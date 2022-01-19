黃偉哲再陷「線民疑雲」，促轉會指媒體報導多處與事實不符，民進黨：支持黃主動對外說明並還原真相

＊首圖為黃偉哲去年為公投拉票。



台南市長黃偉哲去年11月遭影射曾是「台大抓耙仔」，當時他否認且向警方備案，不過《鏡傳媒》近日再次刊出一系列報導，指促轉會去年約談多人，釐清白色恐怖時期情治單位監控對象，其中包括當時為台大農推系學生的黃偉哲。

報導指黃偉哲大一時被教官掌握、吸收，還當了3年國民黨線民提供情報，相關單位以「誤餐費」名義讓他支領每次約1、2千元報酬，領據至今保留在促轉會卷證中。直到參與520農運遭警方暴打後拒絕配合，此後反被列為監控對象。

對此，黃偉哲今（19）日在臉書發文重申「我從來沒有出賣同志，我光明磊落，禁得起考驗」，並強調任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴。促轉會則發布新聞稿表示，報導內容與訪談內容有落差，不能全盤採信。

黃偉哲：不實攻擊將提告

黃偉哲今天在臉書發文，詳述就讀台灣大學時參加校園學生運動，教官打電話到家中「曉以大義」，情治單位人員更是數度向爸爸關切「在學校亂舞的黃偉哲」。

黃偉哲指出，他遭父親責罵打巴掌，「但情治單位恐嚇我的父母，只會讓我更憤怒；鎮暴警察在街頭對我痛毆，只會更堅定我的意志。當年的台大學生黃偉哲，沒有選擇屈服，而是更積極投入。」

黃偉哲表示，他聲援520農民運動時，從街頭被鎮暴警察拖到城中分局暴打，「情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論他們採取任何威脅利誘的手段，我從來沒有出賣過同志。」「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴。」

黃偉哲表示，壓迫的年代，只有受難者。在民主化的今天，還有人利用虛假的特務報告，進行政治鬥爭，延續黨國威權的幽靈，「我的立場很清楚，威權時代的檔案應該全面公開、全面檢視，追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌。」

黃偉哲今天出席活動受訪時也表示，轉型正義是非常嚴肅、慎重的事，情治機關裡的資料、檔案有很多是虛偽不實、甚至造假，也因此造就很多冤假錯案，如果把情治機關虛偽不實的資料，在未經清楚辨識查證的情況下拿來做指控或攻擊，除了個人覺得遺憾外，也會請律師依法追訴相關責任。

促轉會：多處與事實不符

促轉會則在今天下午發布新聞稿指出，媒體報導的相關內容，有多處與事實不符。監控檔案與其他政治檔案一樣，反映特定觀點與脈絡，資訊有真有假，若全然相信，可能淪為讓「舊日情治人員的筆記主導轉型正義」的怪象。

促轉會說明，為了解威權統治時期，黨國體制運作、情治機關如何透過在各領域布建，對社會施以嚴密監控，並釐清監控類檔案事實，曾針對檔案記載當事人進行訪談或調查，也曾於2020年11月間邀請黃偉哲來會接受訪談，對其是否和情治人員接觸、提供情資、領取津貼一事，進行檔案核實。訪談與準備過程均嚴守秘密，絕未對外透露訪談內容與檔案，相關報導有澄清必要。

促轉會說，報導中多處提及有親筆簽名領據，因調查局並未移轉領據類檔案，促轉會也未掌握，更無可能於調查過程中出示領據。因此報導中提及：「領據至今仍保留在促轉會卷證中」、「黃臉色一沉坦承親筆所簽」、以及「有人在監控類檔案中看到線民領據並向促轉會舉證」等相關情節，皆非事實。

促轉會也說，「知情人士」所提及的訪談內容與實況，多處與事實不符，包括時任促轉會副主委葉虹靈出示牛皮紙袋、教官提及的黃偉哲家庭背景、訪談情境包含當事人表情等情節，均未出現在訪談中。

促轉會強調，監控體制圖像還需要更為長期的整理研究，針對檔案上涉及的情報來源，情治機關對於如何揭露也有不同看法，這些都有待部會之間達成共識，推動相關修法。

民進黨：支持黃偉哲主動對外說明還原當年情況

民進黨發言人謝佩芬下午回應，包含促轉會與黃偉哲本人都有針對報導做出相關回應與澄清，民進黨認為，轉型正義是為了要完整釐清威權體制「真相」，以及當時國民黨政府如何藉由威權體制限縮與打壓人民自由與民主的權利，進而促成社會面對真相與尋求和解。

民進黨表示，支持黃偉哲主動向外界說明與還原當年的情形，並希望促轉會就轉型正義的推動及真相釐清持續努力，落實促轉工作的目標。

謝佩芬強調，民進黨執政後推動轉型正義最核心的初衷，並非清算，更非鬥爭，而是揭露威權統治機關所犯下的過錯，讓真正的加害者誠實面對他們過去所犯的過錯，真心向受難者及台灣社會道歉，使得整體社會能共同面對真相、釐清責任、修復創傷、和解包容，讓台灣能夠走向共同的未來。

謝佩芬表示，轉型正義不只是開放政治檔案，就如同促進轉型正義委員會所言，盡信或全然推翻都可能失之武斷，未來在使用相關檔案時，仍應保持審慎，多方查證比對，方有助還原歷史。不論朝野政黨，都還有需要努力之處，也要再次呼籲國民黨誠懇面對轉型正義的責任，勇於面對過往威權統治台灣的歷史責任。讓台灣民主繼續深化、持續推動轉型正義，依然是民進黨未來重要的任務與工作。

民進黨去年爆出立委黃國書承認自己在威權時期擔任過線民且退出民進黨，後續又有創黨主席江鵬堅也曾是臥底的消息傳出，民進黨立委賴品妤表示，是時候來思考、重視黨內的轉型正義議題，她提議推動台版《除垢法》，希望能創造討論空間。