台灣釋迦不銷中國賣去哪？國營事業認購農產品，在地農產製酒「禾餘麥酒」一句「塔綠班」引發爭議

中國在去（2021）年以檢疫為由禁止進口台灣鳳梨釋迦，平面媒體報導今（2022）年產銷缺口高達2200公噸、巿價約2億元，行政院為解決龐大缺口發函要求國營事業認購，遭國民黨立委痛批是把國營事業當作「水果倉庫」。而對此質疑，臉書專頁「農藝女孩看世界」發文解釋國營事業認購行之有年，卻遭「禾餘麥酒」創辦人陳相全留言酸為「塔綠班」，引發網友出征該品牌臉書喊拒買，Google評價也刷到剩下一星負評。

《中國時報》18日報導，去年9月中國暫停進口台灣鳳梨釋迦，今年鳳梨釋迦生產過剩，產銷缺口高達37萬箱、2200公噸，巿價約2億元。該媒體接獲國營事業內部人士聲稱，行政院要求各國營事業福委會認購，再發給員工，引發國營事業基層反彈。國營事業員工直呼太扯，痛批「這是史上最誇張農產品採購案，雖是福委會吃下，但實質是員工的錢！」

被點名的企業包括，台電、台糖、中鋼、中油、台船、台水，更傳出連公股銀行也砸重金購買。

知情人士指出，就目前產銷狀況，未來還有4月的鳳梨、5月的芒果，國營事業要繼續認購；除了水果，還有水產，今年石斑魚生產恐也過剩，屆時國營事業將從去年幫銷虱目魚，升級買石斑。

當國營事業「水果倉庫」？農委會：是懇求購買

傳出國營事業被迫認購農產品，國民黨立委鄭麗文昨日在臉書上痛批，「民進黨不只當國營事業是提款機，還當成水果倉庫」，誇張行徑一而再、再而三地發生，令人瞠目結舌。

鄭麗文說，農產品滯銷確實讓人心痛，但如何幫助農民創造穩定的外銷通路、發展其他國家的市場，才是根本解決之道；而不是等到被抵制、產品滯銷就要求全民買單，年年都有各式需求，產品銷不出去，難不成國營事業都要被迫吞下認購？她也提到，未來還有4月的鳳梨、5月的芒果，不只水果，還有水產，到時國營事業會不會從去年幫忙銷售虱目魚，變成買石斑？

不過農糧署署長胡忠一昨日出席「好釋嘉（迦）年華記者會」，回應這樣的報導不負責任，從來沒有任何一紙公文要國求營企業購買，且農委會沒有管國營企業，農委會沒有能力也沒這權力來強迫國營企業。胡忠一也說，農糧署在1月6日確有發文給全台灣民營企業、公營企業，是用謙卑、懇求的心態，來拜託這些公司行號等台灣大企業，而這些大企業過去在鳳梨或台灣農產品生產過剩時踴躍認購，所以這次會發這樣的公文。

農委會主委陳吉仲今日出席活動也回應，目前各國營事業、民間企業在過年期間訂購鳳梨釋迦做為年節禮品，目前訂購已超過20萬箱，台東產地每台斤30元穩定上升變成40元。陳吉仲說，面對外界挑戰，全國消費者與各團體一起購買我國農產品，應該感謝他們，而不是批評他們此時訂購鳳梨釋迦。

台灣的釋迦、鳳梨不銷往中國後，改去哪裡？

不只釋迦，中國在去年聲稱多次從台灣進口鳳梨中驗出有害生物，於3月1日起暫停進口。9月的時候也以蟲害為由，禁止台灣蓮霧、釋迦輸入。

台灣的鳳梨和釋迦不能去中國後，出口量變多少？根據農委會統計，去年在中國9月宣布禁止台灣釋迦進口後，台灣釋迦9到12月的出口量為906公噸，相較2020年同期少了超過3000公噸。

不過去年一整年（1-12月）台灣釋迦出口量為1萬6392公噸，創下新高，比2020年的1萬4284公噸、2019年1萬4355公噸來得高。這些多出來產銷，是誰買走了？

其中買最多的是香港。香港在2021年一共跟台灣買了1590公噸的釋迦，香港近年買了越來越多的台灣釋迦，2017年只買51公噸，但逐年增加，在2020年買了536公噸，2021年購買量則翻了近3倍。

除了香港，台灣釋迦也在去年開拓了阿拉伯聯合大公國、菲律賓、越南、加拿大、印尼等市場。不過去年出口大宗國還是中國（1萬4673公噸），今年少了中國訂單，農委會表示，有重量級日本人士幫忙行銷鳳梨釋迦，5000公噸外銷沒有問題，另外國內六大加工業者也承諾將對共3000公噸的鳳梨釋迦進行加工，行銷至農會販售，加上全聯、全家、家樂福也在販售禮盒或截切即食鮮果或冰棒等，將靠這些國家隊補足產銷缺口。

鳳梨的部分，去年出口一共2萬9527公噸，比前年少了將近一半，明顯受到中國禁止進口的影響（2020年台灣鳳梨出口4萬6285公噸，中國就佔了4萬2121公噸），去年鳳梨出口中國僅有4158公噸。

不過去年台灣鳳梨銷往日本急速增加，從2020年只有2171公噸賣到日本，到去年飆升至1萬7919公噸，這也是近年來日本進口台灣鳳梨首度破萬噸。

陳吉仲表示，今年保證鳳梨訂單超過3萬公噸，而且價格比賣到對岸還高，可以確保鳳梨農民的收益。如能達到此數目，加上香港進口台灣鳳梨的數量也增加（自2020年1255公噸，2021年增加到6553公噸），台灣失去中國出口國，缺口應不是不能補足。

Photo Credit: 中央社 去年3月日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會舉行年度總會，駐日代表謝長廷受邀出席贈送台灣鳳梨，感謝 日本各界訂購台灣鳳梨，展現台日患難見真情。

農產品外銷網路論戰，禾餘麥酒「炎上」遭洗版只剩一星

行政院發函要求國營事業認購農產品，算不算是強迫消費？臉書粉專「農藝女孩看世界」昨日在臉書上貼文，指出農政單位促銷農產品是他們的職責所在，會發文給各大企業詢問團購意願，國營事業也在其中，大家有需要就自己填一下訂購單，完全就是讓消費者自由訂購，並不會把銷售業績列入公職考核中，她反問疫情之下，國人團結購買自己的農產品，維護農民的生計，到底又有哪裡不對了？