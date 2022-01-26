實踐ESG不能單打獨鬥！解密「夥伴成功學」新世代營運典範心法

實踐ESG儼然成為全球企業永續經營的重要顯學，如何追求EPS（每股獲利）之餘，還能落實對環境友善、強化公司治理、以及社會責任，是新世代所有企業都要面臨的轉型難題。

然而，要實踐ESG不能只有口號，許多企業現在最棘手的困境，一來是找不到實際方法落實ESG，難以讓供應鏈夥伴、投資方共襄盛舉；二來是認為投入ESG初期可能會增加顯性成本，但是財報不一定會馬上反應績效。

為了讓市場消費者及供應鏈上下游相信「玩真的」，Audi運用一套「夥伴成功學」策略，多年來培育台灣新創，讓創新能量持續挹注汽車產業；同時台灣奧迪也在實踐ESG，尋找對環境友善、改善都市交通，擁有前瞻特色的移動方案。

超前部署「夥伴成功學」，Audi靠這招「幫夥伴贏自己也獲益」

所謂夥伴成功學概念，是從「客戶成功學」延伸而來。過去幾年越來越多SaaS行業的公司，透過訂閱服務幫助B2B客戶在商業上獲得成功，讓客戶在持續成長獲利的過程，自身也因此獲得營收增加的動力。

至於Audi台灣奧迪如何展現「夥伴成功學」價值？2017年開始舉辦的「奧迪創新獎」（Audi Innovation Award），致力與新創企業鏈結，邀請新創展現創意，進而將創新概念發展到實際的方案。這種「以大帶小」模式，可視為夥伴成功學的精髓。

也就是打造舞台，幫助更多產業的潛在夥伴成功，在這個過程中，Audi也能藉扶植新創團隊相互獲得益處。Audi之所以要做這件看似吃力不討好的工作，台灣奧迪數位事業處長陳永漢解釋：

「創新，一直以來就存在於Audi的DNA之中，我們相信打開大門、打造舞台，邀請更多夥伴共享創新，自然對跨產業、跨領域的合作，帶來無限可能的局面。」

Photo Credit:TNL Brand Studio

2021年奧迪創新獎，超過400家新創報名，最後14家進入決選賽程，顯見競爭之激烈。

仔細盤點Audi口中的造舞台，確實不是一件輕鬆任務。因為除了競賽形式，要對夥伴負責，Audi更投入許多不為人知的心力，像是舉辦工作坊，讓新創團隊深度交流；邀請創業導師，幫助新創團隊優化商業模式；甚至與產官研聯手，例如TTA台灣科技新創基地邀請校友參加本次競賽遴選，以及攜手玉山國際加速器（Mosaic Venture Lab）合作，未來將引進市場各種資源，讓台灣的新創有機會踏上國際舞台。

打造未來移動方案展間，ESG不只是概念更要商轉落地

至於文章一開頭提到，如何落實ESG？可觀察到Audi以奧迪創新獎為根基，灌溉ESG元素，今年競賽主題特別設定要涵蓋「永續發展、AI、AR/VR」三項元素，邀請各組新創團隊針對「未來行動式展間」，集思廣益激盪出新穎的移動解決方案。

而且，這項方案必須立基於臺灣的交通基礎建設條件，鼓勵各組新創發揮自身所長，一起討論發想出彼此技術的交集點。

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這對新創團隊無疑是一個極高挑戰的競賽，獲得金獎團隊之一GranDen團隊表示，「每個團隊都是不同專業組成，要從不同領域落實永續議題確實不容易；不過在競賽過程，我們發現更能聚焦市場需求，明確呈現想傳遞的訊息，因此我們各自提出不同的解方。」

金獎另一團隊XRSPACE則回應，「身為新創的成員，Audi打造一個讓我們接觸到其他新創產業的機會，競賽中我們互相交流，也發現每個産業角度看得觀點不同，因此在多方想法刺激之下，共創出過去從沒有想過的可行方案。」

從Audi的夥伴成功學典範，給予市場一個嶄新的作法——落實ESG，不一定只能靠自己閉門造車，要淨零碳排、建構綠色供應鏈，跨產業合作的創意能量，更勝過單一企業的單打獨鬥。

看到今年永續與AI、AR/VR科技有更深度整合，Audi Innovation Award評審之一HERE Technologies北亞區資深經理江青菁表示，「臺灣新創能藉由Audi落實他們的創新，而且將淨零碳排的永續元素納入解決方案，對Audi未來在研發、服務等面向，等於是超前部署ESG。」

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隨著更多新創、供應鏈夥伴與Audi一起加入節能減碳的行列，推出可商轉的具體方案，勢必能實踐ESG，邀請更多夥伴攜手保衛地球！