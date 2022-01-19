倉鼠染疫港府下令「人道毀滅」2千隻小動物，動保團體感震驚、呼籲主人勿棄養

（中央社）香港衛生部門近日在寵物倉鼠身上化驗出COVID-19病毒，即時禁止進口，並要求部分市民把倉鼠送交當局作人道處理。

官員昨天（19日）公布，這家寵物店及其位於新界大埔一個倉庫的所有動物已被人道處理，並勒令本地所有出售倉鼠的店鋪暫時停業，同時帶走全部倉鼠作測試，之後再作人道處理。

漁護署長梁肇輝在記者會上說，去年12月22日至今年1月7日進口的兩批倉鼠，含有COVID-19病毒的風險較高。

綜合媒體報導，銅鑼灣一家龍物店一名女職員日前確診感染COVID-19病毒變異株Delta，接著曾光顧該寵物店的一名女顧客及其丈夫先後確診。

衛生局在這家寵物店抽取動物及環境樣本進行病毒化檢，結果呈初步陽性，不排除病毒由此傳染。

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漁護署表示，署方曾帶走店內125個樣本進行化驗，當中包括78隻倉鼠、龍貓及兔子，11個來自倉鼠的樣本對病毒呈陽性，其他樣本呈陰性。呼籲所有在去年12月22日或之後購買倉鼠的人，把倉鼠交給署方作人道處理，但切勿把倉鼠棄置街上。

據公布資料，本地有34家寵物店出售倉鼠，署方估計要人道處理的倉鼠及細小動物約有2000隻。

另外，香港昨日新增18宗COVID-19確診個案，其中11宗為本土個案。

本月初起，香港出現第五波COVID-19疫情，且大多與變異病毒株Omicron有關，但最近同時出現上述Delta確診案，兩種變異病毒同時在港出現，令當局憂慮疫情更難控制。

愛護動物協會：主人勿棄養

香港一家寵物店日前有倉鼠採檢COVID-19呈陽性反應，港府因而決定撲殺數以百計的小動物，今天面臨動物保護團體強烈反彈。

跟中國一樣，香港在防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上，維持採取嚴格的「清零」政策，透過追蹤接觸者、普篩、嚴格隔離與延長保持社交距離規定等，根絕病毒蹤跡。

然而，最新措施將矛頭指向倉鼠等小動物，包括絨鼠、兔子與天竺鼠等。有關當局昨天表示，將「採取預防措施」，撲殺這些動物。

Little Boss寵物店販售的倉鼠日前驗出對Delta變異株呈陽性反應。穿著全身個人防護裝備的官員昨晚提著印有「生物危害」警告字語的紅色塑膠袋走出寵物店。

有關當局「強烈建議」去年12月22日以後購買倉鼠的民眾，交出寵物讓當局撲殺。

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香港各地動物愛好者對當局決定感到氣憤，他們在請願平台Change.org發起的聯署，在一天之內取得2萬3000多份連署書；香港愛護動物協會（Society for the Prevention of Cruelty to Animals）也譴責這項決定。

香港愛護動物協會今天在發給《法新社》的聲明中說：「愛協對漁護署有關人道處理逾2000隻小動物的措施表示震驚及遺憾。」並表示：「愛協呼籲寵物主人切勿過份恐慌及棄養飼養的寵物。」

香港有關當局昨天說，驗出COVID-19陽性的倉鼠據信是自荷蘭進口。

香港食物及衞生局局長陳肇始在記者會上說：「國際上未有證據顯示寵物可把新冠病毒傳染人類，但為審慎起見，當局對任何有可能的傳播途徑採取防範措施。」

有關當局說，在Little Boss寵物店售出的約1000隻動物，以及在全港數十家寵物店售出的另1000隻動物，全都將遭到撲殺。香港也禁止進口小型哺乳動物。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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