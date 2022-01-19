2022/01/19,
國際

「這些穆斯林青少年都是性侵犯，必須被遣返」，法國極右派總統參選人發表仇恨言論，巴黎法院判罰1萬歐元

「這些穆斯林青少年都是性侵犯，必須被遣返」，法國極右派總統參選人發表仇恨言論，巴黎法院判罰1萬歐元
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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澤穆爾過往也表示，競選法國總統是想要「拯救法國」，其認為移民雖然不是所有問題的根源，但移民使法國境內的諸多情勢變得更糟。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

法國極右翼總統參選人埃里克・澤穆爾（Eric Zemmour）於今（2022）年1月17日遭巴黎法院罰款1萬歐元（約新台幣31萬5000元），起因是澤穆爾於2020年9月在接受法國CNews電視台節目「Face à l'info」訪談時，針對法國未成年移民者發表仇恨言論。

據英國《天空新聞台》（Sky News）報導，澤穆爾在電視節目中先是譴責現今法國的移民政策，並將法國境內無親人陪伴的未成年移民者描述為犯罪者。

「這些青少年來自穆斯林人口占多數的國家，他們是小偷、殺人兇手、性侵犯，他們全都是這樣！這些人都必須被遣返，然後千萬別回來！」澤穆爾說道。

此言一出後，法國各界的投訴紛至沓來，其中還包括諸多來自法國各地負責照顧兒少移民的地方政府機構。

巴黎法院的判決表示，澤穆爾的此番言論已構成煽動仇恨和歧視意涵，因此裁定有罪，且若澤穆爾拒絕繳納罰款，則將有可能面臨牢獄之災。

《愛爾蘭時報》轉述調查此案的檢察官說法表示，播放澤穆爾這些「長篇大論」的CNews電視台，也將被處以5000歐元的罰款，原因是播放這類暴力、仇恨的傷害性言論已違反法國憲法所保障的言論自由。

對此，澤穆爾堅決否認有任何不當言論，其本人也沒有出席巴黎法院的開庭，僅發表聲明回應法院的判決相當「愚蠢」以及充斥「意識形態」偏見，並聲稱辦案的檢察官與法國的反種族主義團體，企圖對他進行「恐嚇」。

澤穆爾的律師奧利維耶・帕爾多（Olivier Pardo）則強調，會針對該有罪判決上訴到底。帕爾多表示，巴黎法庭在法國總統大選不足百日的時間點公布判決結果，不禁讓人覺得審判本身充滿政治動機。

澤穆爾並非首次發表仇恨言論

現年63歲的澤穆爾過去從未擁有政治資歷，雖未曾擔任過政務要職，卻是法國知名的電台主持人、政論名嘴以及暢銷書作家，其以「愛國主義」的極右保守觀點，批評時政的作風也獲得部分法國民眾支持，然而澤穆爾愛國、排外的激進言論也時常遭到抨擊。

據《華盛頓郵報》報導，澤穆爾因在移民議題上所採取的強硬立場而聞名，因此也被多家媒體冠上「法國川普」的稱號，其主張將所有移民遣返回原籍國，亦曾要求法國政府禁止國民使用發音聽起來像外國人的名字，並表示因為「伊斯蘭殖民主義」（Islamic colonialism）所帶來的犯罪，讓法國部分城鎮不宜居住，還抱怨移民來到法國生活是「入侵」法國的行為表現。

澤穆爾也曾否認二戰時的「維琪法國」（Régime de Vichy）政權與納粹德國合作，並遣返了上萬名猶太人至納粹德國的集中營，其甚至宣稱維琪法國的做法實際上是「拯救」了法國猶太人，因此他亦被指控為「反猶太主義」（Antisemitism）的支持者，澤穆爾也由於該言論被依危害人類罪起訴。

澤穆爾過往也表示，競選法國總統是想要「拯救法國」，其認為移民雖然不是所有問題的根源，但移民使法國境內的諸多情勢變得更糟。

《法國24電視台》（France 24）則稱，澤穆爾至少兩次因公開發表帶有歧視、仇恨的言論而被定罪，一次是2011年2月因其在節目上聲稱「大多數毒販都是黑人和阿拉伯人」，而被判煽動種族仇恨罪，遭罰款1萬歐元；另一次是2018年因評論穆斯林「入侵」法國而被勒令支付3000歐元的罰款，英國《獨立報》（The Independent）在報導中也表示，澤穆爾於2017年6月曾被判煽動宗教仇恨罪，並因針對移民和伊斯蘭教所發表的諸多煽動性言論而接受了16次的司法調查，目前仍有許多法律案件仍在訴訟中。

還會有選民支持澤穆爾嗎？

2022年法國總統選舉將於4月8日至4月23日進行第一輪投票，根據歐洲新聞網站《政治報》（Politico）於1月17日公布的民調顯示，現任法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）若宣布參選，將以25％的得票率在首輪的投票中領先群雄；而法國極右翼政黨「國民聯盟」（RN）總統參選人馬琳勒龐（Marine Le Pen），與2021年12月才剛獲得法國右翼「共和黨」（LR）提名參選的瓦萊麗・佩克雷斯（Valerie Pecresse）則皆以17％的得票率並列次位。

澤穆爾於2021年11月30日宣布參加總統大選時，雖獲得眾多保守派選民的支持，還被外界預測其得票率會輾壓馬琳勒龐，最終將進入第二輪投票，形成澤穆爾對決馬克宏的最終局面；然而1月17日的民調卻顯示，當前澤穆爾的選票支持率僅有12％，位居所有參選人中第四位。

美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）則在報導中指出，目前法國總統大選的整體競選活動立場明顯右傾，包含澤穆爾在內的所有高民調參選人皆在移民、伊斯蘭議題上，採取了不同程度的強硬作風，但這也會造成右翼保守派的參選人其所發表的激進言論將不再獨樹一格，這類競選者將互相蠶食、瓜分保守人士或偏激愛國主義者的選票，最後無沒人能從中完全受益。

根據《法國24電視台》報導，澤穆爾與其他競選總統的參選人一樣，依法須在3月中旬前獲得全法國境內至少500位民意代表或民選政府官員的連署支持，才能實質獲得參選資格。而在遭到法庭判罰後，澤穆爾也坦承，其可能難以獲得市政、地方首長或民選代表足夠的支持，在這場選戰中他將有被邊緣化的風險，並抱怨該選舉機制對像他這樣的政治素人存有偏見。


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