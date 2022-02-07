麥肯錫歸納四大範疇13種能力，能讓你在企業數位轉型時代脫穎而出

文：Iris Hsu

數位時代人才應該具備什麼能力

科技發展與疫情加速了企業數位轉型的進程，而我們也可以將數位轉型視做變相的人力釋放，未來當數位化發展到一定程度時，光是靠付出勞力或是只需要接受指令的低價直型態工作將會大幅減少，一切都可以被人工智慧所取代變成自動化流程。

麥肯錫管理顧問公司（McKinsey & Company）在今年六月發布《Defining the skills citizens will need in the future world of work》報告，當中提到未來隨著工作型態自動化、數位化，求職者，若能具備13種關鍵能力，無論身處何種行業，都有助勝任未來可能會碰到的難題。

13種能力分別可被歸類到四大範疇來看：

一、認知

批判性思考

工作計畫和方法

溝通

心理彈性

二、人際

動員系統

關係發展

團隊合作能力

三、自我領導

自我察覺和管理

創業

達成成就

四、數位化

數位公民身份和數位流暢度

軟體使用和開發

了解數位系統

可以看出除了提升數位能力之外，個人的心理素質以及人格發展也是數位時代人才競爭力重要的條件，增強以上13種特質可以獲得更好的薪資報酬，和在工作上容易達到更高的成就之外也有助於：增加自動化系統以及AI無法達到的價值、在數位化的環境工作、不斷適應新的工作方式和新職業。

數位行銷人才熱度居高不下

從2019年天下《2000大企業數位轉型與人才大調查》白皮書裡就有提到，在有數位轉型績效的企業裡，有21.6%的企業是先發動「行銷部門」的數位轉型，可以看出數位行銷人才的重要性。

現在公司對於行銷人員的要求可不單是能做出好的內容企劃那麼簡單，還需要能兼具SEO背景和能準確解析數據的腦袋，身在數位媒體盛行的時代，從品牌社群操作、行銷企劃或是廣告投放，想要獲得目標消費者的青睞就必須靠數位行銷人員的精準眼光，才能成功抓住TA的心。

然而Google宣布Chrome將在2023年逐步停止對第三方Cookie的支援，這對於數位廣告的投放將是一大震撼彈，未來數位行銷人員將在沒有任何參考數據之下制定廣告計畫，更加考驗數位行銷人員的廣告投放眼光。

另一大影響是，不論對於品牌端或是代理商，該如何獲得第一手資料，並且能將其妥善分析、運用到商業策略上將是一大課題。

資料科學家成為新興熱門職業

資料科學家是近期討論聲量最高的職業之一，《哈佛商業評論》還將其譽為「21世紀最性感的工作」，現在幾乎不分產業別都開出資料開學家的職缺，根據104人力銀行《職務白皮書》，資料科學家的工作數成長率五年內高達297%，可以看出市場對於資料科學家的需求急速攀升，導致於職缺形成供不應求的狀態，能找到優秀的資料科學家對企業來說就跟中樂透一樣幸運。

普遍人對於資料科學家並不是非常了解，簡單來說資料科學家就是能將數字化為有意義的數據，懂得將數據變現的職業，相關人才能在眾多資訊中洞察出最有商業價值的數據，幫助企業制定出正確的商業策略，實現真正的知識經濟。

想要成為優秀的資料科學家可不是一件簡單的事情，需要精通數學統計、資訊科技和具備一定程度的產業資訊，才能對大數據進行去蕪存菁。除了專業知識以外，另外資料科學家也需要具備解決問題能力，資料科學家存在的意義就是為了解決商業上的問題，因此要能夠發現問題的存在，並找到相對應的解方。

最後是溝通能力，整理出有用的數據後，就要靠良好的溝通技巧讓其他人都能了解數據的意義，畢竟不是每個人都對數字有良好的解讀能力。要成為一名資料科學家需要同時具備出色的軟硬實力，這些都是要長時間的淬鍊，這也是為什麼資料科學家的薪資水準會高於平均水平。

以顧客為導向職缺重要性攀升：B2B產業必有客戶成功經理

最後一項熱門職缺是與數位轉型進程最不相關，但卻是非常有其存在必要性的職缺，雖然未來機器人自動化能取代市場上將近四分之一的工作需求，但唯一無法取代的是需要「人性」的工作，比起面對冰冷的機器人，相信大多數人還是更想與有「溫度」的真人互動。

顧客體驗、在乎客戶的感受是每家企業都很在意的業務，聆聽客戶真正的需求、站在客戶的立場去思考並且一直將客戶放在第一順序，與其培養良好的關係，這些都是機器無法取代的。

客戶成功經理可以看作傳統客戶經理的轉型，近期除了成為招聘熱門榜之一更被認為是非常有前景的銷售類職缺，多數企業會希望客戶成功經理具備行銷、業務的背景同時擁有良好的溝通、協調能力，在顧客利益與公司利益之間找到平衡。

客戶成功經理工作內容主要是能夠將產品/服務推廣給客戶，完成銷售之後也會持續追蹤客戶，與他們保持良好的互動，幫助客戶解決問題的同時更是在幫助產品/服務進步，要把客戶的成功當作是自己公司的成功一樣重要。

數位轉型不單會影響到產業工具層面的應用，也會連帶改變人力資源結構，從人力招聘職缺就可以發現許多未來趨勢，曾經離我們還很遙遠的數位時代，已經加快席捲而來。

企業培養能因應時代需求的數位人才固然重要，但更重要的是有沒有從上到下都抱著數位轉型的決心，可以從成功數位轉型的企業案例中看出，最上位者對於數位轉型的決心會直接影響到公司轉型的成敗，領導者決定要進行數位轉型後，記得要將訊息傳達給公司全體同仁知道，讓大家可以調整步伐朝相同的目標邁進。

本文經COMMEET 差旅及費用管理系統授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航