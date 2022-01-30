《拓墾與傳承》：陳建仁體悟到，公衛研究不只是為了滿足科學家的好奇，更重要的責任是對人類的愛與關懷

文：鄭雅文、牛傑薇、于明暉

在科學探究中感受生命的美好：陳建仁教授（節錄）

陳建仁老師在台灣近代流行病學發展史上扮演著領頭羊角色，在分子流行病學領域，更是舉足輕重的拓荒者與奠基者。他不僅學術成果豐碩，也引導許多學子投入流行病學與公共衛生領域，並曾擔任台大公衛學院院長、衛生署署長、國科會主委、中研院副院長、中華民國第十四任副總統等要職，推動諸多社會與制度改革。

成長

陳建仁老師在1951年出生於高雄縣旗山鎮。父親陳新安先生的教誨，深深影響著陳老師的待人處事態度。「他教導我做一個平凡的人，生活要平淡，做事要平實。平凡才能良善心謙，平淡才能無欲而剛，平實才能造福人群」。

大學時期的陳老師就讀台大森林系與動物系，生物化學、分子生物學、遺傳學，都是他熱愛的科目，不過陳老師笑說自己的大學生涯其實是「社團重於課業」。他曾擔任登山社社長，也是台大慈幼會的創會幹部，時常到孤兒院為孩童進行課後輔導，暑假期間亦常到偏鄉地區進行社會服務。慈幼會的活動讓他對走入人群、關懷弱勢產生了使命感，更重要的，是認識了攜手一生、同舟共濟的夫人羅鳳蘋女士。

進入台大公衛所

1973年，即將大學畢業的陳老師報考了台大生化科學研究所卻不幸落榜，於是先去服預備軍官役，退伍後再次報考研究所，於1975年進入台大公衛所。

陳老師在公衛所受到許多老師的啟發，其中對他影響最深遠的師長莫過於林東明教授。林東明教授採用蘇格拉底式教學法，以不斷提問的方式訓練學生獨立思考，並鼓勵學生發言，這樣的教學法讓陳老師愛上研究。陳老師也向林家青教授學習電腦操作、程式設計和統計分析，又向徐澄清教授學習心理學和精神醫學，並擔任公衛系助教，在寒暑假期間跟隨著陳拱北教授下鄉服務。課餘時間，陳老師投入英文翻譯工作，譯有《無邊的春天》、《如何消除緊張》等著作。在林家青與徐澄清兩位教授的共同指導下，陳老師以「國中缺席缺課學生之研究」為論文主題取得碩士學位。

1977年畢業後，陳老師擔任林東明教授的助教，協助林教授進行Epstein-Barr病毒（簡稱EB 病毒或EBV）與鼻咽癌的流行病學研究。同時他也開始規劃出國留學之路，陸續參加生物物理、衛生統計、流行病學等學門的公費留考，然而卻連續三次落榜。

所幸在林家青教授的推薦下，陳老師先進入美國海軍第二醫學研究所（NAMRU-2）擔任畢思理教授的研究助理，參與全台第一個B型肝炎與肝癌長期追蹤研究，獲得與大師學習的寶貴經驗。陳老師也在此時期寫了《流行病學》教科書，本書在1978年由伙伴出版社出版，多年來一直是公衛領域學生人手一本的暢銷書。陳老師考了第四次公費留考才上榜，在林東明教授和畢思理教授的建議下，至美國約翰霍普金斯大學攻讀遺傳流行病學。

Photo Credit: 巨流出版提供 陳建仁老師於1976年參加公衛系第一屆服務隊。

亦師亦友的師生關係

1983年，陳老師通過博士學位考試，便返回台大公衛所任教。從出國前擔任助教，回國後擔任講師、副教授、教授、流行病學研究所創所所長，到四十八歲擔任公衛學院院長，他將人生的最精華時段，貢獻給成長中的台大公衛學院，努力傳遞知識、栽培學生，更珍惜與年輕學生的互動。

Photo Credit: 巨流出版提供 1986年，陳建仁老師升任公衛系教授。牆上的對聯為「一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂，一粉筆一教鞭在杏壇仁不改其樂」。

陳老師笑著回想這段美好時光，覺得自己很幸運，有機會教導很好的學生，一直有「得天下英才而教之」的喜悅。還在當助教時，陳老師與公衛系第一屆學生（B61）很熟，這班有李應元、黃月桂、李敦厚、謝中誠、羅崇義、陳隆紀等人，當時就覺得公衛系真是個臥虎藏龍的地方。後來擔任多次公衛服務隊隨隊老師，有機會與學生緊密生活，從中見識到許多學生的機智靈敏和服務熱情。

他與鄭玉娟老師一起擔任導師，也是很愉悅的經驗。一直到現在，陳老師仍與許多老學生保持聯繫並時常相聚，他不只傳道、授業、解惑，更與許多學生建立了深厚的師生情誼，甚至成為終生好友。

師生協力的團隊合作

除了擔任大學部師長，陳老師亦培育了眾多優秀的研究人才。他很珍惜師生協力的團隊合作，覺得主動積極的研究生讓自己獲益良多，也帶來很大的樂趣。記得有一次和學生一起到蘭嶼進行研究，坐在小飛機上，不時有雲朵飄了進來，大家飽受驚嚇。到了蘭嶼，一行人共同探討當地A型肝炎感染率甚高的原因，進一步了解達悟族人的文化與生活方式。

師生投入烏腳病研究的過程也令他難忘。當年帶著許光宏、邱弘毅、龐一鳴等研究生前往烏腳病流行區進行田野調查，晚上住在當地衛生所的老宿舍。陳老師不僅是指導老師，還充當廚師，負責餵飽大家的肚子，他開心地回憶著，「白天他們都去做問卷調查，我的任務是上市場買菜，回來煮晚飯給他們吃，然後還要準備第二天早餐，中餐還要幫他們帶便當……」。

還有一次他開著車，帶一群學生去烏腳病流行地區蒐集居民尿液和血液。回程的車上裝滿了檢體，不巧被警察攔住，詢問車上一大盒裝的是什麼。陳老師老實回答：「是血！」，只見警察嚇一大跳。警察再問後車箱裝的是什麼，陳老師亦平靜答道：「是尿！」，警察又一陣目瞪口呆。憶起研究過程中的種種趣事，陳老師忍不住笑了起來，「真的是good old days啊」。

師生合作不僅有著令人難忘的歡樂片段，更產出非常豐碩的研究成果。從烏腳病地區的慢性砷中毒研究、肝癌流行病學、黃麴毒素與生物標記研究、鼻咽癌與EB病毒研究，到慢性病毒肝炎病毒長期追蹤研究，陳老師帶領的研究團隊在台灣近代流行病學發展上扮演著領頭羊角色，在分子流行病學領域，更是舉足輕重的拓荒者與奠基者。

陳老師也參與許多國際合作研究，包括和美國「國家癌症研究所」（US National Cancer Institute, NCI）合作的鼻咽癌研究、與哥倫比亞大學合作的黃麴毒素致癌機轉研究、與日本學者Mizokami教授合作的B型肝炎與C型肝炎研究等等。