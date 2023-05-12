老婦不堪長期家暴殺夫後自首，新北第二起國民法官案首開準備庭，抽出150人備選、7月進行選任

63歲季姓婦人去年11月趁丈夫喝醉熟睡時，將他殺死，犯後報警自首，表示自己受不了長期家暴才會殺夫，這是新北地方法院第二起適用國民法官法審理的案件。今（11）日下午新北地方法院召開準備庭，被告季姓婦人當庭表示認罪，對於自己殺死丈夫的犯罪事實並不爭執，而辯護律師將為其主張長期受家暴、精神狀況不佳等理由，爭取減刑。今天也抽出150位備選國民法官，並將在7月進行選任程序。

案發經過為何？

根據資料，64歲的季姓婦人去年11月30日晚上，趁丈夫喝了酒睡著之後，分別持菜刀、水果刀刺傷丈夫心臟、肺部、肝臟、臉部、頭部等多處，並用木棍毆打丈夫，造成丈夫大量出血，當場死亡。犯案後季姓婦人向警方報警自首。

據了解，范姓男子與季姓婦女2人結婚將近40年，季姓婦女原本住在新竹，結婚後搬到新北市三重；2人曾一起開餐廳，育有2名子女，但子女都已結婚搬離家中。范男長期有家暴傾向，經常毆打妻子，有10次家暴案件的通報紀錄，但是兩人一直未離婚或分居。一直到案發當月，季姓婦人才申請保護令；但兩人仍同住一屋。案發前一晚，范男飲酒後再度對妻子施暴，季姓婦人在丈夫睡著後動手殺丈夫。

今天開庭時，法官詢問季姓婦人的精神狀況能否進行法庭程序，季姓婦人陳述了自己的精神狀況在婚後越來越差，壓力過大，有自律神經失調等問題；甚至曾經有次因為心跳過快，被送到醫院急診治療，服藥後雖然有改善，但還是不時會因為情緒和壓力問題導致身體不適。之前幾次程序時都很緊張，但今天狀態還可以。

檢辯雙方對犯罪事實沒有歧異，訴訟重點將在量刑

今天準備程序中，法官詢問被告是否認罪，辯護律師代答表示認罪，對於犯罪事實就是殺人沒有要爭辯的地方；而檢辯雙方也都認同，被告符合《刑法》62條的「自首」條件；而且沒有《刑法》19條中，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識能力低下的問題。

雙方今天也把此案的爭點聚焦到《刑法》59條，也就是和減刑相關的條款：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」

而檢方則補充強調，認為在討論減刑時必須有幾個重點，第一是犯罪另有特殊之原因與環境等等，第二是在客觀上足以引起一般同情，第三是認為即使宣告法定刑期中的最低（也就是殺人只判最低的10年），尤嫌過重者，三者缺一不可，才能適用減刑。

針對量刑相關的證據調查，檢方聲請被害人（也就是被殺死的范姓丈夫）的弟弟出庭作證，因為他曾與被害人、季婦一起工作數年，可說明雙方平時相處的狀況。

另外檢方也聲請傳喚案發現場負責做鑑定的員警出庭作證，因為認為季婦在犯後對遺體的處理，是衡量其「犯後態度」的重要證據，由於當時的鑑定報告寫得比較艱深，如果能請員警當場向國民法官說明會更清楚。

辯方則聲請傳喚一名新北市社會局的社工出庭作證，因為這名社工在案發前曾到2人的家中進行家訪，對這對夫妻的情況以及季姓婦人遭到家暴、服用身心藥物等情況是最為了解的。另外辯方也聲請傳喚季姓婦人的兄弟姐妹，原因是過去當夫妻兩人起衝突或者季姓婦人遭丈夫毆打時，有時候會逃到兄弟姐妹家中避難，或是和他們透過電話訊息等表達自己的狀況，因此認為非常關鍵的證據。

不過由於辯方還沒有和這幾位證人進行訪談，因此法官只有裁定准許檢方的聲請的2位證人，至於辯方聲請的證人是否到時候能出庭，還要看後續的準備再來討論。

最後，法官詢問季婦是否與被害人家屬和解？辯護人代答表示，目前因被害人家屬都未到庭、也未提出告訴，沒有要追究，因此沒有和解的問題；但是假如將來有被害人家屬提告，姜姓婦人有和解意願。

今日庭訊結束後，合議庭從新北地方法院的備選國民法官「複選名冊」的8000多人中，當場透過電腦程式隨機抽出150位候選國民法官，後續將通知他們在指定日期到庭，進行選任程序，到時候這些國民法官必須填寫問卷，回答法官和檢察官、律師所提出的相關問題，然後再從中、選出6位國民法官、4位備選法官。

完成選任程序後，這些法官會正式參與審判，將由審判長替國民法官們說明法律原則和審判程序（審前說明）後，才會開始審理。

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核稿編輯：翁世航