料。

日治初期，台灣食品加工業興起，帶動鳳梨罐頭生產契機。20世紀初，日本民間企業家岡村庄太郎在高雄鳳山成立岡村鳳梨工廠，成為製作鳳梨罐頭的開端。當時，鳳梨未除去芯部，也沒有切片，是將整個鳳梨削皮後裝入罐中，焊錫密封。

1920年代起，開始有去籽、拔蕊、切片、高溫殺菌與冷卻的過程，為提升鳳梨品質，遠從夏威夷引入產量大、適合食用的開英種（Smooth Cayenne）鳳梨，進行大面積培育，開英種鳳梨也就是今天習稱的土鳳梨。當鳳梨生產來源穩定，鳳梨罐頭產量與日俱增，銷往日本帶來商機。因此，台灣總督府鼓勵商人開設罐頭工廠，投入鳳梨罐頭生產行列，並引進新器械，從事機械化生產。

1930年代，台灣鳳梨罐頭工廠惡性競爭，掀起倒閉潮，加上開英種鳳梨萎凋病大流行，陷入空前危機。在台灣總督府主導下，成立「台灣合同鳳梨株式會社」，確保鳳梨穩定收購價格，讓工廠繼續生產鳳梨罐頭。1941年12月，太平洋戰爭爆發，美國施行鋼鐵禁運，台灣嚴重缺乏製罐材料「馬口鐵」，以及之後遭到盟軍轟炸，各地工廠毀壞，重創鳳梨罐頭的生產鏈。

戰後，台灣省行政長官公署接收「台灣合同鳳梨株式會社」，納入台灣農林股份有限公司（台灣農林），重新生產鳳梨罐頭。當時物資匱乏，鳳梨罐頭是珍貴禮品，帶它探望病人能讓患者開心，社會還流傳鳳梨罐頭可治療感冒，吃了有助於緩解感冒。鳳梨罐頭受到大眾喜愛，許多公司行號福利社紛紛向台灣農林訂購大批鳳梨罐頭，再販售員工 。

政府遷台後，為提振產業經濟、賺取外匯，重視鳳梨罐頭的產銷，承襲日治時期的根基，鼓勵農民種植高經濟價值的鳳梨（圖1），同時扶植企業投入罐頭生產行列。短時間，全台灣上百家鳳梨罐頭工廠如同雨後春筍投入是項作業，導致台灣製造的空罐供不應求。政府緊急透過美援的管道進口馬口鐵 ，才暫時化解危機。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：市場鳳梨販售情形

1955年，政府推行耕者有其田政策，台灣農林旗下的鳳梨公司轉為民營企業，成立「台灣鳳梨股份有限公司」（台鳳），產業規模日漸拓展。台鳳在台灣中南部推廣鳳梨栽培，不斷擴展鳳梨罐頭生產鏈（圖2）。自此時起，中部鳳梨種植面積居全台之冠，帶動鳳梨罐頭高產量，南部的台南、高雄則是緊追在後。民營化的台鳳成為台灣最大的鳳梨企業，而甜蜜蜜的台鳳罐頭也成為許多人的共同回憶。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：鳳梨罐頭生產線

值得一提的是，政府為開發東部地區，鼓勵農民開墾荒地種植鳳梨，籌劃設置新式罐頭工廠。1957年，台灣糖業股份有限公司（台糖）奉政府開發東台灣的指示，又獲得美援資金的挹注，擇地興建占地數十公頃的台東糖廠鳳梨工場，全力投資鳳梨罐頭製造業，在該年底開始生產糖鳳牌（Taisuco）鳳梨罐頭（圖3）。台糖為讓東部提供源源不絕的鳳梨，從1958年起設置五年期鳳梨保證產量示範耕種區域，要以五年三次收成50公噸的產量為保證，並挑戰80公噸的目標，讓這些鳳梨全數供應製作罐頭。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖3：台糖鳳牌鳳梨罐頭

台東農民與台糖合作，鳳梨收成之後以牛車、小火車運往鳳梨工廠。工人先揀選並汰除劣者，隨即將鳳梨送進儲料場，經洗滌後放上輸送帶，經脫皮機脫皮、去心，再進入調理室。調理室有5條生產線，每條生產線兩側站滿身穿白衣、白帽作業員，戴著手套將無法清除的鳳梨皮、黑點一一削去。緊接著，一顆顆乾淨的鳳果送入切片機，後方的作業員挑選著輸送帶的鳳梨切片，立即裝入罐中，而下一個步驟就是仔細檢查並確保每罐重量在誤差範圍之內。

生產線的另一端，是將已放入鳳梨切片的罐頭，注入特別調配的糖水，再依序落實封罐、高溫殺菌的流程。為確保罐頭品質，工廠還設有化驗室，隨機抽樣檢查，以符合食品衛生標準。最後，一罐罐鳳梨罐頭隨著滾動的傳輸帶貼上醒目商品標示，再經作業人員裝箱送至倉庫，依照訂單的需求配售至海內外。

鳳梨盛產時期原料充足，台東鳳梨工廠日以繼夜投入生產線。台糖為充實人力，遠從各鄉鎮招募女作業員，備有交通車、宿舍，還聘請廚師供應三餐。這些作業員採晝夜兩班制，往往一班就需要上千名人力。台東鳳梨工廠年產值逾新台幣上億元，繁榮地方經濟，創造很多就業機會，工廠內部常常是大量人力忙碌於生產作業，外部廣場每逢上下班時間更是車水馬龍（圖4）。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖4：台東鳳梨工場外的人潮

1950年代以降，台灣中南部鳳梨罐頭製造在原有基礎上精進，東部鳳梨罐頭也急起直追，全台灣輸出數量與日俱增。根據資料顯示，1960年代台灣鳳梨罐頭外銷數量從200萬箱增加到300萬箱，到1970年代初期更達到400萬箱的驚人紀錄，為我國賺進可觀的外匯，也讓台灣鳳梨罐頭站上國際頂端。至於鳳梨罐頭的出口，1950年代初期仍以日本為主要市場，慢慢的又打進歐洲市場，銷往西德、英國。1959年，美國與古巴斷交，中斷雙方貿易網絡，台灣鳳梨罐頭在華僑協助下，成功打入美國市場，不僅取代古巴，日後還締造銷售佳績。