大洋砲時代來臨？分析中職五隊投打火力與可能的最佳配置

人人都知道遇到問題時要對症下藥，就像生病時有應對的處方簽，太輕會導致症狀拖太久，太重又怕副作用影響身體，而解決方式又不只一種，這時就是要考驗應變能力了。

如同球隊，要是哪個位置出了問題或是弱點就是在那個地方，最常見就是換人上去試試、或是經由選秀補強、又或是延攬外籍選手。

在亞洲職棒中，洋將的到來看似是稀鬆平常，在台灣也是如此，有名的洋投好比職棒初期的巴比諾、王漢等，中期的卡斯帝、海克曼等，以及現在我們熟悉的德保拉、布雷克等人，換成洋砲按照時間可能還能說出坎沙諾、鷹俠，到怪力男、布雷、威納斯。

接下來呢？可能也沒幾個了，而這也由於中職隊伍少、彈力球、以及本土打者大於投手等原因有關，所以昔日也有些人說在中職請洋砲的效益是比洋投還差的。上季受到疫情影響，中職因眾多海歸好手投入選秀，加上眾多年輕強投竄出，以及新同學味全龍的加入，也讓中職出現久違待滿整季的洋砲。

經過上季的洗禮，能看到各隊都有透漏風聲說想找洋砲，認為找洋砲不僅能將隊上最弱的守位補齊，還能讓打線更連貫，這看似無害的決定，但真的有必要犧牲一位洋將名額這樣做嗎？下面我會大略分析各隊的情況，按照我個人認為最需要（洋砲）到最不需要來排名，有不同的地方或是忽略的點也歡迎交流。

味全龍

製圖：運動視界

首先，由於是新球隊，我認為味全的隊形還未固定下都能再調整，從投手方面來看除了有著王維中及徐若熙一左一右王牌坐鎮先發輪值外，葉總預料之外的林子昱雖然帳面成績不太好看，但也在一軍第一年就吃下四人之中最多的局數，可以期待明年他在先發的表現。

郭郁政雖然是在賽季後半才有較多先發機會，當然剛開始經常投不到五局就被KO下場，但最後四場都有撐滿五局，最後一場面對兄弟更是完成首次先發勝，若沒意外我認為下季味全應該還是重於練兵，所以也能期待下季這兩位的表現。

再來也是味全目前欠缺的打擊，先發九人攤開來看我認為一、三壘及游擊是火力較差的地方，游擊一般都是守大於攻暫不考慮，但一三壘就不能這樣想了。

一開始的接班人分別是朱祥麟及劉基鴻，但去年這兩位成績都不是太好看，加上劉基鴻在三壘守備也是出現狀況，下季也不排除會接一壘，這時就是能找洋砲的時機，在上季已經有赫雷拉這個例子，而他也繳出OPS+119.7的優質表現，對球隊的貢獻有目共睹。

最後，上季味全各項團隊打擊數據幾乎都是五隊最差（長打率isoP0.095倒數第二），所以我認為洋砲是一定要有的，這樣也才能支援到自家投手，上季末的狂龍要是能延續氣勢，勢必也能有一番作為。

富邦悍將

製圖：運動視界

再來同樣也是在上季有用過洋砲的富邦，果不其然在休賽季就延攬有日職經驗的霸帝士（Xavier Batista），而富邦的問題大家都知道就是在關鍵時刻打線各種"卡彈"，補洋砲更是勢在必行。

先發九人中二游的火力相比是較弱的，這點在陳凱倫任意引退下想必會更被放大，所以其實找像上季紐納斯這種內野工具人類型的洋砲我認為是最好的解答，但給出霸帝士這項解答也不是不好，除了能輪DH（指定打擊）及一壘外，也有守過外野的經驗算是不錯，二游方面就是寄望新賽季李宗賢能夠復活，以及要在二壘這邊給出解答。

而先發方面，我認為其實富邦的先發陣其實是五隊中最豪華的，除了有國家隊王牌江少慶、從後援回到先發後大復活的陳鴻文、成績悲情但能吃局數的陳仕朋、以及能夠固定擔任後段輪值的游霆崴，除了這些還有像是上季末開箱的郭俊麟及新秀李子強，要是順利江國豪也能參與競爭，總之富邦的輪值若要組全本土也是沒問題的。

另外比較意外的是原本以為會續約羅力，雖然已經37歲且羅力上季的表現也是聯盟前段，加上他在中職的經驗，但富邦也可能考量到年紀問題才在考慮要不要續約，但要是羅力能夠延續中職生涯，也很有機會在未來不受洋將限制，這對球隊來說也是一大吸引力。

最後想想上季各種"問天"就知道富邦球迷多麼希望打線的升級，在經過教練團大改組後，新賽季的富邦會繳出什麼表現也是所有人所關注的，但前提是打線必須要有所發揮，不然 問天群組可能會更多人 。

統一獅

製圖：運動視界

接著則是統一，雖然好歹也是亞軍球隊，但其實有好多鬼的統一打線，整年的OPS+（攻擊指數）是排在聯盟第四的（97.0）僅高於味全，且到了上季結束統一真正的問題才逐漸被發現，除了老問題游擊，三壘陳鏞基打擊大退步、林子豪及郭阜林守備率也不是很好看，換上陳重廷也是同樣的情況。

一壘則是吳桀睿打擊成績也出現退步，加上傷後逐漸消失的長打、高國慶今後也不會在規劃藍圖內，開季也曾用過姚雨翔、施冠宇以及何恆佑等新秀，但繳出的成績都不是太好看，最後到季後賽還是交給有長打的郭阜林為主戰，而游擊就還是以林祖傑為主戰，不然就只能寄託二軍能挖到寶了。

而在補強方面統一也是讓人跌破眼鏡，延攬到具有日韓職經驗的重砲羅沙里歐（Wilin Rosario），雖然被阪神球迷稱"最失敗的投資"，但要是能夠回到韓職的表現相信也能讓球迷對他改觀。

這波補強不但補足了一壘及DH的火力，也可能同時宣告高國慶的上場機會會減少，雖然個人認為不是最好的補強，畢竟比起一壘僅攻擊出現問題，三游可是攻守都缺乏的，而且上季出賽數最高的一壘手還是大學長高國慶呢⋯⋯。