梁天琦凌晨獲釋：須遵守監管令，我會離開鎂光燈的焦點

（德國之聲）香港「本土民主前線」前發言人梁天琦今日（19日）凌晨刑滿踏出香港石壁監獄。

香港監獄部門在一封電子郵件中告訴《法新社》：「懲教署已採取相應措施，安排有關在押人員在凌晨時分離開石壁監獄。」並說這樣做是「考慮到在押人員的願望和安全」。

梁天琦凌晨5點45分左右在官方網頁上發布的訊息，表示已經與家人團聚了。

他提到自己獲釋後須遵守監管令，會離開鎂光燈的焦點，停用社群網站，並謝絕傳媒訪問和探訪。

他也說：「睽違四載，我想好好珍惜和家人重聚的寶貴時間，與他們回復正常生活。衷心感激各位的關懷和愛護。」

「大家好，我已在今晨獲釋，平安返回家人身邊。 按法定要求，我獲釋後須遵守監管令。我會離開鎂光燈的焦點，並停用社交媒體。容我謝絕傳媒訪問和探訪，尚祈見諒。 睽違四載，我想好好珍惜和家人重聚的寶貴時間，與他們回復正常生活。衷心感激各位的關懷和愛護。」

梁天琦的家人18日則敦促支持者不要去迎接他出獄。

《法新社》引用當地媒體表示，雖然香港獨立運動已經被壓制，但梁天琦還是很有可能會被當局監視。

Photo Credit: AP/ 達志影像 今日凌晨，香港石壁監獄。

民主吶喊還是港獨口號？

回顧2016年，香港獨立運動勢頭強勁，當年26歲的他曾是本土主義的代言人，也是政治舞台上的一顆新星。

但兩年後，他在香港旺角事件中因騷亂和襲警而入獄，當時示威者在香港商業區旺角投擲磚塊並點燃垃圾。

Photo Credit: AP/達志影像

當梁天琦被關在最嚴密看守的監獄時，他的競選口號「光復香港，時代革命」在2019年因民主抗爭者將其作為反抗中國統治的呼聲而變得突出。

「光復香港，時代革命」被港府解讀為具有港獨、分裂國家，或顛覆國家政權的含意，違反北京在2020年推出的《香港國安法》。2021年。香港高等法院在唐英傑案的判決中，也有相同說法。

誰是梁天琦？

梁天琦1991年出生於中國武漢，被公認為是香港支持獨立運動的早期代表之一。

起初，他因堅定地主張香港獨立而受到主流民主支持者的反感。但在2014年為期79天的基本和平的佔領運動失敗後，他的觀點獲得更多支持，特別是香港的年輕一代。這些年輕人對於港警在某些情況下揮舞著警棍和胡椒噴霧強行驅趕和平抗議者感到不滿。

梁天琦有哲學和政治學專業，加入「本土民主前線」後成為發言人，並在2016年的立法會補選中成為第一位支持獨立的候選人。

Photo Credit: Reuters／達志影像

儘管輸了，但他得到了超過6萬6千張選票，被認為是對這個曾經處於邊緣地位的運動的支持率上升的表現。

但2018年遭關押後，他在獄中基本上保持沉默。除了2019年7月在元朗襲擊事件後發表一封公開信，敦促抗議者不要被仇恨矇蔽。

元朗事件是香港民主運動另一個分水嶺，《法新社》回顧，當時白衣暴徒在元朗車站用砍刀和棍棒攻擊數十名乘客。儘管有關人士打了數百通緊急電話，警察過去約40分鐘才到現場，引起民眾指控警察與親北京的暴徒勾結。

這個事件加劇了民主抗爭者對警察的敵意，預示著政治暴力的急劇增加。到了2020年，《香港國家法》生效，主張香港脫離中國的人將被判處10年至終身監禁。至此，香港獨立運動已無任何活動空間。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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