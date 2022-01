倉鼠染疫港府下令「人道毀滅」2千隻小動物，動保團體感震驚、呼籲主人勿棄養

(中央社)香港衛生部門近日在寵物倉鼠身上化驗出COVID-19病毒,即時禁止進口,並要求部分市民把倉鼠送交當局作人道處理。

官員昨天(19日)公布,這家寵物店及其位於新界大埔一個倉庫的所有動物已被人道處理,並勒令本地所有出售倉鼠的店鋪暫時停業,同時帶走全部倉鼠作測試,之後再作人道處理。

漁護署長梁肇輝在記者會上說,去年12月22日至今年1月7日進口的兩批倉鼠,含有COVID-19病毒的風險較高。

綜合媒體報導,銅鑼灣一家龍物店一名女職員日前確診感染COVID-19病毒變異株Delta,接著曾光顧該寵物店的一名女顧客及其丈夫先後確診。

衛生局在這家寵物店抽取動物及環境樣本進行病毒化檢,結果呈初步陽性,不排除病毒由此傳染。

漁護署表示,署方曾帶走店內125個樣本進行化驗,當中包括78隻倉鼠、龍貓及兔子,11個來自倉鼠的樣本對病毒呈陽性,其他樣本呈陰性。呼籲所有在去年12月22日或之後購買倉鼠的人,把倉鼠交給署方作人道處理,但切勿把倉鼠棄置街上。

據公布資料,本地有34家寵物店出售倉鼠,署方估計要人道處理的倉鼠及細小動物約有2000隻。

另外,香港昨日新增18宗COVID-19確診個案,其中11宗為本土個案。

本月初起,香港出現第五波COVID-19疫情,且大多與變異病毒株Omicron有關,但最近同時出現上述Delta確診案,兩種變異病毒同時在港出現,令當局憂慮疫情更難控制。

愛護動物協會:主人勿棄養

香港一家寵物店日前有倉鼠採檢COVID-19呈陽性反應,港府因而決定撲殺數以百計的小動物,今天面臨動物保護團體強烈反彈。

跟中國一樣,香港在防範COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情上,維持採取嚴格的「清零」政策,透過追蹤接觸者、普篩、嚴格隔離與延長保持社交距離規定等,根絕病毒蹤跡。

然而,最新措施將矛頭指向倉鼠等小動物,包括絨鼠、兔子與天竺鼠等。有關當局昨天表示,將「採取預防措施」,撲殺這些動物。

Little Boss寵物店販售的倉鼠日前驗出對Delta變異株呈陽性反應。穿著全身個人防護裝備的官員昨晚提著印有「生物危害」警告字語的紅色塑膠袋走出寵物店。

有關當局「強烈建議」去年12月22日以後購買倉鼠的民眾,交出寵物讓當局撲殺。

香港各地動物愛好者對當局決定感到氣憤,他們在請願平台Change.org發起的聯署,在一天之內取得2萬3000多份連署書;香港愛護動物協會(Society for the Prevention of Cruelty to Animals)也譴責這項決定。

香港愛護動物協會今天在發給《法新社》的聲明中說:「愛協對漁護署有關人道處理逾2000隻小動物的措施表示震驚及遺憾。」並表示:「愛協呼籲寵物主人切勿過份恐慌及棄養飼養的寵物。」

香港有關當局昨天說,驗出COVID-19陽性的倉鼠據信是自荷蘭進口。

香港食物及衞生局局長陳肇始在記者會上說:「國際上未有證據顯示寵物可把新冠病毒傳染人類,但為審慎起見,當局對任何有可能的傳播途徑採取防範措施。」

有關當局說,在Little Boss寵物店售出的約1000隻動物,以及在全港數十家寵物店售出的另1000隻動物,全都將遭到撲殺。香港也禁止進口小型哺乳動物。

