43歲成為歐洲議會史上最年輕議長，出身馬爾他、保守派反墮胎的梅特索拉是誰？

文：Marina Strauß

梅特索拉（Roberta Metsola）歷來明確表示，對她而言，歐盟不是一個複雜的官僚機構，而是一種真正的激情；不是一個經常被危機動搖的國家集團，而是歐洲價值觀促進之地，是對從二戰灰燼中浴火重生的一個項目的熱忱。

現在，這位來自馬爾他的保守派政治家，有機會用行動來證明這一點了。本週二（1月18日），恰逢她43歲生日，歐盟議會成員選舉她為新議長。

即使這一選擇可能是對這位馬爾他人的一份絕佳生日禮物，她當選仍可謂實至名歸。

歐洲議會中最大的三個黨團，即保守的歐洲人民黨（EPP）、社會民主黨聯盟和自由派的復興聯盟（Renew）事先已商定，一名保守派女性代表應在議長本屆任期過半——兩年半後——接任該職。

梅特索拉所在的馬爾他保守基督教民主黨（Partit Nazzjonalist）屬於歐洲議會人民黨，她本人則似乎是一個順理成章的候選人，因為她在黨內廣受尊重，且被視為搭建橋樑者。

梅特索拉的黨內同事之一、歐洲議會議員卡薩（David Casa）如此總結許多人對她的欣賞：「分歧和危機我們已司空見慣。羅伯塔的崛起和受歡迎程度證明，我們仍有可能制定出團結政策。」

她是歐盟最小國家馬爾他首位擔任歐盟議會議長的政治家，並是任此職的第三位女性。她之前，曾有西蒙妮・韋爾（Simone Veil）和尼古拉・方丹（Nicole Fontaine）這兩位法國女性，領導歐盟的這一立法機構。歐盟議會由4.5億歐盟公民每五年選舉一次。

兩次競選失敗

選舉前，歐洲人民黨在社群網站上發布了兩段影片，這位馬爾他人在其中表達了對自己的看法。她認為，她是一個受到女性激勵並激勵他人的人；作為一個有4個男孩的母親，她設法安排好家庭和事業；她是一個絕不輕言放棄的戰士。

事實上，梅特索拉品嘗過失敗的滋味。她曾兩次競選失敗。2013年，她終於成功進入歐盟議會。此後，她仕途一路順暢。2020年起，她成為議會副議長。作為公民自由、司法和內政委員會成員，她捍衛了歐盟的庇護權。

在馬爾他女記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia）遇刺身亡事件發生後，梅特索拉多次呼籲馬爾他政府捍衛新聞自由、打擊腐敗。

週二，許多歐洲議會議員把票投給她，也是因為她具備的一種特性。一名希臘保守派議員指出，她「足夠勇敢，成為一個自信和強大的議會的首席代表。」

批評者詬病反墮胎立場

即使梅特索拉被視為共識候選人，仍有一些人，尤其是議會中的綠黨和左派，對她的升遷不怎麼高興，尤其是因為這位馬爾他人投票反對要求所有歐盟國家將墮胎合法化的決議。

鑑於梅特索拉來自馬爾他，持此立場本不讓人意外。這個地中海島國實施世上最嚴格墮胎法之一，也是徹底禁止墮胎的唯一的歐盟成員國。

來自法國的左翼議員奧布里（Manon Aubry）認為，這無法原諒。她在接受德國之聲採訪時表示，對歐洲各國的婦女權益而言，這是一個可怕訊號。她指出，將近兩年來，波蘭婦女一直在為爭取處置自己身體的權利而奮鬥。

奧布裡表示，她希望，這位馬爾他人不僅要考慮本國利益，而且要考慮所有各國議員的立場，畢竟，歐盟議會中的大多數議員曾多次譴責歐洲境內的反墮胎運動。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航