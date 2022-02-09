記2021年香港十大樂聞

文：洪思行（樂評人，香港藝術發展獎2017藝術新秀獎〔藝術評論〕得主。個人網站）

上月，香港電台第四台公布了2021年「十大樂聞齊齊選」的投票結果，從21項候選音樂新聞中，選出十項「對香港文化及學術發展影響最為深遠的樂聞」，是作為回顧2021年香港樂界的一扇不錯的窗。

討論今年的「十大樂聞」前，先說說「十大樂聞齊齊選」的投票機制，第四台會先邀請音樂及文化界人士提名樂聞，集合成數十則樂聞，從中就其學術性與新聞性評分，並複選出二十條給公眾投票，若選出二十條樂聞後發生突發新聞，第四台會諮詢業界人士是否適合加進複選名單中，這就是為何今年有21項候選音樂新聞的原因。

另外值得注意的是，隨著創刊逾三十年的《美樂集》停刊，「十大樂聞齊齊選」是近年首次全透過網上投票而得出結果，過往第四台會利用《美樂集》宣傳這個活動，並讓市民郵寄附上的投票表格。話雖如此，據了解投票率沒有因此受太大影響。而且以往在截止日期前第四台會從單一地址收到大量投票表格，那是一些獲提名的藝團動員粉絲投票，這個情況已不復見了（當然網上動員還是會有的）。

聚焦今年的「十大樂聞」，排首位的「Uncle Ray榮休」高票得選，得票率高達80.5%，比第二位的67.9%多超過10個百分點，比2020年的首位得票率（66.1%）和2019年的（72.4%）都要高，可謂眾望所歸，足見Uncle Ray在香港人心目中的地位。

不過，從另一方面看，「Uncle Ray榮休」代表香港失去一個極為重要的唱片騎師，事實上「十大樂聞」中有不少新聞跟「失去」相關的，除了「Uncle Ray榮休」外，「資深樂評家周凡夫辭世」（第二位）、「創刊逾三十年的《美樂集》停刊」（第三位）和「曾福琴行結業」（第六位）都是「失去」的新聞，不得不說2021年確實是一個「離散之年」。

除了Uncle Ray外，還有兩名大前輩入選十大，分別是「葉惠康獲頒授銀紫荊星章」（第五位）和「盧景文獲頒授香港藝術發展獎『終身成就獎』」（第八位）。這兩個都是表揚二人對香港音樂所作出的貢獻，較可惜的是泛亞交響樂團雖仍十分活躍，但擔任音樂總監的葉惠康因年事已高而退居幕後，反之盧景文仍孜孜不倦，每年都有穩定數量的製作。

說到演出，餘下的四個樂聞都或多或少跟表演相關，分別是「香港小交響樂團與MOViE MOViE首度合辦『Life is Art盛夏藝術祭』電影節」（第四位）、「香港演藝學院音樂學院及香港電台呈獻《貝多芬鋼琴奏鳴曲全集》」（第七位）、「香港兒童合唱團上演新創作音樂劇《歌王之王》」（第九位）和「香港中樂團為全球中樂行業第一個樂團設置網上音樂廳」（第十位），不過當中只有第九位是現場演出，反映在疫情下各藝團靜極思動，推出各種新計劃與觀眾接觸。

坦白說，筆者對「受疫情影響，很多音樂會被迫取消或改變節目內容」只排第十四位感到有點錯愕，畢竟這是對整個業界和觀眾都有影響，上年「十大樂聞」中有五個跟疫情有關。不過細想後也覺不無道理，畢竟大家已經習慣，再不是「新」聞了，即使執筆之際正值第五波疫情，表演再被迫取消，業界都無強烈的意見，只能默默承受……

另外已有數年不見的樂聞是本地學校在外地比賽得到佳績的新聞，往年總有一兩則相關的樂聞入選十大（學校動員投票能力非常大），可是因為疫情，不要說去外國比賽，連本土的比賽也難以展開，或者今年都不會有這種樂聞入選了。

相關文章：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員