2022必知關鍵技術！AWS AI／ML線上研討會：案例探討＋實戰演練，錯過再等一年

為了有效預測、加速企業決策，愈來愈多企業重視人工智慧（AI）、機器學習（ML）發展，期能借助AI的技術能量，為商業提供解決方案。為了協助企業搶得市場先機，AWS將於2022年2月23日下午14:00－17:00舉辦「人工智慧／機器學習」線上研討會，大方分享AWS的實務經驗與技術結晶，提供商業程序最佳化與擴展的靈感，激發企業創新。

在深入了解AWS人工智慧／機器學習 解決方案與技術實務經驗之後，對此主題感到躍躍欲試，想更深入了解如何運用亞馬遜雲服務，並且有實機操作的機會者，也能夠報名參加3月4日14:00－16:30於AWS辦公室線下舉行的AI／ML實作工作坊。實作工作坊將由亞馬遜雲科技資深的AI／ML專家實際演示，由淺入深的手把手教學，探索如何構建AI／ML ，借助雲端和人工智慧實現創新。

線上研討會與實作工作坊皆為免費參加，且講座過程中將進行有獎徵答，參加就有機會抽中100元美食外送平台抵用券。

立即報名AWS人工智慧／機器學習線上研討會

迎戰AI時代！AWS幫助企業加速創新之旅

AWS Marketplace具備數百種演算法與模型，目前已有89%的雲端深度學習專案在AWS上執行，能幫助增進資料科學家的生產力高達10倍。因此，為了將AWS雲端演算的好處分享給更多企業，在本場AWS人工智慧／機器學習線上研討會中，將由AWS機器學習領域和AIoT物聯網專家帶來精彩主題演講；除了重點整理2021 AWS re:Invent年底最新發表的AI / ML功能之外，也將分享AWS Professional Service的機器學習應用導入實例。

立即報名AWS人工智慧／機器學習線上研討會

當日議程包括：

人工智慧（AI）／機器學習（ML）新功能發布

AWS AI服務加速創新

ML Ops

AIoT相關新服務＋案例分享

SageMaker線上零售案例分享

AWS ProServe加速客戶機器學習應用導入實例

無論是開發人員、DevOps、工程師、IT專業人員、技術決策者、架構師或任何想要了解人工智慧和機器學習的最新趨勢，以推動組織變革和加速創新的人，都能在這次的議程內容獲得新的見解，以解決商業問題並改善用戶體驗。

AWS人工智慧／機器學習線上研討會報名須知

本場AWS人工智慧／機器學習線上研討會為2月23日線上舉辦，另有實體工作坊為3月4日於AWS辦公室線下舉行。若有意參加兩場工作坊，須分開報名。

若為首次參加線上研討會，官方網路研討會平台GoToWebinar會自動偵測參加者的電腦配置，在加入時自動安裝。若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。

立即探索AI／ML的最佳實踐，了解其他組織如何憑藉AWS賦予的機器學習和AI服務，提高效率並做出更準確的預測，為企業加速創新之旅。

立即報名AWS人工智慧／機器學習線上研討會