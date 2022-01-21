僅25％美國人滿意拜登就職週年執政表現，民眾批「選前畫大餅，選後忘記你」

拜登整體支持率偏低，僅四分之一滿意

《美國哥倫比亞廣播公司》（CBS News）在1月16日公布美國總統拜登（Joe Biden）執政一週年的最新民調。此調查由《美國哥倫比亞廣播公司》以及民調機構「YouGov」於1月12日至1月14日共同製作，訪問美國民眾對拜登過去一年執政表現看法，以及處理各議題滿意度。

民調問題一：「拜登總統至今的表現讓你感覺如何？」回答選項分別有五個，分別為感到「挫敗」（frustrated）、「失望」（disappointed）、「緊張」（nervous）、「安心」（calm）和「滿意」（satisfied）。受訪者中分別高達50％、49％，對拜登政府感到挫敗、失望，僅四分之一民眾對拜登的執政表現感到滿意。

若單就拜登的整體滿意度而言，也僅有44％。實際上，《美國哥倫比亞廣播公司》指出，拜登在執政初期，由於民眾對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情受控制感到樂觀，使其滿意度一直維持在六成以上。但是，「蜜月期」的光彩在去（2021）年夏天就逐漸褪色，拜登的滿意度在那之後就受到阿富汗混亂撤軍的爭議、疫情升溫以及日趨嚴重的通貨膨脹影響，持續下降。

拜登44％的支持率，看上去似乎沒想像中那麼差。然而，綜觀《美國哥倫比亞廣播公司》過去一年所做民調中，拜登就職一週年的支持率是近40年來、前七任美國總統（包含拜登）中倒數第二低，僅贏過2018年川普（Donald Trump）的37％。當年拜登以副總統角色輔佐的前總統歐巴馬（Barack Obama）上任後一年（2010年），也有五成支持率。由此可見，拜登政府的表現與前幾任政府相比，較不受民眾青睞。

民調問題二：「拜登與前任總統川普相比，你覺得如何？」結果指出，有45％受訪者認為，就總統表現上，拜登比川普做得更好，但也有高達39％的民眾認為，川普的表現優於拜登。《美國哥倫比亞廣播公司》指出，拜登支持者中九成仍認為拜登是比川普更好的總統人選。而在民調中對拜登感到「失望」或「挫敗」的受訪者中，多數人對於拜登的好感度仍勝過川普。

美多數民眾不認同拜登的經濟政策，通貨膨脹成重大議題

民調問題三，是關於拜登政府的政策焦點，多數受訪者給負面評價。在經濟方面，高達58％受訪者認拜登政府對經濟上投入不足，僅有35％受訪者認政府有足夠投入。此外，在對抗通貨膨漲方面，更有高達65％受訪者，認為政府投入不夠。

美國通貨膨脹可說日益嚴重，《金融時報》日前引述美國聯邦勞工部公布的消費者指數（cosumer price index, CPI）指出，美國整體通膨率，已在2021年12月飆高到7％，各式物品價格飆漲的速度，已創下自1982年6月來，近40年的新高。這顯示出美國通貨膨脹的情況，相當嚴峻。另外，受訪者中有62％民眾不認同拜登在經濟上的表現，且有高達七成美國人不認同拜登應對通膨的處理。

民調問題四：「經濟不好該歸咎什麼原因？」民眾多認原因為以下四項：「通貨膨脹」、「供應鏈問題」、「拜登政策」以及「新冠疫情」。其中，又以新冠疫情和供應鏈問題最令人重視，分別高達八成、六成五的民眾，認通膨和供應鏈中斷是經濟不好的罪魁禍首。

連對抗疫情的表現民眾都不買單？

至於疫情，COVID-19自2020年初於美國爆發後，就一直是美國政府面臨的主要問題之一。而拜登上任後也不意外，自去（2021）年就職以來，便積極推動疫苗接種，以及各項防疫政策，使上任初期取得些微成功。不過，到了去年尾聲，疫情又開始升溫。

民調結果也顯現出拜登在對抗疫情上，有限的成功。受訪者中有高達64％民眾，認美國現在對抗疫情上是往負面的方向前進。在上任前半年中，拜登抗疫表現的支持度都有超過6成（2021年3月時一度高達67％）。然而，此情況在去年下半年開始反轉，支持度一路遞減，而這份就職週年民調中，拜登僅有49％支持度。

民調問題五：「為何拜登政府對抗疫情表現不佳呢？」，多數受訪者將拜登對抗疫情表現不佳，主要歸咎於兩個因素：一、資訊至今令人感到困惑；二、拜登要求民眾強制接種疫苗。高達57％受訪者認為，公衛官員提供的新冠疫情相關資訊，令民眾相當困惑。

民調問題六：「拜登政策對經濟及新冠疫情的影響為何？」52％受訪者認為，拜登政策讓經濟變更差，僅25％受訪者認為拜登政策讓經濟變更好。並且，民調顯示有40％民眾，覺得拜登政策使新冠疫情狀況變更差；有35％說拜登政策讓疫情有所好轉。

民調問題七：「拜登和民主黨人專注的議題，你是否也在意？」有39％受訪者認為，拜登和民主黨人專注在他們不在意的議題，而有28％民眾答拜登和民主黨人專注在他們稍微關注的議題上。不過，也有33％受訪者覺得，拜登政府專注在他們相當重視的議題。

值得注意的是，民調問不認同拜登執政表現的受訪者：「你對拜登的看法，會因拜登做什麼而改善嗎？」高達63％民眾認為，拜登若能緩和通膨，能改善在他們心中的印象。然而，近8成受訪者認為，若國會通過拜登去年提出的《重建美好未來法案》（Build Back Better）基礎建設計畫，並不會改善他們對拜登的看法。