震撼遊戲業！微軟690億美元收購動視暴雪，5大優勢重挫競爭對手索尼股價下跌10%

微軟（Microsoft）於1月18日對外表示，將以現金690億美元（新台幣1.93兆元／港幣5376元）收購知名遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard，後稱暴雪），並於2023年完成交易。該案成為遊戲史上最大一筆交易案，也是微軟史上最鉅額的一筆收購，推動暴雪股價飆漲25%，微軟競爭對手索尼（Sony）今（19）日股價則重挫逾10%，創下兩年最大跌幅。

微軟整合遊戲業務，價格戰開打

疫情期間全球，全球遊戲業受惠於「在家宅」，民眾有了更多時間投入遊戲之中，研究分析公司NewZoo估計，全球遊戲業收入成長23%，整體營收高達1800億美元（新台幣5兆／港幣1.4兆元）。

近年微軟旗下Xbox遊戲機熱賣，已經成為電視遊戲中重要角色。自從2014年微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上台以來，收購一系列的遊戲公司，再加上本次暴雪交易案後，按照營收計算，微軟將成僅次中國騰訊（Tencent）和日本索尼，第3大遊戲公司。

《經濟學人》分析，暴雪去（2021）年捲入性騷擾醜聞，再加上推出遊戲評價不佳，股價從高點下跌了40%，但是它年營收達80億美，淨利率為30%，對微軟而言，是相對划算的收購價位，促成了交易案的進展。

研究公司Ampere Analysis的Piers Harding-Rolls表示，如同其他媒體一樣，內容為王，暴雪在遊戲產業中提供了大量的內容，尤其在遊戲業越來越看重特許經營權（franchises）的情況下，本次收購成微軟對有利併購案。

他也強調，暴雪旗下著名的《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《星海爭霸》、《鬥陣特攻》以及《糖果傳奇》（Candy Crush）系列遊戲，日後都將成為搖錢樹。

Harding-Rolls指出，從長遠來看，這筆交易將有助於微軟透過價格戰，開拓遊戲事業的版圖，透過旗下Xbox的Game Pass平台，串聯遊戲機和PC的龐大遊戲庫，且複製Netflix模式，跳過專用的主機，直接在雲端上販售遊戲，進而降低跨入遊戲的成本，吸引更多玩家加入。

微軟擴大5優勢，重擊競爭對手索尼

面對遊戲產業的激烈競爭，動視暴雪執行長Bobby Kotick受訪時強調：「動視暴雪無法在新一代遊戲市場競爭，諸如臉書、Google、蘋果，尤其是騰訊，規模都超級大，我們自知需要夥伴」。

《關鍵評論網》詢問熱愛暴雪資深玩家謝祥平，未來微軟和暴雪和併購對玩家是否有吸引力，他強調，過去微軟Xbox和索尼PlayStation（後稱PS）遊戲機系列，都選擇PS系列，但如果未來微軟能結合暴雪過知名遊戲IP，對他或許多玩家而言，非常具有吸引力。

他說，微軟從遊戲機，擴展到PC、手遊領域，再加上現在很熱門的元宇宙（Metaverse），遊戲領域很完整，日後如果可以成功整合，透過串流服務讓遊戲體驗更好，玩家Xbox的喜好會上升，進一步擴大市場。

而微軟透過本次交易案，也獲成功進攻手遊市場，獲得相當2.45億的玩家（集中在Candy Crush），有助於不同遊戲領域的開發。《經濟學人》報導也指出，這是對索尼一次「致命打擊」，微軟日後若控制了決戰時刻（Call of Duty）的版權，將限制PS遊戲角色的使用，進而箝制索尼的遊戲產業發展。

《彭博社》報導稱，微軟除了「規模」、「手遊領域」以及「元宇宙」大有斬獲外，未來在手遊市場將「繞過App Store手續費」，有更多管道吸引玩家進入遊戲，並且著力「發展3C策略」（cloud、content、creators），將更多服務納入Game Pass，帶來穩定的訂閱收入，這5大優勢成為未來看點。

受併購消息激勵，暴雪美股股價1月18日，收盤大漲 25.88% ，至每股 82.31美元，微軟收低 2.43% 至每股 302.65美元；索尼日股大跌近10%，報12875日元，創下2年來最大跌幅。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航