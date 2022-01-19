香港公屋數目疑似封頂？

年年政府都誓神劈願話係多啲公屋，不惜向綠化帶甚至郊野公園打主意，咁近年公屋數字有無多到？

截至 公屋單位總數 較上年底淨增長 2017年底 802,134 +4,729 2018年底 818,903 +16,769 2019年底 828,138 +9,235 2020年底 835,665 +7,527 2021年底 836,643 +978

（資料來源：注1）

公屋單位增長數字有2018年底起逐年下跌，截至去年第三季更增長不足1,000，而住係公屋嘅居民數字由2019年起減少11,267人，雖然數字可能與人口老化有關[2]，但與公屋最新總數字近乎「封頂」不無關係。

過去四年賣走近萬公屋庫存

2017年10月林鄭提出「公屋封頂論」，指公屋數目最高限制為80萬，被大肆批評後隨即否認。當年雖然否認，但最新數據同近年趨勢都顯示，「公屋封頂論」似乎正在逐步實現。

圖片由作者提供

有兩個因素影響導致公屋數目近乎封頂，除咗因2018年起公屋落成數目由過往每年20,000個左右，逐步下跌至2020年6,605個外，將新建成嘅公共房屋資源私有化，亦嘅主要因素之一。林鄭收回「公屋封頂論」後3個月，政府宣布綠置居恆常化後頭兩年賣出市場嘅公屋庫存分別為2,545個及3,696個，2020/21年計劃計劃賣4,700個，但受疫情影響最後只賣出2,112個，但四年依然合共搶走近萬個單位。

唔少團體當時擔心綠置居恆常化會令公屋庫存降低，不過政府辯稱綠置居「不會減少公屋供應」，因為合資格綠居買家一早排緊公屋。但當年立法會議員不買賬，要求政府即使將綠置居恆常化，亦要根據《長遠房屋策略》繼續增建租住公屋，以保障無能力買樓嘅基層家庭需要[3]。

過咗幾年，呢個理想並無實現。新建成公屋數字一邊減少，經綠置居流出市場嘅公屋資源一邊增加，此消彼長之下，公屋總數停滯不前，長遠必對公屋流轉及輪候冊有所影響：近幾年綠置居出售單位數目約為每年新落成公屋單位嘅30%，呢啲資源原本係預留作租住公屋，但最後流出市場，政策恆常化長遠或許影響公屋流轉，造成惡性循環。

房委會賣公屋居屋大賺96億

咁政府點解要賣公屋？政府並不缺錢，最主要嘅講法係話幫助基層上車（但有無問過佢哋想租屋定買樓多啲先？），實質上保障房委會賺錢嘅機會都係原因之一。

睇番數簿預計本年度房委會有成96億盈餘，賺咁多，唔多唔少都係因為同近年綠置居越賣越多同復售居屋有關[4]。2021年，居屋同公屋建築成本每個分別只係65萬同76萬，但可以賣200多萬至500萬不等，房委會儼如變成一個逐利發展商。

政府或許長遠淡化租住公屋的社會角色？

但房委會唔係公營機構咩？雖然係公營機構，但政府要求房委會「自負盈虧」，係呢個原則下起屋賺錢成為生存條件之一，直接與提供廉價租住公屋嘅目標衝突。但賺錢賺成近百億，又係咪必要呢？

建屋量減少、視綠置居為公屋政策一部分、強調置業階梯，自70年代起建立嘅租住公屋作為社會福利嘅觀念及政策正逐步瓦解，呢個趨勢同歐美國家如英國自1980年代起嘅公共房屋私有化、房屋金融化、鼓勵借貸置業的趨勢有相似之處，而公共房屋私有化對社會及基層生存權的遺害，在全球各地已有廣泛討論[5]，而香港政府似乎唔介意呢啲問題繼續惡化落去。

注釋：

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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