學測國文作文「感性題」該怎麼寫？五分鐘一次掌握寫作技巧

文：歪文系why_literature

五分鐘系列

有鑑於歪文系的文章以長文為主，所以特別開了一個新的「五分鐘系列」。希望這系列扣除前後介紹與CTA，正文在不超過閱讀時間五分鐘的前提下，提供大家我們的觀點或是一個具體清晰的知識。

由於這週五即將是新制學測的到來，「五分鐘系列」的第一篇，就帶大家看看現在高中大考的趨勢是什麼，以及用簡短的五分鐘，帶你看看這樣的學測作文題怎麼寫。

大考趨勢

目前大考考古題與研究試卷的趨勢，為常常測驗具體事物與抽象意義的連結（不論選擇或是作文）。選擇題中測驗學生是否有能力解讀，作文中則反過來要你用類似方式寫作。尤其在感性題裡頭，這樣的方式最為大宗。

Photo Credit: 截圖自學測大考中心

110年學測的閱讀測驗，考驗學生是否能理解文中如何以哈士奇與狼的外在具體特性，連結到上班族與老闆兩個不同身分所具備的性格。文中敘述哈士奇奉獻時間給主人換取飼料，與上班族奉獻時間給老闆換取薪水一樣，同樣都具有以專業「被雇用」的特性；而狼往往主動狩獵動物、群體行動，跟創業家必須主動尋找商機，且雇用員工一群人行動相像。

作者琦君以「金盒子」為題，內容敘寫「金盒子」的來歷與它承載的故事與情感，這是一種「睹物思情」的寫作手法。請試著選取一項對你有特別意義的物件，並以此物件為題，敘述物件背後相關的故事與情感。

這份研究試卷的作文題以琦君的文章為範例，〈金盒子〉一文中的「金盒子」，代表著作者琦君的童年記憶，而題目要學生用相似方式書寫一個物品與其背後代表的故事或情感。這兩題答題的關鍵都是具體物象如何與背後抽象意義的連結起來。

那麼在國寫感性題作文遇到要你連結具體事物與抽象意義，又該怎麼寫呢？

感性題寫作技巧

方法1：寫「外在特性」

以哈士奇那題為例，牠們二者能夠分別代表上班族與創業家，是因為這兩個動物的外在特性（外貌、表現的習性），與這兩個職業需要的特性有相像之處。

所以只要在作文中先書寫具體物品的外在特徵，接著點出這些特徵，與要連結的抽象意義，有什麼共同之處，就能將兩者連結起來。

Photo Credit: 截圖自作者

方法2：寫「事件」

以琦君為例，「金盒子」象徵「童年記憶」，純粹是因為「事件」將兩者連結起來。文章中提到幼年時她與哥哥一同把珍藏的玩具收在一個金盒子中；長大後琦君與哥哥分隔兩地，她把與哥哥往來的信件同樣收藏在金盒子裡。具體的盒子與抽象的童年記憶產生連結，並非因為物品的外貌，與「童年」有任何的相像之處，而是童年發生的珍貴事件，都與盒子脫不了關係。

所以寫作文時，只要書寫物品與之相伴的事件，接著點出事件衍生的情感，就能傳達出「物」與「情」的連結。

Photo Credit: 截圖自作者

學測歷屆怎麼寫

學測107年〈季節的感思〉，只要先寫季節的外在特性，帶出相呼應的個人思考 ；109年〈靜夜情懷〉，則可以先寫靜夜景物的外在特性或曾在靜夜發生的事件 ，然後提煉出背後代表的意義；110年〈如果我有一座新冰箱〉，冰藏物品的動作意味保存物品，因此寫了此物品的特性，這特性就代表你對未來生活的期待。

要注意的是這些方向是考試大宗，但並非死板地完全套用，如108年〈溫暖的心〉相對就不太適合。

如果考前還有剩餘時間的話，可以把自己曾寫過的作文當作素材，想想如果感性題要你書寫與家人／朋友／師長／寵物等等之間的「情感」，你可以用什麼樣的具體物品將兩者連結起來。可能是這個物品的外在特性跟情感有關，抑或是這個「物」曾經發生什麼樣的事件，與要連結的情感有所呼應。

這樣一來作文就不會只是單純的情緒式、口號式的呼喊（他是我最要好的朋友、我跟老師是忘年之交......），而有一些能讓人產生共鳴的過程。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航