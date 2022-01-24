日中建交50週年：四座冰山考驗岸田與習近平的智慧，「價值外交」不是雙方關係全貌

今（2022）年7月29日，中日兩國將迎來建交50週年，標示中日關係理論與實務的一個戰後「階段性」總結，沒有任何跡象顯示，中日關係惡化到往「斷交」的方向走，因此雙邊關係必然會往下一個50年發展，重塑新的政治關係，儘管日中關係有著四座「大山」。

中日關係卡四座冰山？岸田、習近平思索什麼？

2月4日北京冬奧開幕，這是考驗雙邊關係的第一道關卡，美國總統拜登（Joe Biden）宣布的「外交抵制」，在東亞並沒有成為各國的共識，日方僅表明，不派官方代表出席，但不稱「外交抵制」，日方派出奧運組織委員會主席橋本聖子等人出席；不久日媒便直擊，橋本聖子與中國駐日大使孔鉉佑相約打小白球，被揶揄是在安撫中方。

稍把時序往前推會發現，2008年首相福田康夫和夫人福田貴代子，就曾親自出席北京奧運開幕儀式，而預計今年出席冬奧的橋本聖子，當年領銜推薦福田角逐自民黨黨魁、身兼福田陣營選舉總幹事；就算屏除這層淵源，橋本聖子五屆參議員、多次入閣，加上曾任奧運滑冰選手的資歷，代表性跟份量早已超越一般官員，所謂「外交抵制」，沒有在日中關係上激起太多漣漪。

日本外交當局對於台海議題的「揮灑」程度，是牽動日中今年政治溫度的第二個難關，日本前首相安倍晉三把「台灣有事」的狀態與美日安保畫上等號，在美日外長與防長召開2+2會談中，美方雖未進一步的表態，但近期《華爾街日報》透露，2021年年底，美軍陸戰隊和日本自衛隊首度聯合訓練，使用陸基反艦飛彈摧毀海上目標。不僅如此，海上自衛隊潛艦未來打算加裝飛彈，將以射程約1000公里的「12式陸基反艦飛彈」為基礎開發，從敵方射程外進行反擊。

從陸置、海置、到艦置的反艦飛彈可知，自衛隊培養源頭打擊的「敵基地攻擊能力」，透過多發飛彈反制，建立「加倍奉還」嚇阻力，是今後第一要務，但就防衛戰略層次，日本單方面對台海表達「戰略清晰」，不宜解讀為調派重兵移防台海，偏向阻絕敵軍於日本本島之外，將前線戰場「南推」，畢竟沖繩距離日本本島2000多公里，而比起台海，東海可能才是日本多層次防衛戒護的重點；比起北京、日本可能更困擾北韓的實彈演練。中日在東海、南海、台海的軍事交鋒，是形塑影響雙邊關係的第三道關卡。

日本自民黨內部的不同意見，可能演變日中關係的「第四道難關」嗎？政調會長高市早苗，力主通過對中人權的譴責案，自民黨外交部會長佐藤正久仍堅持應抵制北京冬奧。

與其說黨內派閥的不同聲音，會改變岸田首相的最後決斷，不如說是自民黨「共識型」決策模式的政治過程。眾多跡象顯示，岸田有意施展「傾聽式」的政治手腕，「岸田－林正芳」的外交主軸，貫徹宏池會對中、對韓友好的政策傳統，並無偏離。

年假期間，岸田首相官邸召見駐中大使垂秀夫談話，要求應該「施展高明的外交」，因為日中關係的穩定，牽涉地區和國際社會的和平與安定。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

日中關係深層的互依結構、首腦隨時可碰面？

2018年的安倍晉三，正準備赴中出席日中和平友好條約締結40週年活動，行前向媒體表示，日中兩國間存在一些難以解決的問題是「在所難免」，「日中和平友好條約是日中兩國關係的原點。」

2012年9月日本民主黨政府推動「尖閣列島」國有化政策，引發中國民間的反日運動，中日關係陷入危機。隔年3月，習近平就任國家主席，詎料同年12月安倍首相決定參拜靖國神社，領土、歷史兩個壓力鍋一次爆開，外界無不為當時的日中關捏把冷汗，華府智庫甚至有「可能開戰」的傳言。

不過就在2014年11月10日，日中雙方最終扭轉情勢，安倍利用APEC領導人非正式會議會見習近平，表達願意「推進日中戰略互惠關系改善和發展」，日中雙方從翻臉，到拆除炸彈引信，據說只花了3個月的幕僚作業。2014年7月，前首相福田康夫密會安倍，確認首相有意修補日中關係，福田立即秘密訪中向習近平傳遞口信，雙方同意應建立共識後會面，福田甚至當面向習提出政治判斷，認為安倍該年不會參拜靖國。

2014年8月，時任外務大臣的岸田文雄和中國外長王毅研商細節，王毅要求日方做出具體行動，果真在8月15日終戰紀念日，一如福田研判，安倍決定不參拜靖國神社，10月29日福田以「博鰲亞洲論壇」理事長的頭銜再次訪中，在人民大會堂與習近平見面，福田肯定中國在亞洲整體經濟發展的角色。11月17日，中日雙方外交官僚確定四項原則共識的最後用語，敲定雙方元首會面。

什麼是日中關係的全貌？

福田康夫充分發揮2008年訪中與胡錦濤交手的經驗，迅速為元首拓展了對中的政治空間，而具備同樣能力和分量的人物，在自民黨或友黨公明黨之中，可能不只一位。日中關係的水多深，雙方怎麼決定今後的走向，可能不是表面單一現象或其他國家的態度言語所能輕易左右。

1972年《中日聯合聲明》、1978年《中華人民共和國和日本國和平友好條約》、1998年《中華人民共和國政府和日本國政府聯合宣言》、2008《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》四項政治文書中，象徵日中關係的深層結構因素，而民主、人權、自由等華麗的「價值外交」論述，不見得是日中關係的全貌。

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