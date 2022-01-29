施昇輝《ETF實戰週記》：如果有200萬元，該買房？還是該買台積電？

文：施昇輝

別太早放棄買房的夢想

如果有200萬元，該買房？還是該買台積電？

我曾以這個題目，在粉絲專頁「樂活分享人生」問大家的意見，居然有超過400則的留言。網友的選擇各半，當然也有人說該買的是0050、0056。以下這篇文章就是我的看法，供大家參考。

這個題目必須有幾個假設：

你目前正在租房子，而這200萬元就是你所有的現金，並足夠做為買房的頭期款，同時你目前手中並沒有台積電。為求簡單起見，我的選項只有台積電，沒有其他個股，也沒有0050、0056。

我會選擇「買房」。就算你不同意， 也請你耐心看下去我的理由。

考量穩定度

最重要的理由是， 房子是「確定」的， 而台積電是「不確定」的。

我絕對不是因為台積電這個禮拜從上週收盤673元，跌到本週收盤591元，跌了82 元，或是說跌了12.2％，我才說該買房的。

就算它繼續漲12％，我還是會建議買房。

它一週跌了12.2％，不就是「不確定」嗎？

支持該買台積電的人或許會說，跌到600元以下買，不是很好嗎？只要漲回670元，不就立刻賺超過13％ 嗎？會反彈嗎？會漲多少呢？難道它就不會繼續跌嗎？這不也是「不確定」嗎？

台積電一路上漲時，媒體盡是看好的言論，等到下跌時，就開始提出各式各樣的警語。任誰買了台積電，心情都一定會七上八下，因為大家並不是真的「知道」台積電好，而都只是「聽說」罷了。既然都是聽說，就容易受到消息或各家看法的影響，買了不知會不會跌？也不知何時該停利？如果套牢，又很難決定是否要停損？

有些支持買台積電的人是因為「200萬元頭期款怎麼買得到房？」但我完全不同意這個理由。現在買房自備款只需2 成，換句話說，200萬元當頭期款就可以買到總價1000萬元的房子，雖然在台北市一定買不到，但絕對至少可以買在新北市。

買得起 > 會增值

我常說人生的第一間房子，考量點是「買得起」，而不是「會增值」。很多人誤會買房是為了投資賺錢，所以當然優先考慮地點，但是地點好，就很貴，貴了就買不起，買不起就放棄，放棄了就安慰自己這樣生活品質會比較好，還自我催眠說資金可以拿來投資，可以賺更多。

或許有人會反駁我，先拿200萬元去買台積電，賺到錢就可以買更貴，更有增值性的房子。但你「確定」能賺到錢嗎？

假設你買了一間1000萬元的房子，需要跟銀行借800萬元，分三十年還，現在貸款利率1.3％算，每個月本利攤還約3萬元，或許比你去買台積電，然後租一間公寓的房租多一點點，但差距應該不算大。

雖然你的200萬元拿去買了房，就賺不到台積電股價「可能」的上漲利潤，但至少未來將會擁有一間屬於自己的房子。

房子難道不會買貴嗎？當然有可能，但如果自住，就算買貴又何妨？它至少不像有些個股買了之後，可能會下市消失，屆時所有投資都灰飛煙滅了。況且，你能確定房價一定會下跌嗎？

0056殖利率5％ 遠高於房貸利率1.3％

你買了房之後，千萬不要急著還清，繼續拿薪水買更安全的0056，一年股息殖利率至少5％，比房貸利率1.3％還高很多，不是擺明著套利嗎？

這時，我不建議買台積電，因為它的股息殖利率現在只有2％左右，只能寄望價差來獲利，但這樣風險當然就會比較高。

如今買房，真正困難的是頭期款，之後每個月的房貸負擔和房租相去不遠。既然你都有了200萬元，頭期款就有了著落，為什麼不去買「確定」、「知道」的房子，而要去買「不確定」、「聽說」的台積電？

沒有200萬元的人不必考慮這個問題，但當你未來真的靠投資賺到200萬元時，還是要面對它。

房子是「確定」的，而台積電是「不確定」的。

人生理財大哉問

有了第一桶金，該買房，還是該投資？

日前和闕又上老師上三立電視台的《錢進新世界》節目，和他在這個題目「如果現在有了第一桶金，該不該拿去買房？」上，有截然不同的看法，也引發了激烈的爭辯。因為節目上時間有限的關係，我無法暢所欲言，所以希望藉由這篇文章，再做詳細的說明。

在寫作之前，我在自己的粉絲專頁「樂活分享人生」中，清楚表達我認為該先買房的態度。原先以為會引來很多反對的聲浪，不過出乎意料，不只有幾千個讚，留言也幾乎都是支持我的看法。

既然題目是問「買房」，這裡的第一桶金應該不是以前大家認知中的100萬元，而應該至少是200萬元，甚至闕老師的定義更高，達到300萬元。

我的買房經驗

以下就拿自己的實例來做說明：

我在三十年前股市突破1萬2000點時，在台北市中正區買了人生第一間房子，總價1000萬元。三十年後，這間房子市價已達3000萬元，漲了200％，而台股指數三十年後來到1萬8000點，「只」漲了50％。

我當時存到第一桶金之後，去買了房子，以上述的結果來看，絕對是正確的事。如果依闕老師，和很多反對買房的投資達人所言，繼續把錢拿去投資股票，就會面臨台股在一年後跌到3000點以下的狀況，屆時股票資產直接減少75％，恐怕永遠買不起房子了。

或許有人會反駁我，如果在3000點時買股票，到了三十年後漲到1萬8000點，不就賺了500％，比我的房子增值200％還多。以數學模型來看，似乎言之成理，但其中有兩大盲點：

一、一般人應該很難靠薪水及定存來累積到第一桶金，一定還必須靠股票投資來幫忙。如果指數來到3,000點以下，股票部分必然嚴重虧損，第一桶金恐怕都要打了對折以上，哪還有條件思考「要不要買房？」