台語台預算被國民黨凍結反遭控「威脅」預算審查，華視總經理莊豐嘉：我何德何能

立法院長游錫堃昨（18）日主持「111年度中央政府總預算案」，經朝野協商初步達成共識通刪270億元。國民黨團總召費鴻泰突然提出「緊急事項」，指控《華視》總經理莊豐嘉日前在預算審查過程中態度不佳，並要求國民黨撤掉預算刪減案，「否則開記者會修理」，要求針對此事要給個交代，否則停止協商。

文化部長李永得表示，若屬實這態度有欠妥當，必須去處理，但政治不介入公共電視人事與新聞操作，會要求董事會提出處理方案。

《華視》和莊豐嘉都對此予以反駁，強調國民黨要求《華視》應中止與台灣事實查核中心的合作，否則就要刪減凍結台語台的預算，這是政治力干預新聞自由，無法接受。莊豐嘉並強調自己沒說「修理」，在民主社會開記者會澄清怎會是威脅？他不是官派的，去留董事會會決定，他都尊重。

莊豐嘉做了什麼惹怒藍營？

昨天接近傍晚，黨團協商準備處理立法院內政委員會尚待協商提案時，國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍及立委曾銘宗等人突然向各黨團代表反映，稱「有個緊急事件要大家聽聽看、評評理」，指莊豐嘉協商預算主決議時態度不佳，要求此事如果不處理好，沒有給個交代，國民黨團就不協商了。

陳玉珍表示，立法院審議中央政府總預算案，國民黨團提出主決議案，質疑《華視》與台灣事實查核中心有合作業務，但台灣事實查核中心對於資訊查證有「雙重標準」。而且《華視》長年接受政府補助且虧損，所以要求《華視》應中止與此單位的合作，專注經營《華視》本業，並於1個月內向立法院教育及文化委員會提出專案報告。

但根據黨團辦公室反映，莊豐嘉前往溝通時「威脅」國民黨團，如果不撤此案，他要召開記者會修理國民黨團。陳玉珍認為，莊豐嘉竟然公然威脅在野黨團，行為不可取，「希望給個交代，以免所有部會都群起效尤，國會的尊嚴何在？」要先解決此事，再繼續進行協商總預算案。

費鴻泰也跟著表示，他進入立法院18年，從沒聽過哪個人在協商時敢要求哪一個黨必須怎麼做，否則要開記者會修理，「我們好怕喔」，「有種《華視》不要拿政府的錢」。如果這件事不處理好「我們馬上離開」，國民黨團就不協商了。

曾銘宗也表示，國民黨團提出主決議案非常合理，「竟然有這種《華視》總經理敢威脅國民黨團，怎麼會有這種總經理，這是誰寵出來的，是誰任命的總經理，這麼囂張？」

民進黨團總召柯建銘當場表示，他對此非常驚訝，他也不能接受，不會護短。莊豐嘉過去是媒體人，如果媒體人不懂政治運作，真的不行的話，該換就換。但後來李永得到場後表示，莊豐嘉的態度有欠妥當，這部分必須要去處理，不過公共電視精神就是政治不介入人事與新聞操作，文化部可要求董事會一個月內提出處理方案。國民黨數人憤而離席。

莊豐嘉日前也曾和國民黨立委交鋒。去（2021）年10月，國民黨立委林奕華質詢時，指出莊豐嘉日前在國慶日於臉書發文「為幽靈國慶生」一事，林奕華表示，「如果莊豐嘉在這個位置上這麼委屈，那就去民間，不需要這麼辛苦。」林奕華也表示，《財團法人公共電視文化事業基金會節目製播準則》中提到從業人員在網路跟社群媒體，要避免在公共議題、政治或爭議性主題上發表意見。

李永得當時回應，莊豐嘉在臉書上發言，那是他個人的自由；公共媒體的公共性跟獨立性必須維持，政府不會涉入，不過公視董事會的問題必須盡早解決。

《華視》強調媒體自由不容政治力干預

對於最新的預算案風波，《華視》昨日稍晚發聲明表示，國民黨團以莫須有的指控，要求《華視》與台灣事實查核中心中止合作，並以刪減及凍結預算相要脅，《華視》對政治力干預新聞自主表示強烈抗議，並強調《華視》與台灣事實查核中心之合作完全基於公共媒體之核心價值，以及追求新聞真相所做之努力，不容任何政治力之干預。

對於國民黨團於提案中稱，事實查核中心挑選案例有所偏頗，《華視》澄清，此指控實屬無稽，更突顯妄圖以政治力干涉新聞自由之舉措。

《華視》強調，台灣事實查核中心（TFC）是第一個獲得國際事實查核聯盟（IFCN）認證的台灣與東亞事實查核組織，並連續3年獲得國際認證，《華視》選擇與國際認證之機構合作合情合理，雙方合作模式採取議題參考與資訊公開，事實查核中心是《華視》《打假特攻隊》單元眾多的諮詢單位之一，僅提供素材供《華視》制作參考，但並非最主要、或唯一平台，《華視》從未涉入，更未參加該中心的選材和運作。因為合約期限至2021年3月，目前合作已經終止。

至於國民黨黨團指控莊豐嘉威脅召開記者會修理國民黨，莊豐嘉表示，他召開記者會是要說明《華視》對新聞專業、自主的堅持，莊反問「在民主社會開記者會澄清原委叫做威脅？」，對於個人去留，莊豐嘉表示，他並非官派，但必須向董事會負責，他的去留自會尊重相關決定。

台灣事實查核中心由台灣媒體教育觀察基金會與優質新聞發展協會於2018年4月所共同創立，並於同年7月31日起開始發布查核報告。基金會董事長為中正大學傳播學系教授胡元輝，共有6名查核記者，1名總編審，2018年11月1日首度通過審核，成為台灣第一家、全球第53家獲得IFCN認證、符合國際標準的事實查核組織；並於2019年10月第二度通過IFCN認證。

莊豐嘉反擊：國民黨以台語台預算要脅

莊豐嘉今天則與公督盟執行長張宏林在《華視》一樓大廳召開記者會，否認自己曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。

莊豐嘉表示，從2019年3月，《華視》新聞針對民眾健康迷思、生活防疫等錯誤資訊，進行追蹤調查，作出澄清與報導，曾獲得國內「消費者權益報導獎」肯定，但是國民黨團卻要求《華視》，與台灣事實查核中心中止合作，以砍預算要脅《華視》中止與事實查核中心合作，