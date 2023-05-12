老婦不堪長期家暴殺夫後自首，新北第二起國民法官案首開準備庭，抽出150人備選、7月進行選任
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檢辯雙方對於犯罪事實沒有歧異，重點將在「判幾年」，辯護律師聲請傳喚一名社工出庭作證，這名社工在案發前曾家訪，對季姓婦人遭家暴等情況了解。檢察官則聲請傳喚當時負責現場鑑定的員警當證人，到時候將對國民法官當面說明季姓婦人動手殺夫後如何處理遺體。
63歲季姓婦人去年11月趁丈夫喝醉熟睡時，將他殺死，犯後報警自首，表示自己受不了長期家暴才會殺夫，這是新北地方法院第二起適用國民法官法審理的案件。今（11）日下午新北地方法院召開準備庭，被告季姓婦人當庭表示認罪，對於自己殺死丈夫的犯罪事實並不爭執，而辯護律師將為其主張長期受家暴、精神狀況不佳等理由，爭取減刑。今天也抽出150位備選國民法官，並將在7月進行選任程序。
案發經過為何？
根據資料，64歲的季姓婦人去年11月30日晚上，趁丈夫喝了酒睡著之後，分別持菜刀、水果刀刺傷丈夫心臟、肺部、肝臟、臉部、頭部等多處，並用木棍毆打丈夫，造成丈夫大量出血，當場死亡。犯案後季姓婦人向警方報警自首。
據了解，范姓男子與季姓婦女2人結婚將近40年，季姓婦女原本住在新竹，結婚後搬到新北市三重；2人曾一起開餐廳，育有2名子女，但子女都已結婚搬離家中。范男長期有家暴傾向，經常毆打妻子，有10次家暴案件的通報紀錄，但是兩人一直未離婚或分居。一直到案發當月，季姓婦人才申請保護令；但兩人仍同住一屋。案發前一晚，范男飲酒後再度對妻子施暴，季姓婦人在丈夫睡著後動手殺丈夫。
今天開庭時，法官詢問季姓婦人的精神狀況能否進行法庭程序，季姓婦人陳述了自己的精神狀況在婚後越來越差，壓力過大，有自律神經失調等問題；甚至曾經有次因為心跳過快，被送到醫院急診治療，服藥後雖然有改善，但還是不時會因為情緒和壓力問題導致身體不適。之前幾次程序時都很緊張，但今天狀態還可以。
檢辯雙方對犯罪事實沒有歧異，訴訟重點將在量刑
今天準備程序中，法官詢問被告是否認罪，辯護律師代答表示認罪，對於犯罪事實就是殺人沒有要爭辯的地方；而檢辯雙方也都認同，被告符合《刑法》62條的「自首」條件；而且沒有《刑法》19條中，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識能力低下的問題。
雙方今天也把此案的爭點聚焦到《刑法》59條，也就是和減刑相關的條款：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」
而檢方則補充強調，認為在討論減刑時必須有幾個重點，第一是犯罪另有特殊之原因與環境等等，第二是在客觀上足以引起一般同情，第三是認為即使宣告法定刑期中的最低（也就是殺人只判最低的10年），尤嫌過重者，三者缺一不可，才能適用減刑。
針對量刑相關的證據調查，檢方聲請被害人（也就是被殺死的范姓丈夫）的弟弟出庭作證，因為他曾與被害人、季婦一起工作數年，可說明雙方平時相處的狀況。
另外檢方也聲請傳喚案發現場負責做鑑定的員警出庭作證，因為認為季婦在犯後對遺體的處理，是衡量其「犯後態度」的重要證據，由於當時的鑑定報告寫得比較艱深，如果能請員警當場向國民法官說明會更清楚。
辯方則聲請傳喚一名新北市社會局的社工出庭作證，因為這名社工在案發前曾到2人的家中進行家訪，對這對夫妻的情況以及季姓婦人遭到家暴、服用身心藥物等情況是最為了解的。另外辯方也聲請傳喚季姓婦人的兄弟姐妹，原因是過去當夫妻兩人起衝突或者季姓婦人遭丈夫毆打時，有時候會逃到兄弟姐妹家中避難，或是和他們透過電話訊息等表達自己的狀況，因此認為非常關鍵的證據。
不過由於辯方還沒有和這幾位證人進行訪談，因此法官只有裁定准許檢方的聲請的2位證人，至於辯方聲請的證人是否到時候能出庭，還要看後續的準備再來討論。
最後，法官詢問季婦是否與被害人家屬和解？辯護人代答表示，目前因被害人家屬都未到庭、也未提出告訴，沒有要追究，因此沒有和解的問題；但是假如將來有被害人家屬提告，姜姓婦人有和解意願。
今日庭訊結束後，合議庭從新北地方法院的備選國民法官「複選名冊」的8000多人中，當場透過電腦程式隨機抽出150位候選國民法官，後續將通知他們在指定日期到庭，進行選任程序，到時候這些國民法官必須填寫問卷，回答法官和檢察官、律師所提出的相關問題，然後再從中、選出6位國民法官、4位備選法官。
完成選任程序後，這些法官會正式參與審判，將由審判長替國民法官們說明法律原則和審判程序（審前說明）後，才會開始審理。
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核稿編輯：翁世航
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
我們想讓你知道的是
致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。