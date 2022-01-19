最怕森林突然安靜，前印尼捕鳥人用攝影轉型成鳥類保育先鋒

文：中央社駐印尼特派員石秀娟

柯立克的筆電和手機裡盡是他的鳥類攝影，這些是印尼日惹山區消失或快絕跡的鳥。柯立克曾是捕鳥人，有一天他驚覺森林好安靜，聽不見鳥聲，於是毅然放下捕鳥器，成為保育鳥類先鋒。

柯立克（Kelik Suparno）住在距離印尼中爪哇日惹（Yogyakarta）30多公里的梅諾雷山（Menoreh）賈迪牧尤村（Jatimulyo），這裡曾有數百種鳥類棲息，過去因獵鳥活動猖獗，許多鳥類幾乎失去蹤跡，如今成為印尼的鳥類保育村。

記者去年10月拜訪賈迪牧尤村時，柯立克和日惹愛鳥人士克利亞諾（Kiryono）一大清早就在山藍仙鶲咖啡（Kopi Sulingan）準備當天巡視鳥巢的行程。他們成立的森林鳥類保育團體（KTH Wanapaksi）已經有50多名成員。

這裡是他們的基地。Kopi是印尼文的咖啡，Sulingan是山藍仙鶲（Cyornis Banyumas）的印尼文，咖啡廳的收入作為鳥類保育基金，選擇以山藍仙鶲命名，因為山藍仙鶲在當地已幾乎絕跡，盼藉此喚醒更多人成為保護鳥類的園丁。

Photo Credit：中央社 印尼日惹愛鳥人士克利亞諾（右）推動鳥類保育，與曾經是捕鳥人的柯立克（左）發起鳥巢認養專案，已有50多人加入，協助杜絕獵鳥行為。圖攝於110年10月14日。

柯立克接受中央社訪問時指出，以前很多外來的捕鳥集團，他和其他人一樣，為了能有多點收入而捕鳥，賣給捕鳥集團。有一天他獨自走在森林，突然覺得森林變得好安靜，「我想，或許是因為我們一直獵鳥所致」，他從那一刻起下決心不再狩獵。

他說，他事後「很後悔」當初為了賺錢而捕獵，狩獵鳥類是很不應該的行為。

柯立克說，其實在那之前，日惹愛鳥協會也多次到他家，向他遊說。他決定停止捕鳥時，其他一起狩獵的朋友還沒有這個想法，不久後賈迪牧尤村的村辦公室頒布禁止狩獵的規定，鼓勵村民做好環境保育，發展觀光業，村民就逐漸不再獵鳥。

柯立克接著加入日惹愛鳥協會在社區推動的各項活動，包括設立禁止捕鳥的標語，教育民眾別再幫外來的捕鳥集團狩獵等等，而他們做的不只是道德勸說而已。

在眾人的協助下，他們推出「鳥巢認養專案」，鼓勵民眾認養鳥巢，能成功保護幼鳥長大學會飛行的認養者可獲得獎金，民眾不再需要靠狩獵鳥類賺錢，保護鳥巢也能賺錢，同時能吸引更多外地來的賞鳥人士，增加觀光收入。

為了推動認養，柯立克、克利亞諾每天都在森林巡視，也成為鳥類攝影專家，拍下許多母鳥餵食幼鳥的動人影片，有許多印尼媒體也報導他們的故事。

柯立克說，以前賈迪牧尤村山藍仙鶲的數量非常多，2016年時他還曾看到兩隻，後來就再也沒有看過過。橙頭地鶇（Geokichla citrina）、大綠葉鵯（Chloropsis sonnerati）、鵲鴝（Copsychus saularis）等鳥類則都已消失蹤跡。

柯立克說，希望認養專案能還給鳥類友善的環境，讓鳥類的種類和數量都逐漸增加，讓森林恢復昔日蟲鳴鳥叫的熱鬧，這也是能留給後代子孫的最大資產。同時，他們也透過攝影記錄鳥類生態，教育民眾維護環境永續發展的重要性。

Photo Credit：中央社 為了避免人類或者掠食性動物發現鳥巢，母鳥孵蛋後會故意把蛋殼叼到遠處拋棄，保護幼鳥安全。圖為日惹鳥類保育人士撿到山藍仙鶲的鳥蛋殼。圖攝於110年10月14日。

當天在森林小徑巡視鳥巢時，他們撿到一個鳥蛋的碎殼，克利亞諾說，這是山藍仙鶲的蛋殼，山藍仙鶲母鳥孵出幼鳥後，「會刻意把蛋殼叼到遠離鳥巢的地方丟棄，這是為了避免狩獵者或掠食性動物找到鳥巢的位置，以保護幼鳥」。

印尼有由來已久的養鳥文化，尤其中爪哇很多人家都有好幾個鳥籠，野鳥市場的需求活絡。印尼媒體Mondaby在2021年1月的報導指出，日惹捕鳥集團買進一隻野鳥的價格約在750萬印尼盾至1500萬印尼盾（約新台幣1453元至2906元）之間。

克利亞諾指出，推動「鳥巢認養專案」的用意也在於改變民眾的觀念，與其到市場上買野鳥回家養在籠子，不如到森林裡認養，還給鳥類安全、自由的生活環境。近幾年來，村裡很多人已經把鳥放飛，家裡的鳥籠都是空的。

賈迪牧尤村的村長里斯迪安托洛（Risdiantoro）說，賈迪牧尤村至今仍是印尼唯一推動「鳥巢認養專案」的地方，這是民間和地方政府同心拹力的成果。

來源：中央社（柯立克提供） 印尼日惹梅諾雷山區的賈迪牧尤村原本有數百種鳥類棲息，前幾年狩獵猖獗導致鳥類數量稅減。圖為鳥類保育人士柯立克拍攝的赤背三趾翠鳥。（柯立克提供）

里斯迪安托洛說，非法狩獵鳥類在2014年前很猖獗，「以前我們這有數百種鳥類，早晨都在鳥叫聲中醒來」，後來鳥叫聲漸漸消失，民眾也意識到問題嚴重，願意配合村辦公室一起推動杜絕狩獵鳥類和所有動物的行為。

他說，或許印尼地區也可以參考推動鳥巢認養，人和自然生態都是真主阿拉的創造，能共存才是對彼此最有利的，也有助地方的經濟發展。

來源：中央社（柯立克提供） 印尼日惹梅諾雷山區的賈迪牧尤村鳥類資源豐富，圖為鳥類保育人士柯立克拍攝的山藍仙鶲。前幾年因獵鳥猖獗，現在已經很難看到山藍仙鶲的蹤跡。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範