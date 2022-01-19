本土新增10例：亞東醫院護理師確診無關桃機群聚，為此波本土疫情第六條Omicron傳播鏈

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布新增10例本土個案，境外44例； 另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性，5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為16例男性、24例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（10例）、菲律賓（6例）、阿拉伯聯合大公國（3例）、法國、西班牙及澳大利亞（各2例）、柬埔寨、韓國、英國、厄瓜多及印度（各1例）移入；另14例調查中。入境日介於去（2021）年12月29日至今（2022）年1月18日。

指揮官陳時中指出，本日確診的44例境外移入個案中，落地採檢確診的有18名、居家檢疫期間採檢的26名，來自美國的為最大宗，共有10名。

針對本日新增的10例本土確診個案，陳時中表示還是來自於在西堤餐廳用餐或衍生出來為最多，共有7例來自於此；2位是直接在餐廳用餐確診，另外5位是華盛頓幼兒園衍生出來的群聚個案。

比較特別的是，今日新增本土個案的其中一例為桃園大湳市場工作人員，初步研判與西堤、聯邦與機場都無關，會被檢驗出來是因陪病採檢確診，相關疫調還在進行中。

針對亞東醫院護理師確診案例17967，陳時中表示與其他本土Omicron個案之病毒序列均不同，基本可排除與本土群聚之關聯性，與境外個案序列相近者來自於歐美，要等全基因定序完成，再來進一步釐清。

桃園機場防疫作為

陳時中表示，桃園機場前進指揮所從1月11日，實施長程航班落地採檢到現在，總共檢驗了3934人，其中247人為陽性，陽性率為6.28％，雖然相關數據還不夠多，但可以顯現出陽性率有逐漸降低來到5％的趨勢。

針對外界反應機場外包人員防水隔離衣重複使用問題，陳時中強調，已在指揮中心的會議中明確要求不得重複使用，數量也都會充足的供應，請民眾安心。

在入境旅客落地採檢作為上，陳時中表示，落地採檢將會擴大實施，時間從明（20）日零時起，將針對搭乘自歐美、中東、紐澳、等長程班機，以及自東南亞、南亞入境的旅客，進行入境落地採檢，希望透過加強邊境檢疫，對社區安全有幫助。

第20期疫苗預約狀況

對於疫苗預約狀況，指揮中心發言人莊人祥表示，第20期疫苗預約人數來到86萬劑的預約，縣市量能共計有118萬，整體預約率有72.76％。預約率最高的是莫德納疫苗，來到99.6％，第二高的是輝瑞BNT，有62.9％，其餘為高端58.5％，AZ的21.3％。

針對莫德納疫苗的高預約率，許多民眾擔心打不到疫苗，莊人祥說，1月24日還會有一批莫德納疫苗抵台，強調21期還會開放莫德納施打，請民眾不用過度擔心。

莊人祥進一步說明，輝瑞BNT疫苗的疫苗保護力與莫德納疫苗相當，高端疫苗則是蛋白質疫苗，副作用相對的低，都是指揮中心推薦施打的疫苗。但提醒要赴美或特定國家的民眾，可選擇已列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單的疫苗。

莊人祥提醒，第20期的預約時間開放至1月22日的中午12點，因此希望還沒預約的民眾儘早進行第三劑（追加劑）的預約施打。

亞東醫院與其他群聚案無關，為第六條本土傳播鏈

對於近日確診個案的基因定序，醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心今日有新增25例個案的基因定序，這些新增個案分別都與機場清潔人員一直到西堤的群聚案，以及居服員及手推車的群聚案，還有銀行、西堤餐廳衍生到與校園群聚案有關。

羅一鈞表示，這次的Omicron傳染鏈定序，一直都有在進行當中，目前總共是看到有六條傳染鏈，但目前並沒有看到與幾個獨立事件有連結的狀況。

對於北市醫院的基因定序，羅一鈞說，這次出來有兩個序列是彼此獨立的，應該都是被曾經照顧過的確診個案所在醫院當中傳染。另外，亞東醫院也公布相關序列，也跟前面幾起桃機相關的事件都不同，表示指揮中心會進一步將序列與境外移入個案做比對，找出染疫的源頭。

對於民眾關心的基隆的防疫計程車司機，羅一鈞表示也會與其載送過的確診旅客做比較，等到明天定序出來後會再跟大家做報告。

對於疫苗施打的數量，陳時中表示，昨天疫苗打得比較多，總共施打人數為38萬多人次，因此我們現在第一劑的涵蓋率來到80.84％，第二劑則是72.69％，第三劑（追加劑）則來到10.13％。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺