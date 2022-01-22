《廿二世紀殺人網絡》哲學分析：創世、自由與進化

（編按：文章寫於2021年12月23日）

文：白水

話說Matrix第四集即將上映，這集與前三集已經相隔十多年，但以荼毒室出影評的速度，就當然追不上。所以今天我們想跟大家談談首三集的故事，和大家溫故知新，準備看新的一集。

創世

那麼到底在我眼中Matrix是個怎樣的故事呢？故事發生在未來，整個世界由電腦操控，驟眼看起來很高科技。但我認為這個故事很大程度上屬於一個宗教故事，是一個聖經故事。跟著整個故事，你會看見很多和宗教相關的符號。例如主角Neo是救世主，他女朋友的名字是Trinity，即是三位一體的意思。而整個故事其中一個跟聖經很相似的地方，就是兩者都有創世的情節。它問了一個問題：「到底我們應該創造一個怎樣的世界給人類生活呢？」而說到底，其實這個問題是在問到底人需要什麼，對人來說一個怎樣的世界才是適合，才是最美好。

話說在未來，人類成為了電腦的奴隸。所有人平日所經驗的事物，其實都是由電腦創造出來的虛擬世界，亦即是所謂的Matrixsystem。人類終其一生就是作為一顆為電腦提供能量的電池。換而言之，人類被電腦所奴役。有一些革命軍便想要反抗，帶領人類走出奴役。驟眼看來這是一個有關抗爭的故事，一開始觀眾會以為主角一行人真的是在對抗電腦。但後來我們便會發現，其實所謂對抗原來一直都只是一個局，一個由白髮老人所設的局。

這個白髮老人跟Matrix世界中的很多人一樣，看起來很像是真人，但其實並不是人類。他就是「創造Matrix的設計程式」，名字叫Architect，就是他創造了人類在其中生活的虛擬世界。他在故事中的角色就像聖經中的上帝，由他決定世界的一切。而後來我們便會知道，革命軍所謂的對抗其實都是由他所設計。而在這個故事中他需要面對的，正正就是要思考怎樣才能創造一個適合人類生活的美好世界。設計師第一次設計世界給人類生存時，他就設計了一個沒有痛苦，只有快樂的世界。

難道那種世界不是最完美的嗎？誰知道人類居然不能接受（生存）。雖然故事並沒有詳細解釋原因，但在Matrix第一集中Agent Smith就說，他認為人類需要以痛苦來定義自己的生活。我認為他是想表達假如人類的生活只有快樂而沒有痛苦，其實是不足夠的。因為沒有痛苦，我們便沒有東西需要克服、沒有東西可以挑戰，所以人類並不會有什麼成就，人生亦不會有意義，所以這種生活就自然不夠美好。於是乎在第二次時，設計師就參考了人類歷史，打算創造一個與原本人類世界相近的世界，但後來人們還是不能生存，設計最終還是失敗了。設計師便發覺如果自己要成功，就要學懂像人類一樣思考，要知道人在想什麼、需要些什麼，於是就有了一個以直覺作主導來探知人類心靈的程式——Oracle。

Oracle發現了人類其實需要「有選擇」，有選擇的世界會比之前的好得多。而我對這一點的解讀便是：因為人類雖然可以透過面對苦難來成就自己，但主要問題是「為什麼」，人類根本沒有一個原因去解釋自己的行為。但當有了選擇後，人類便可以選擇自己想過的人生，可以選擇怎樣去成就自己，這樣的人生才有意思。有了選擇後，就有些不滿意Matrix的人類逃了出來，並成為了故事中出現的革命軍。Matrix 其實一直都知道這件事，甚至這是在它容許下所發生的結果。所以我們才會說這場大龍鳳，看起來是真的革命、真的是抗爭，但說到底也只是由Matrix所操控。

選擇

故事發展至此，一個問題便出現了。一方面，它十分強調選擇；但另一方面它亦說，其實人類根本沒有自由作出選擇。

在故事中就有一個外號是「法國人」的角色，他便說過：「其實選擇只是一種錯覺、一個假象。」他說所有事物不外乎都是因果，甚至可以說，所有事情都早已被決定。這個「法國人」並不只是「法國人」，他更是一個「調皮」的法國人。他作為一個出色的「說書人」，當然不只會紙上談兵，更會用行動說服你為何所有事物都是因果。他為另一桌的女士下單了一份甜品，而那是一份特別的甜品。不知為何，女士吃完甜品後會慾火焚身、想色色，由她大腦到身體不同部位都會有反應。「法國人」便說：這不就是因果嗎？當有某些充份的條件出現時，某些結果便一定會發生。由於在這個世界中某個先前的時間點，某些事已經發生了，於是乎這些「因」自然便決定了之後的「果」。這就是整個世界運作的方式，許多事一早已經被決定了。

換而言之，當人類的活動被這些因果所決定時，人實際上根本沒有可能性去完成其他行動。這種說法可以被視為某種決定論的想法。如果這個世界真的是這樣運作，人類其實根本沒有選擇權，那麼我們所做的一切有什麼意思呢？而Matrix整個故事又是在強調選擇，那麼如此強調有意義嗎？Oracle一直和Neo說有關選擇的事，後來白髮老人又強逼Neo選擇救世界還是愛人Trinity，到底是為了什麼？「法國人」的說法其實並不是故事最終的答案，我認為Matrix要體現的，是哲學上一種被稱為相融論的說法。

相融論並不否定因果，但它認為即使世界被因果所決定，人類仍然可以抱有某種自由。所以在這意義上，自由和決定論是相融的。而其中一種說法便是，所謂的自由並不一定指「could have done otherwise」，即「可以去到另外某種可能性」。只要人在做自己想做的事，而又沒有被其他事物阻礙，即使這一切都受到因果律的控制，但人仍然擁有自由。簡單來說，人的自由就在於可以按照自己的意志行事，而沒有受到阻撓。