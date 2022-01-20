意外猝逝的歐洲議會議長大衛薩索利：一位偉大的歐洲人，以及堅持不懈的人道主義者

大衛・薩索利（David Sassoli）的出現和消失都令人驚訝。

2019年這位來自義大利社會民主黨的歐洲議員意外成為歐洲議會議長，而在兩年半任期即將結束的前一週，2022年1月11日卻突然傳出他在義大利病逝的消息，引起歐盟各界哀悼，歐洲議會也將歐盟旗降半旗致哀。根媒體報導，薩索利其實身體健康狀況一直沒有很理想，以前曾經對抗過白血病，去（2021）年秋天感染肺炎，從12月26日就開始住院治療，沒想到終究不敵病魔。

薩索利的離去令許多歐洲議會的同事惋惜，大家不約而同稱讚他是一位善良、友善的人，會向每個他遇見的人問好，不管對方是資深歐盟官員、歐洲議會議員或是議會清潔的工作人員。

歐洲議會綠黨／歐洲自由聯盟黨團（The Greens / European Free Alliance）的共同主席蘭伯茨（Philippe Lamberts）評價薩索利是個「誠實、極度善良且關心公共利益的人」；歐洲保守派和改革主義者黨團（European Conservatives and Reformists group）共同主席萊古特科（Ryszard Legutko）也表示，他是一個「有魅力且非常有禮的人」，強調雖然他們在政治上看法經常對立，但他能感受到薩索利「積極創造讓不同意識形態的人可以合作和理解的氣氛。」

薩索利或許不像德國前總理梅克爾（Angela Merkel）一樣擁有全球的知名度，在歐洲也不像另一個歐盟機構—執委會的主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）如此家喻戶曉，在家鄉義大利更不是一位重量級的政治人物，但過去在歐洲議會服務這十多年來，他仍在歐盟政界許多人心中留下深刻的印象。

從記者變政治家

薩索利於1956年5月30日出生於義大利的佛羅倫斯，從羅馬大學政治系畢業後，先到羅馬地區的地方小報《Il Tempo》當記者，1985年時加入全國性日報《Il Giorno》，負責專寫政治新聞長達七年的時間。之後他轉戰電視圈，先後成為國營電視新聞節目TG3的記者、TG1的主播，記者生涯最後一個職位則是在2007年擔任TG1的副主任。

該年也標誌著薩索利生涯一個重要的轉捩點。在記者前輩、前羅馬市長韋爾特羅尼（Walter Veltroni）的邀請下，薩索利加入了新成立、中間偏左的義大利民主黨（Partito Democratico），並於2009年代表民主黨高票當選歐洲議會議員，成為該黨在歐洲議會的領導人。

不過事後看來，或許當時的薩索利和多數歐洲政治人物一樣，將歐洲議會選舉當成一場「次級選舉」，只是為了要在歐盟機構「過水」、累積一點相關資歷，等待更好的時機回到國內政壇。

2013年他代表民主黨競選羅馬市長未果，因此繼續留在布魯塞爾，隔年再度連任歐洲議會議員。而那年由於義大利民主黨的選舉結果非常好，在歐洲議會內獲得31席，一舉成為左派黨團——社會主義者和民主人士進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats，S&D）內最大勢力，也將薩索利推上議會副議長的位置。

在此任期內他專注交通議題，歷時三年談判，成功推動一系列自由化歐洲鐵路的改革法案，相關法案因此也代稱「Sassoli-Dijksm指令」。

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最後一刻意外當上歐洲議會議長

2019年的歐洲議會選舉，因為加入法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）創建的新政黨共和國前進！（La République En Marche !），中間派黨團復興歐洲（Renew Europe）在席次上大有斬獲，成為足以和傳統左、右派黨團分庭抗衡的政治勢力，也讓歐盟機構重要官員的職位分配更加複雜，而薩索利不但順利二度連任歐洲議會議員，更在權力折衝之下，於最後一刻意外被歐盟會員國領袖挑選擔任歐洲議會議長。

一場與美國媒體POLITICO的訪談中，薩索利表示27個會員國的領袖，其實原本是偏好讓歐洲社會黨（Party of European Socialists）的領導人、保加利亞籍的歐洲議會議員斯塔尼舍夫（Sergei Stanishev）來當歐洲議會議長，如此一來還可以增加歐盟高級官員的地理多元性，沒想到斯塔尼舍夫婉拒，薩索利才會在最後從前任保守派歐洲議會議長、同樣也是義大利人的塔亞尼（Antonio Tajani）手上接下位子，成為第七位獲得此位的義大利人。

他沒想到的是，2020年初爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情會成為他兩年半任期的主軸。

歐洲民意不該因疫情而被忽略

薩索利任期期間最重大的挑戰就是面對COVID-19疫情，而歐洲議會受到疫情的影響，明顯比其他歐盟組織都來得大。

以往705位歐洲議員和他們的幕僚，必須定期往返自己的選區和歐洲議會，有時候到比利時的布魯塞爾開會，有時候則是到法國的史特拉斯堡，因此會有非常頻繁的跨國移動。為了避免感染，薩索利在疫情爆發初期就告訴所有的議員停止跨國移動，改為全部留在布魯塞爾工作，歐洲議會也因為疫情而第一次使用了遠端電子投票的方式來通過法案，意外促成歐洲議會加速數位化。