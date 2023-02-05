從火葬場到葬儀社，大師兄親自接走親人遺體時「沒辦法管眼淚掉在他身上會痛」

以《你好，我是接體員》為成名作，常在網路分享殯葬業工作和靈異故事的作家「大師兄」，在火葬場擔任技工（接體員）多年，寫了不少殯葬業相關的書；包括《比句點更悲傷》、《火來了，快跑》等。最近他再推出新作品《孝子》並在台北國際書展舉辦座談會，和讀者分享自己的創作歷程，以及作為經常接觸遺體、死亡現場的殯葬業者，當自己終於有一天遇到認識的人、親人過世時，角色和心態又有何轉變？

接體接到曾親自照顧的伯伯：沒想過會這樣重逢

大師兄雖然以殯葬業者身份成名，但因為要照顧中風的父親，大師兄曾做過將近10年的長照工作，除了親自當父親的照護員，他也到護理之家去當看護。後來轉行，有些他在護理之家照顧過的老人，就由他來負責接遺體。他說，自己到殯儀館工作後，有時候會在系統裡丟進幾個名字查看看，「這不是詛咒，只是老人家真的可能你沒注意到的時候他就走了」然後有幾次還真的有查到認識的，大師兄說，「我沒什麼目的，就是想說如果他們被送來我的殯儀館，我至少可以去上個香」。

而其中一位讓大師兄印象最深刻的，是一位講話很兇的老兵阿伯，因為腳有殘疾行動不便，當年他幫阿伯洗澡時候常常被罵，阿伯很會唸東唸西，但照顧一段時間後，阿伯後來都會把午餐的水果偷塞給他，好像把他當成孫子。後來他有次發現，阿伯明明把水果送給他了，自己卻還有橘子可以吃，他才注意到這個愛欺負人的阿伯偷拿了旁邊不會說話的阿公的水果來送他，讓他又好氣又好笑。

後來他離開長照機構大約2年後，沒想到卻和阿伯在一個令人難過的現場重逢了；當時他收到消息得知要去處理一位獨居老人的遺體，他到了現場發現竟然就是當年他在護理之家照顧過，那位面惡心善的阿伯。大師兄說，不知道阿伯何時離開了護理之家，獨居在外。因為在浴室跌倒，身亡多日後才被通報發現。大師兄說，當下他內心十分衝擊，一直在心裡問，「為什麼你會在這裡？你怎麼會一個人在這邊這樣死掉？」。

他處理了阿伯的遺體，打了電話回去護理之家詢問才知道，原來是阿伯的退休金已用完，家人也不再繼續負擔療養院的費用，而是找個房子讓阿伯獨居，也沒有家人能夠一起住照顧阿伯，才導致這樣的結局。

撿骨時收到爺爺死訊，和喪家互道「請節哀」

大師兄也分享，自己從事殯葬業多年後，也覺得自己應該「心臟很大顆」不太會有太大的情緒了，不過一次遇到自己的親人死亡，就是他的爺爺。大師兄說，他奶奶很早過世，爺爺從40多歲就「恢復單身」，一直活到95歲都過的非常風流，交了很多女朋友，而且身體十分健康硬朗，一直到了老年，還經常吵著要跟女朋友再婚。

不過沒想到健康的爺爺會因為一次摔倒，很快就離開了人世。大師兄回憶，當時爺爺摔倒送到醫院後，剛好適逢疫情爆發的高峰，他經常在火葬場加班處理因確診死亡的遺體，他擔心感染也不太敢去醫院探望爺爺，只有和爺爺通了一次電話，電話中爺爺聽起來已經腦袋都不清楚了，用客家話對大師兄交代「要好好讀書，努力做事」，大師兄應允不久後，爺爺就過世了。

大師兄回想，收到爺爺死訊的時候，他剛好在火葬場處理一具剛火化完的遺體，陪著喪家撿骨，因為手機響個不停他只好接起電話，就聽見爺爺的死訊，要他趕緊去醫院。他一邊處理手上的撿骨工作一邊忍不住哭出來，當時喪家還有點訝異對他開玩笑說，「難不成你是我爸爸在外面偷生的？怎麼比我們還要傷心？」後來得知是因為大師兄爺爺過世，兩個人對著眼前的骨灰，一邊流淚一邊對著彼此說「請節哀」。

後來大師兄堅持自己開靈車去醫院接爺爺的遺體到殯儀館，然而原本再也熟悉不過的流程：到醫院的遺體室見家屬，等家屬哭完，叮嚀家屬不要把眼淚掉在遺體身上「不然他會痛」、推出去時一邊喊過世親人的名字、要親人跟上等，這些都變得無比艱難。

大師兄說，他走進遺體室時，看到姑姑、堂弟堂妹們都站在那裡，當下他已經管不了什麼「遺體不能滴到眼淚」的習俗，忍不住衝上去抱著爺爺的遺體哭；因為實在太難接受爺爺突然的離世，後來要開靈車把爺爺載回殯儀館的路上他握著方向盤的手也抖個不停，在殯儀館同事的勸說和協助下，他才放下自己的堅持，在這次難忘的接體過程中「當個喪家就好」。

離死亡很靠近，更知道活著的不容易

大師兄回憶，自己從公部門的「殯儀館」入行，一開始接觸、處理的就是民間葬儀社比較不會去接的遺體，像是沒有家屬在旁的孤獨死無名屍，或者自殺者、車禍的遺體，雖然一開始常常覺得很衝擊；但他坦言這也讓他看到，一個人死後的樣子，各種人生百態，滿足了他對這個世界的好奇心和觀察的想望。

做了好幾年，如今已經「轉行」到民間葬儀社，會自己「接案」的大師兄，也因為在網路上的名氣，不時會遇到自稱是他讀者的喪家；還有患有俗稱「漸凍人」肌萎縮性脊髓側索硬化症的病患讀者找他簽生前契約，隨著客戶本身的病況越來越嚴重，已經連自殺都辦不到了，兩人在電話中哭著互相約定「希望今年就能接走你」。

大師兄說，殯葬業做久了，除了因頻繁接觸死亡，知道死亡其實就在每個人身邊之外，更重要的可能是讓他感覺到活著的珍貴和不容易。

在他的最新作品《孝子》中，他的故事的視角轉回自己身上，宣洩了多年來照顧欠債又中風久病臥床的爸爸的壓力，背負著「花光了家裡的錢」的愧疚和難堪，以及過去曾經在許多小房間與匿名女子共度了寂寞的夜晚，而他對於背負著「孝子」標籤活著的不甘和辛苦，在這些時刻如何獲得暫時的紓解和釋放。

不過大師兄也表示，經過了很多事情，爸爸也已經過世，現在的他生活很簡單，就是好好工作，照顧流浪貓狗，和家人過去曾經有很多矛盾衝突，現在反而覺得跟家人見面、好好說話，都是很難得很珍貴的事情，「你們覺得活著是一件很容易的事情嗎？我覺得一切都不太容易，非常不容易」。

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核稿編輯：楊士範