憂5G影響飛機設備，數家航空公司暫停部分美國航線、要求限制機場周圍基地台部署

美國電信營運商AT&T與Verizon，在今（2022）年1月陸續在美國多個城市啟用5G C-Band（3.7GHz-4.2GHz）提升服務品質，不過在此之前就已經引發航空業爭議，因為C-Band的頻段範圍與美國航空管理的雷達高度計頻段過於相近，恐有影響飛行安全的疑慮。

《Inside》報導，部分美國航空公司和貨運公司在1月17日表示，原先定於週三（19日）部署的新5G無線服務可能會導致飛機停飛，這將讓數千名美國人滯留在海外，並延遲重要貨物的交付期。

主要營運商在寫給拜登（Joe Biden）政府的一封信中指出，C波段5G會干擾飛機的儀器，可能會導致大量的美國飛機出現飛安問題。所以，到週三的最後期限，美國大部分的大型機場將受到美國聯邦航空總署（FAA）的5G相關航班限制。

達美航空、聯合航空、聯邦快遞、UPS和其它公司的執行長在信中表示，這意味著，一天將有1100多個航班和10萬名乘客的旅程將被取消、更改航線或延誤。

這些公司的執行長呼籲美國政府禁止在機場2英里（1英里＝1.609公里）範圍內部署5G網路，直到FAA找出能確保飛航安全的措施，否則可能會對客運航班和全球供應鏈造成「災難性」後果，不只影響乘客安全，重要的醫療品運輸也會遇到問題。

這封呼籲信是在FAA批准美國約45％的商用機隊，能在部署5G服務的機場進行降落之後所發出，而且預計FAA將會批准更多的飛機在部署5G服務的機場降落。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

雖然在產業上書後，AT&T與Verizon堅持自家的5G系統不會影響飛航安全，而且已在超過40個其他國家安全使用，但美國時間18日時，兩間電信公司仍允諾將暫緩在影響飛行通訊的機場範圍設站，不過仍有多家航空公司已經發難，包括阿聯酋、印航、ANA與日航等航空公司宣布停止部分美國航線。

《癮科技》報導，阿聯酋航空的公告直接指出將在1月19日起暫停飛往波士頓、芝加哥、達拉斯、休士頓、邁阿密、紐澤西、奧蘭多、舊金山與西雅圖等地，同時與飛機製造商、美國航空管理單位積極合作試圖釐清可能的影響；至於ANA則是引述波音公司說法，指稱波音主動通知ANA美國的C-Band可能會干擾波音777機型的無線電高度計。

《路透社》報導，針對此一爭議，電信公司表示將持續與航空器製造商與相關管制機構溝通，降低營運上的擔憂，並希望能盡快繼續相關地區的5G服務發展；白宮則表示將在5G部署與飛安之間，尋求一個最小化空中交通問題的解方。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺