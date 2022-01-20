林佳龍、何欣純、蔡其昌，誰是民進黨年底奪回台中的最優解？

文：黎弘育

隨著前民進黨不分區立委林靜儀再度將海線顏家斬落馬下，民進黨挾帶著公投「四個不同意，滿貫全壘打」的氣勢，在代表2022台中市長前哨戰的中二選區立委補選更是拿下關鍵的一勝。

可以肯定的是年底的台中市長選舉民進黨並非沒有一拚之力，只看是否有個強力的帶隊母雞。而這位隊長人選，似乎將落到林佳龍身上。

2018擊敗林佳龍的現任市長盧秀燕，在三年任期中長期保持溫和中性，因而贏得跳脫藍綠、專心市政的正向評價，雖因公投與中二補選結果整體氣勢受挫，但仍受中間選民的親睞，也因此在近期TVBS民調中，受中彰投民眾喜愛度不減反升。

相比之下，有機會逐鹿台中的民進黨籍蔡其昌、何欣純的聲量遠遜於盧。這或許也是為何，長期高居立法院副院長寶座及新潮流派系加持的蔡其昌，過去遲遲不敢表態參選，一直到此次補選民進黨勝出，蔡其昌才首度正面表態「如果黨徵召我，我一定義無反顧」！

但理論上，民進黨肯定會徵召最有機會勝選的人。

前台中市長林佳龍，在接下林靜儀競選總部主委一職、並扭轉了長期盤踞海線的顏氏王朝後，聲勢大漲。雖然日前並未就「再戰台中」表態，不過從此次立委補選仍能看出其在台中的影響力不可小覷，以至於在台中政治的網路討論聲量中僅次於盧秀燕，且遠高於蔡其昌、何欣純。

另外，民進黨去年通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」後，此次直轄市長人選將由民進黨主席蔡英文徵召，或許也是能夠再續龍燕之爭的一處伏筆。

若不是林佳龍歸來，民進黨立委何欣純原本也被視為很可能披上市長候選人戰袍的人選之一，發揮同為女性、長期深耕台中的優勢，將盧秀燕苦心經營的媽媽市長形象影響力降至最低；尤其，在2016年的台中市八個選區當中，何欣純當時以得票率63％輾壓其他民進黨的立委參選人，有著深厚的民意基礎，不過相較另外兩位競爭者，相對缺乏的政治經歷或許是其最大致命傷。

Photo Credit: 中央社 立委林靜儀與立法院副院長蔡其昌

相比基層一再勸進的台中立委何欣純以及曾經是台中市長的林佳龍，蔡其昌能夠雀屏中選的原因，不外乎他自己是民進黨台中新潮流的第一人，但是一來身為立法院副院長卻長期缺乏曝光度，二來基層互動或現場魅力，亦遜於林佳龍的氣勢與何欣純的親切感，若單以選務層面來進行考量，可能反而比林、何排序更末。

總體而言，曾為台中市長的林佳龍，擁有完整的資歷，中央地方皆有著墨，與盧秀燕的過往競爭也是知根知底，嘗過敗選的經驗、也證實了復出的實力並久經檢驗，再加上考量到其派系正國會在台中地方選舉以及黨內生態平衡，或許也讓蔡英文等府院黨高層，更加期待由林佳龍上演所謂的的王子復仇記。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航