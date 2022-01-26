三星Galaxy S22發表會前資訊完全匯整：從外型設計、硬體規格到主打特色一次搶先揭露！

對於許多熱愛科技的朋友來說，2022年的到來也意味著新一波的產品更迭潮即將到來，光是年初的CES 2022美國消費電子大展，就已經成為各類科技品牌搶先發佈今年新品的戰場，不過對於現代人不可或缺的智慧型手機來說，真正的開戰時刻才正要開始。像是受到大家關注的三星新一代Galaxy S新旗艦，也在日前正式發表了今年度Galaxy Unpacked發表會的預告，將在2月9日（台灣時間23:00）正式「揭密」今年新機的真貌！

不過依照過去的慣例，早在幾個月前，三星新一代的Galaxy S22系列新機，就已經有許多「馬路消息」在網路上流傳，差不多也能拼湊出手機的整體輪廓。雖說還要等到過完農曆春節才能看到這款新機正式發表，編輯還是提前整理好外媒曝光的相關資訊，搶先了解全新的Galaxy S22系列會有哪些重點特色。

三星官方的展前預告片這麼短，裡頭藏了哪些玄機？

今年三星仍舊依循過往的慣例，在發表會前先放出了幾則預告片，來吊吊大家的胃口，順便也為新機發表會暖場一下，讓網路上多一些討論話題，而今年的預告片也十分「短小精悍」，而且乍看之下讓人丈二金鋼摸不著頭腦，不知道影片中的一些影像代表什麼意義？不過事實上這些內容都是有跡可循的，就讓編輯來為大家深度解析…

從影片中一閃而逝的兩支手機「剪影」來看不難發現到，左邊機身邊角較圓弧，右邊機身邊角較偏直角，可以明顯看出分別是過去Galaxy S系列與Galaxy Note的外型設計對比，而兩個剪影最終合而為一，也暗示了先前流傳此次新機的頂級系列「Galaxy S22 Ultra」即為過去Galaxy Note系列「繼承者」的定位。

Photo Credit:Samsung 影片中的兩支手機剪影，左邊很明顯是過往Galaxy S的設計，而右邊則是Galaxy Note系列偏方正的外觀。

外媒曝光訊息提前揭露三星Galaxy S22五大重點特色！

一直以來，三星的Galaxy S系列就是受到全球關注的重要機種，早在半年前就陸續在網路上可以看到許多「超前部署」的馬路消息，不過隨著發表日的逼近，更多外媒的提前爆料可信度也愈來愈高，下面編輯也為大家整理出Galaxy S22系列到底有哪些被外媒提前曝光的重點特色吧！

#重點一：S Pen成為標配，手感更提升

今年Galaxy S22系列的馬路消息中，最大的爆點莫過於「S Pen」這個過去Galaxy Note系列最大的特色將正式成為「標準配備」，相較於先前Galaxy S21 Ultra與Galaxy Z Fold3對於S Pen的支援屬於外置式配件，Galaxy S22 Ultra可能會比照過去Note系列內建有筆槽，讓S Pen能有一個「家」。

不過除了僅僅將S Pen直接整合至手機中，根據國外媒體XEETECARE 的爆料，Galaxy S22 Ultra內建的S Pen甚至可能會有新的升級－輸入延遲將降至2.8 ms的水準，相較於過去Galaxy Note20系列的9 ms，延遲僅1/3左右，這也讓使用者在螢幕上書寫繪畫時，能體驗到更高的流暢度。

Photo Credit:XEETECARE 外媒的影片進一步曝光Galaxy S22 Ultra所內建的S Pen將具備僅2.8ms的超低延遲，這也意味著實際的體驗將會再升級。

#重點二：4nm製程處理器

根據過去三星Galaxy S系列的慣例，不同國家發售的機型可能會採用不同品牌的處理器，而過去幾年大致可區分為高通的Snapdragon與三星自家的Exynos系列，而今年預料也會是這樣如此，而且和去年相同的是，無論是高通或是三星的處理器，都將會是三星的4nm製程打造。

Photo Credit:SamMobile 網路上流出型號為SM-S908N的GeekBench 5跑分資料，被認為就是高通版本的Galaxy S22 Ultra。

而比較可能導入台灣市場的高通版本，應該會是去年底已解禁的Snapdragon 8 Gen 1，同樣採用一個超大核、三個大核與四個小核的八核心組成，目前根據外媒SamMobile的報導指出，知名的跨平台效能基準測試應用GeekBench的線上資料庫中，已經有疑似三星Galaxy S22 Ultra的跑分成績出現，整體效能也比前一世代的Snapdragon 888有所提升，至於在功耗方面的表現，可能要等實機正式發表後才會見真章了。

#重點三：螢幕規格有亮點

一直以來，「螢幕」的規格就是三星旗艦機種的最大優勢之一，而三星廣泛使用在Galaxy S、Galaxy Z系列上的Dynamic AMOLED 2X螢幕也曾被全球權威螢幕評測媒體DisplayMate選為全球最佳的手機顯示器，而今年的Galaxy S22系列是否將在螢幕規格方面有所突破，也成為值得關注的焦點。

Photo Credit:SamMobile 圖說：疑似三星官方實驗室流出的資訊可以看到Galaxy S22+與Galaxy S22 Ultra的螢幕將具備1750 nits的超高峰值亮度。

根據外媒SamMobile的報導指出，網路上已經有疑似從三星開發實驗室流出的測試資料，推估三星今年新機中的Galaxy S22+與Galaxy S22 Ultra都將配置亮度更高的新一代AMOLED螢幕，在自動模式下峰值亮度將可達到1,750 nits的水準，相較於去年的Galaxy S21+的1,300 nits與Galaxy S21 Ultra的1,500 nits要高出許多，進一步提升手機在戶外陽光直射的情況下的可辨識度。此外，預估今年新款的Galaxy S22系列螢幕也同樣擁有100% DCI-P3色域呈現的標準，更能完美呈現HDR內容。

#重點四：主鏡頭再升級

作為三星的旗艦機系列，相機拍攝能力自然也是不容忽視的一環，而今年Galaxy S22系列的相機會有哪些升級，也是相當令人期待的重點之一。根據外媒GSMArena引述來自韓國媒體的報導指出，今年三星的Galaxy S22 Ultra將會維持去年Galaxy S21 Ultra的四鏡頭配置，包括1.08億像素的主鏡頭，1200萬像素的超廣角鏡頭、1000萬像素的3x與10x望遠鏡頭各一組，不過比較特別的是1.08億像素的主鏡頭將會搭載名為「Super Clear Lens（超清晰鏡頭）」的技術，可以降低光線射入鏡頭時的眩光與反射問題，聽起來蠻像是相機鏡頭表層的鍍膜技術。

Photo Credit:GSMArena 外媒曝光疑似Galaxy S22 Ultra的規格說明圖有提到後置相機的主鏡頭將配置「Super Clear Lens」的特色功能。

#重點五：外觀設計有新貌

早在去年11月左右，網路上就有疑似Galaxy S22系列的手機外觀設計資訊流出，而且除了像是保護貼這類的產品推測Galaxy S22三款新機的螢幕尺寸，甚至也有疑似Galaxy S22 Ultra真機的照片流出，而外媒FrontPageTech獨家揭露的內容提前爆料Galaxy S22 Ultra將會有類似於過去Galaxy Note系列的外觀風格。

Photo Credit:FrontPageTech 去年就曝光的疑似Galaxy S22 Ultra實機照片可以發現到相機模組的部份和前一代的Galaxy S21 Ultra有很大的不同。

此外，外媒公開的照片組也以看到手機清晰的背蓋設計，相較於過去兩年三星廣泛使用的「矩陣型」相機，新設計直接把模組區塊拿掉，採用了挖孔式的相機佈局，視覺上與去年發售的旗艦機Galaxy A32十分類似，而且看起來各個相機凸起的程度相較於過去更為平緩一些。另外在顏色方面，根據外媒Techradar的報導指出，除了最基本的黑、白兩色會是全系列皆有的「標準款」之外，Galaxy S22將會有玫瑰金、粉金兩種新色，另外Galaxy S22與Galaxy S22+都將會有消光風格的綠色款。至於最高階的Galaxy S22 Ultra除了黑白基本色之外，還將會有新款的酒紅色與墨綠色。

Photo Credit: Techradar 目前流出的Galaxy S22系列外型設計，除了最大尺寸的旗艦Galaxy S22 Ultra之外，似乎Galaxy S22與Galaxy S22+都將維持去年Galaxy S21系列的設計風格。

不只是規格升級，Galaxy Note 系列實質整併也將帶動舊有用戶回歸？

去年三星宣佈將終止Galaxy Note這個經典系列的新機推出，讓許多忠實用戶感到心碎，而媒體也推測或許是與全球缺晶片、以及Galaxy Note系列的銷售不如預期相關，但從三星官方將許多研發與行銷預算大量投入可摺疊螢幕機種，也能看出或許兼具大螢幕與攜帶性的Galaxy Z系列對於三星的市場佈局更為重要。此外，2021年在Galaxy S21 Ultra與Galaxy Z Fold3陸續支援S Pen的功能也獲得消費者的好評，或許也讓三星發現到與其讓S Pen「綁」在單一的Galaxy Note系列，或許讓這項功能成為三星生態系的一環，會更佳有利，同時也讓三星維持一年「雙旗艦」的策略：直立型的Galaxy S系列與可摺疊螢幕的Galaxy Z系列，更易於配置研發與行銷資源，日後的升級維護成本也能降低。

當然，目前傳出即將發表的Galaxy S22系列中的頂級款Galaxy S22 Ultra將直接成為「新一代的Galaxy Note」，或許也是三星在深思熟慮後的結果，畢竟Galaxy Note系列在全球也擁有數千萬的用戶，對於三星來說自然也是需要積極拉攏的一群人，而Galaxy Note藉由Galaxy S22 Ultra之名「重生」，相信也能帶動原有Galaxy Note系列用戶的「回歸」。