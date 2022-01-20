【影評】《天堂計畫》：生命這麼美麗為什麼要結束？安樂死帶來的死亡道別

記得去（2021）年在金馬影展的泰坦廳，當銀幕閃爍至蘇菲瑪索（Sophie Marceau）輕聲地問候：一切順利。大銀幕上中景的畫面旋即將一切足以說服我的情感矛盾都顯露無遺，那瞬間嘎然而止的顫抖，說明了最溫柔的不捨也即是最殘酷的放手。

從獲得柏林影展評審團大獎的《感謝上帝》（2018）後，對法國導演歐容（Francois Ozon）身為一名作者導演步入更加沉穩堅定的風格感到驚艷，歐容往往以性作為主題，同志的身份、妖嬈女性的愛恨糾葛，甚至懸疑陌生人的突如其來。

帶有諷刺尖銳的瀟灑每每故事裡都有一個不得而知的「兇手」，因無法認真而變成敷衍的愛轉換為情色的漏洞，死亡像是一種輕薄的不法再被深刻化的印記；顯然，在探討真實故事改編的神父性侵的《感謝上帝》中變得更「節制」，節制在於無法將某種對某人如此認真因缺陷情感而產生的傷痕，用性慾的變態而無需克制形體去諷刺這個世界，像是徐風吹過些許波瀾的湖面，其實事情過了很久，那灘死亡的水依然，受過的傷未亡卻癱在水底。

而《天堂計畫》論及的是安樂死的故事，年邁的父親在中風後感覺身體不如既往地健康，苟延殘喘再度睜開雙眼後，向女兒要求他想死亡的指示。在法國，協助他人死亡是非法的殺害罪，僅能尋求鄰近的瑞士，全球少數合法化安樂死的國家，實踐父親的命令／願望。

說是「命令」。對大女兒和家庭關係而言，年輕時的他確實並非是個合格的父親。和男人外遇、妻子失和的假婚姻，一面似乎需強調男性威嚴下而對大女兒嚴格指令，甚至造成有著難以復原的童年傷痕。

說是「願望」。對成長過程中皆以擁有往後家庭的女兒，維持距離關係的前妻，音樂世家階級優雅的他保有善待藝術的感性，後來已漸漸與那些和解，反倒各式仍緊密連結在一起的親朋好友，維繫個一股美好。所以由蘇菲瑪索飾演的女兒潛意識出現的殺父夢境，擁有的矛盾意識在於聽從與反抗。

Photo Credit: 天馬行空提供

討厭一位父親，但仍深愛著他，執行這趟前往天堂的計畫，根本上就是失去父親，面對死亡的過程。

古語四悲裡就說了三個關於死亡的人。少年喪父母、中年喪配偶，老年喪獨子，似乎在一個不恰當合宜之際死去，確實是那樣造成活下來的人們悲傷。

然而，今天是自己希望喪失自己的生命呢？因為衰老中的身體告訴了靈魂累了，躺了太久無法轉換姿勢僵硬，反過年輕時自由自在的自己、多少無憂或無慮的原因耽誤了疲累的闡述，讓人誤會，或許不再能好好表達感受的自我，其實一點都不想離開，世界崇高地滿是勵志與道德。

歐容用了這樣一個看似發生在日常中的議題，拍出了一部穩重且仍見得其作者印記的作品，感受死亡可以如此強烈、可以有些風趣、可以看見輕巧，或者可以是那樣一如既往重重提起，如何輕輕放下。

Photo Credit: 天馬行空提供

表面上克制嚴謹，敘事中步步推向引導的抉擇過程之中，質疑的是會不會放棄「自殺」問題的糾結，（安樂）死亡是推向電影時間減少落幕的推力；但模糊在這嚴謹規律之下的隱藏對立，是埋在底層根本難以捨得關於死亡的不在乎的簡單問題，敘事時間能否回返不減少而增加，並反問著觀者：「怎麼可能不在乎一個愛人的死去？」

同志的父親臨終前，仍神秘的與小情人有著糾扯不清的戲劇，女兒們雙雙議論試著拖延時程等候會不會變化的突然，還有至始至終都不明白是誰報了案差點毀掉任務的「兇手」，在慌亂中把這段路程變了一場鬧劇般。這是一段計畫反高潮的設計，竟然是在將盡塵埃落定的尾端，才將你從前面依依不捨中抽離，十足將腳步加快混亂成一團玩笑。

前往瑞士的途中，年輕擁有各自不同信仰的救護員恍然大悟，問了：「生命這麼美麗為什麼要結束？」故事突然像回到了源頭，在這反覆用不同的人物試著提出中，女兒、愛人、自我、身邊各式擁有不同意見的人，最後竟是陌生人提出這一開始就被省略的質疑。彷彿身處審判的殿堂，遙望的高山白雪靄靄，我們都知道的這是一個沒有正確答案的問題，或許根本不存在那些什麼辯證的需要了。

《天堂計劃》其實是一場很漫長的道別計劃：父親是歐容這一次的設計好的原兇。至少，可以好好面對失去和臨終之際的人們，悲傷與共，比以往陷入在情感缺失裡的意外，又或者執著而敗的粗暴。伴隨著尚未落下的淚水，始終不會準備好的心情，足以承擔起最後那一句：「一切順利。」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航