《戀人絮語》看丘比特：弓弦拉開，正中你我之心

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

1.慾望的任性

丘比特，那矮胖小男孩手提弓箭，憑一己之力操弄愛情，象徵你和我都無法控制緣份，只得聽從天意。希臘神話屬於現世，神是人的替身。

Cupīdō，是拉丁語「慾望」的衍生，其意乃「熱情的慾望」，愛情之本質。外形原是高挑修長的少年，長有翅膀，隨世俗演變，成為我們熟知的肥仔。

《戀人絮語》：

然而，生殖會不可避免地出現在這嬰兒的摟抱中；它打斷了亂倫的摟抱所產生的模糊快感；欲望的邏輯開始行動，占有欲重新抬頭，成人迭印到兒童身上。我因此成了兩個人：既要母親，又要生殖。（也許可以給戀人這樣的定義：一個陰莖勃起的孩子，就像小愛神那樣。）

羅蘭·巴特談到戀人擁抱，以愛神比喻，渴求如母親懷中的平靜，就像性愛之後一切慾望止息，依偎愛侶睡去的滿足。但擁抱的兩重性質，在於慾望終會再度勃起，不斷循環。

一個陰莖勃起的孩子，就像小愛神那樣，愛情的矛盾，乃精神和肉體的永恆角力。慾望永遠是熱烈如火，激情絕不止盡：這個我要，那個我也要，擁抱必然任性。

Photo Credit: Jean-Jacque-François le Barbier, Cupid in a Tree, 1795/1805

2. 禁止和渴求

丘比特有雙翼，因為戀人屬於天空，凌駕於俗世萬物，自由任意更換航道。孩子氣的幼稚形象，是每個戀愛中人，行事絕不理性，喜歡撒嬌像個嬰兒。

《戀人絮語》：

要引你去企求一件事物，得稍稍禁止你得到它。（慾望是與束縛相生的，如果這一說法不錯的話）。

丘比特最著名的故事，乃戀上凡人賽琪。維納斯討厭她的美麗，派丘比特對付她，賽琪令他神魂顛倒，箭矢失誤劃破雙手，至此對她鍾情，連神也無法控制激情。

愛情和束縛、難關是孖生兒，彼此共存。丘比特隱瞞身分與其交往，事敗離去。賽琪千辛萬苦尋覓他，歷經無數劫難，最終才能重獲新生，長相廝守白頭到老。

Photo Credit: Albrecht Dürer, Cupid the Honey Thief, 1514

3. 偷取蜜糖之苦

《戀人絮語》：

作為一個愛嫉妒的人，我得忍受四層痛苦：由於我愛嫉妒，由於我因此責怪自己，由於我擔心我的嫉妒會有損於他人，又由於我自甘沒出息：因此我因受人冷落而痛苦，因咄咄逼人而痛苦，因瘋狂而痛苦，又因太平庸而痛苦。

版畫名家杜勒的筆下，丘比特偷蜜糖，群蜂湧至，將愛神刺得奔向母親。丘比特和蜂，是詩歌傳統常見的象徵，愛情具有刺痛，皆因我們都懂得妒忌。

丘比特的弓箭，比本人更能呈現情慾：箭分兩種，金矢愛人，鉛矢使人憎厭，箭射穿肉體，熾熱激情易成雙面刃。不斷喃喃自語：為什麼他不理睬我？

看似渺小的事物，帶來椎心刺骨的痛。我們偷取甜美的蜜糖，只得捱過針刺。戀愛的人，注定是愛嫉妒，四層苦難，讓世人在追求與放棄間呻吟掙扎。

4. 反智之愛

傳奇卡拉瓦喬，一幅《Cupid as Victor》，不再是愛情讚歌，丘比特化身惡魔，黑色羽翼，腳踏樂器、書本等物，破壞人間文明，正是盲目的慾望。

《戀人絮語》：

愛情的豐溢是一種孩童式的情緒外溢，他的自我陶醉和無窮樂趣是無法抑制的。情感的豐溢會摻有憂鬱的心境、絕望的情緒和輕生的念頭，因為戀人的獨白不是在中庸狀態中進行的；反常的經濟造成失去平衡的現象。我因此而失常並揮霍無度。

Boyish常是形容丘比特，孩童放肆不顧任何社會規範，挑戰父母命令。中世紀基督教視為「私通的惡魔」，箭矢象徵人類墮落，激情走向反智。

周幽王烽火戲諸侯，只為博美人一笑；荷馬筆下的海倫，引發特洛伊戰爭。奧古斯都詩人，維吉爾傳世的一句：愛能征服一切，因此讓我們向愛投降。（Omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori.）

5. 心之所在

《戀人絮語》：

心是慾望的器官（它擴張、收縮，就像性器官），例如處於想像中時，它會壓抑消沉或心花怒放。別人，或是對方會怎樣對待我的慾望？這種忐忑不安的心境就聚結了心的所有活動，所有「問題」。

歷經變身，丘比特已是你我的愛神。當代流行文化，每年情人節的符號，賀卡都能看見，繪印矮胖男孩之身影。現代浪漫之愛，愈是沒有，愈要信仰。

真愛到底是什麼？我們想像弓弦拉開，那支箭射向的，不是肢體，正中紅心。擴張、收縮，慾望的心凝結情愛，一切的張力，源自我們的心之所在。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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